7 izgalmas vezetett séta Budapesten, ami színt visz a téli mindennapokba

Nem telhet el a tél a főváros kulisszatitkait felderítő vezetett séták nélkül. Ha más szemszögből, eddig ismeretlen épületek bejárása által ismernétek meg Budapest történetét, színesebbé tennétek a téli mindennapokat, szemezgessetek válogatásunkból kedvetekre!

LGT-séta

Január 13-án, a Klauzál téri vásárcsarnok emeletén való találkozás után olyan vezetett séta veszi kezdetét, ahol Presser Gáborhoz és az LGT-hez kapcsolódó helyszínek felkeresésére kerül sor. A séta utolsó állomása a Magyar Zene Háza, ahol természetesen dalok csendülnek fel, régi képek és történetek kerülnek elő a múltból. A sétára – amivel egyúttal a a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványának tevékenységét támogathatjátok – január 11. éjfélig tudtok jelentkezni a varosikultour@gmail.com e-mail címen.

A séta időpontja: január 13. | Tovább a sétára >>>

Ablak a világra – Az úti cél maga a reptér

A hosszúlépés.járunk? vezetett sétáján ezúttal nem a kiindulási pont, hanem maga az úti cél lesz a Liszt Ferenc Repülőtér 1-es terminálja. Ezúttal csomagok, poggyászok és bármiféle sietség nélkül járhatjátok be a repülőtér 1-es termináljának grandiózus tereit, ahol mintha megálljt parancsolt volna az idő. A séta résztvevői bepillantást kapnak Ferihegy 1 leghíresebb utasainak történetébe, akárcsak napjaink légiközlekedésébe a repülés aranykorától kezdve.

A séta időpontjai: január 13., február 3., 10., 17. | Tovább a sétára >>>

Édes élet a ribizlibokrok között

Január 14-én 1,5-2 óra erejéig elmerülhettek a télen-nyáron különleges hangulattal megáldott Wekerletelep történetében. A helytörténeti sétán egy néprajzkutató szemüvegén át szemlélhetitek az utcákat és házakat, de megtudhatjátok emellett, hogy miért is építették a telepet, kik voltak első lakói és hogy miért is volt annyira csábító itt élni. A Wekerletelep legszebb épületeivel szegélyezett sétán megtudhatjátok azt is, hogyan teltek a munkástelepi emberek hétköznapjai.

A séta időpontja: január 14. | Tovább a sétára >>>

A Gellért Szálló legendája – épületbejárás a bezárt hotelben

Nosztalgiázni vágyóknak, a fővárosért rajongóknak, lelkes kalandoroknak és mindazoknak kínál kihagyhatatlan programot az Imagine, akik kicsit is kíváncsiak a felújítás miatt bezárt Gellért Szálló titkaira. A januárban és februárban is több alkalommal induló, méltán népszerű vezetett bejáráson – melyen magatok lehettek a grandiózus, hatalmas falak között -, megismerhetitek a Gellért Szálló múltját, jelenét és jövőjét, egykor nyüzsgő mindennapjait, magával ragadó, apró részleteit és szűnni nem akaró szépségét.

A séta időpontjai: január 21., 27., 28., februárban több időpontban | Tovább a sétára >>>

Nagy téli sétanap – a rövid séták napja

Egy teljes januári nap, amikor a sétáké a főszerep. A Korzózz velünk! január 28-ra nagy téli sétanapot hirdetett, amikor is rövidebb, de nem kevésbé izgalmas séták keretében ismerhetitek meg a főváros történetét. Ezen a kivételes januári napon több helyszínen és több időpontban is indulnak majd 1 órás vezetett séták, ahol többek között bejárhatjátok a Festetics-palotát, egészen a római korig utazhattok vissza az időben, de mesére fakad majd a Corvin Áruház, Kéhli mama vendéglője, de a Kazinczy utcai zsinagóga történeteiről is lehull majd a lepel.

A séták időpontja: január 28. | Tovább a sétára >>>

Állami Áruház: mit viselt Icuka? – Divat és öltözködés a szocializmusban

Február 3-án az öltözködés és a divat tükrén keresztül járhatjátok végig a korszak ikonikus helyeinek számító Rákóczi út régi-régi nagyáruházait. A Pestbudai Séták programján az ’70-es évektől a ’90-es évekig elevenedik meg a múlt, a szocialista divat, a fogyasztói kultúra, akárcsak az, hogy hogyan változott a nők öltözködése társadalomban betöltött szerepük szerint. A sétán persze nemcsak nosztalgiázhattok, de olyan kérdésekre is választ kaphattok, hogy manapság vajon miért éli virágkorát a vintage a fiatalok körében?

A séta időpontja: február 3. | Tovább a sétára >>>

Szem a Harisnyán

Február 17-én 2 órás program keretében az óbudai Harisnyagyár egykori mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást a Városművek sétája által. Fény derül arra, milyen is volt valójában a Kádár-rendszer a gyártósorról nézve és hogy mi várt egy vidéki parasztcsaládban született lányra, aki Budapesten kívánt szerencsét próbálni. A sétát Tóth Eszter Zsófia, történész vezeti majd, aki harisnyagyári munkásokkal és munkásnőkkel készített interjúk, személyes történetek alapján készítette doktori disszertációját, könyvét és dolgozta ki ezt a különleges sétát is.

A séta időpontja: február 17. | Tovább a sétára >>>

H további izgalmas téli programokat kerestek az év első hónapjára: