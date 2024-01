Régi idők boltjai Budapesten: A múltszázad 4 fővárosi üzlete, ami még ma is működik

Budapest utcáit egykor élettel töltötték meg a kisiparosok boltjai. Sokat változott azóta a város, de néhány mester még ma is elhivatottan űzi szakmáját, egy letűnt kor különleges értékét megőrizve. Cikkünkben 4 olyan fővárosi üzletet ismerhettek meg, amely évtizedek óta szolgálja minőségi munkával és néhány kedves szóval vásárlóit.

Libál Optika

Legendás optika bújik meg a belvárosi Veres Pálné utca sokszínű miliőjében. 1951 óta működik itt a Libál Optika, melynek története jóval korábbra nyúlik vissza. Elődjét az 1840-50-es években alapította Antony Libál körzőkészítő mester, aki Deák Ferenc meghívására érkezett a városba, hogy ellássa megfelelő precíziós eszközökkel a kor legnagyobb építészeit, többek között Ybl Miklóst és Pollack Mihályt. Körzők mellett szemüvegeket is készített az iparosmester, aki jól menő pesti üzlete után hamarosan 6 másikat nyitott. A vállalkozás generációról generációra szállt a családban, ma is az alapító leszármazottja, Libál Lajos nevéről árulkodik a cégtábla.

1937-ben csatlakozott a Libál Optika csapatához Nemeskéri Emma, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Emmi néni. Hihetetlenül hosszú karrierútja alatt tanulóként, optikusként, résztulajdonosként, majd egyedüli tulajdonosként dolgozott a boltban több mint 7 évtizeden keresztül. Még közel 100 évesen is bejárt dolgozni, hogy hozzásegítse az embereket a tökéletes látáshoz. Munkamoráljának hála a Libál Optika egy igazi fogalommá vált, ami ma is alázattal fogadja vendégeit a műemlékké nyilvánított üzletben.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 7.

Kaczián Nyakkendő Szaküzlet

A nyüzsgő Váci utca egyik szűk keresztutcáján, a Régiposta utcán sétálva lépten-nyomon régi idők boltjaira bukkanhatunk, melyek megőriztek egy szeletet a múltszázad vásárlásainak élményéből, amikor még minden egyes ruhadarabot más mester állított elő és árult. Közéjük tartozik a Kaczián Nyakkendő Szaküzlet is, amely 1957 óta látja el a budapestieket kis szériás, kézzel készült nyakkendővel, sállal, csokornyakkendővel és alkalmi mellénnyel. A boltba belépve nem csupán egy minőségi kiegészítővel lehetünk gazdagabbak, hanem megtapasztalhatjuk a személyes, odafigyelő kiszolgálás egyre ritkábban fellelhető értékét, valamint mindent megtudhatunk a nyakkendőkötés és -viselés fortélyairól.

1052 Budapest, Régiposta utca 14. | Weboldal

Tilly Róbert órás

1879-ben alapították a Városház utca minden bizonnyal legrégebbi órásműhelyét, amely Tilly Róbert nevét viseli. Ritkaságnak számít, hogy a Ferenciek terétől egy karnyújtásnyira található boltban órajavítás és -értékesítés mellett antik időmérő szerkezetek restaurálást is vállalják, hiszen ez kivételes szaktudást és találékonyságot kíván a mestertől. A javításokat már évtizedek óta Hegyessy Árpád órás végzi a Városház utcában, aki jelenleg is várja a vásárlókat hétköznapokon 10 és 17 óra között.

1052 Budapest, Városház utca 6.

Gallwitz Pipabolt

A Váci utcai McDonaldstól alig néhány lépésnyire nem is találhatnánk a fast food franchise-tól különbözőbb üzletet: egy sötét, belvárosi udvarban rejtőzik a Gallwitz család kisebb megszakításokkal 1880 óta működő vállalkozása, amely pipák és sétabotok árusításával foglalkozik. Az időutazásra csábító apró boltot jelenleg Zöllner Viktor üzemelteti, aki ükapja, Gallwitz Lipót örökségét viszi tovább. Az egykor virágzó üzlet korábban ékszerek, játékok és fafaragványok forgalmazásával is foglalkozott, sőt, a családi anekdota szerint Horthy Miklós is járt itt, és nem is tért haza üres kézzel, egy elefántcsontból készült biliárdgolyót vásárolt.

Napjainkban a Gallwitz üzlet fő profilja a pipák és egyedi tervezésű sétabotok hazai és nemzetközi árusítása, de ha nem is vásároltok, már az autentikus nagypolgári miliőért is érdemes betérni ebbe a pesti kincsesládába.

1052 Budapest, Régiposta utca 7. | Weboldal

