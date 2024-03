6 hangulatos szálláshely a mesés Káli-medencében tavaszi barangolásokhoz

A tavasz megérkezése kiváló alkalom arra, hogy a várost hátrahagyva felfedezzétek a csodaszép Káli-medencét és az ébredező természetben töltődjetek fel. A tökéletes kiruccanásnak pedig elengedhetetlen eleme a hangulatos és kényelmes szállás. Mutatunk is néhányat!

Mandilla Hotel és Étterem

A köveskáli négycsillagos Mandilla Hotel és Étterem két, modern stílusban felújított épületében, összesen tíz kényelmes és modern eleganciával áthatott szobával várja a kikapcsolódni vágyó vendégeket. A stílusosan berendezett, mindennel felszerelt szobák mellett egy forró finn szauna, medence és egy pezsgőfürdő is rendelkezésre áll, valamint számos izgalmas program közül is választhattok, a masszázstól kezdve, az elektromos kerékpározáson át, egészen a különleges gasztroélményekig. A gyönyörűen rendezett, virágos kerttel körülölelt étteremről is érdemes szót ejteni, ahol kizárólag friss és szezonális alapanyagokból készült, isteni mediterrán fogásokat kóstolhattok meg. Természetesen a Balaton-felvidékre jellemző hangulat sem maradhat el: a széles borkínálatban a környék borászatainak remekei és nemzetközi borok is szerepelnek, amiket tematikus esték és borvacsorák keretein belül is megízlelhettek.

8274 Köveskál, Városkút utca 2. | Weboldal

Ablak a hegyre

A nagy sikernek örvendő vendégház a Káli-medence szívében, a csodálatos Mindszentkállán várja azokat, akik festői környezetben szeretnének elmenekülni a város zajától és a természet lágy ölén töltődnének fel. A régi ház rengeteg izgalmas melléképülettel és egy diófákkal teli hatalmas kerttel rendelkezik, ahova bármikor kiülhettek egy kicsit sütkérezni. Az ízlésesen berendezett vendégházban található egy 2 személyes lakrész és egy 4 személyes apartman, a korábbi istálló egy családi apartmanná lett átalakítva, a régi műhely helyén pedig egy 2 fős kisház áll. A múlt hangulatát megőrző szálláshely a mai igényekre lett szabva, így kiválóan ötvözi a régi idők emlékeit és a modern mindennapok kényelmét.

8282 Mindszentkálla, Kossuth utca 34. | Weboldal

Henye Vintage Home

A hangulatos szálláshely az alig 60 állandó lakossal büszkélkedő Balatonhenyén található, azon belül is az aszfaltúttól távol, a faluból pár perc sétányira. A lehengerlő balatoni panorámával szolgáló domboldalon áll az igényesen felújított, jól felszerelt kétszintes parasztház, ami tökéletes úti cél a kisebb és nagyobb társaságok számára egyaránt. A belső kialakítás régebbi korok hangulatát idéző vintage stílusban készült, az egyedi bájjal rendelkező épületet pedig egy kert veszi körbe, ami védett játszóhelyet biztosít gyermekek és házi kedvencek számára egyaránt.

8275 Balatonhenye, Kossuth u. 55. | Weboldal

Oszter-ház

Az Oszter-ház Falusi Vendégbirtok Kékkút egyetlen utcáján áll, teraszáról és kertjéről pedig lehengerlő kilátás nyílik a Káli-medence festői tájára. A természetet az emberhez közel hozó, hatalmas birtokot magas diófák, kis erdei állatok, gyönyörű virágok és több tucat levendula teszi otthonossá, emellett pedig egy hinta, egy magasles és egy piknikezőhely is található a kertben. A maximális kényelmet biztosító vendégházban minden garantált az idilli kikapcsolódáshoz, az infraszauna és a medence pedig még különlegesebbé teszi az itt eltöltött időt.

8254 Kékkút, Fő utca 22. | Weboldal

Kapolcs Cottage

A filmbe illő kis vendégház igazi menedék azok számára, akik az ország egyik legmesésebb táján eresztenék ki a fáradt gőzt, vagy egy látnivalókban és természeti értékekben gazdag környéket fedeznének fel. A virágos kerttel övezett kétszintes ház megidézi az igazi balatoni parasztházak hangulatát, mindeközben a mai igényeknek is megfelel.

8294 Kapolcs, Jókai u.24. | Facebook

Csönge-hegyi Présház

A Káli-medence festői szépségű faluinak egyikében, Salföldön épült szálláshely főként 4-5 fős családok, vagy kisebb baráti társaságok számára ideális úti cél. Réges-rég ezen a helyen, a Csönge-hegyi domb lábánál egy szőlőföld állt, amire egy présház tervei alapján álmodták meg a mai épületet, ezzel igazán egyedi hangulatot adva neki. A nyugalmat árasztó kert közepén álló házban művészeti alkotásokat láthattok, melyek legtöbbje családtagok és barátok saját készítésű munkája, a szobroktól kezdve, a kerámiákon át egészen a festményekig.

8256 Salföld, Rákóczi utca 21. | Weboldal

Csodás látnivalók a környéken: