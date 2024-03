5 lebilincselő vezetett séta Budapesten, ami női sorsok és élettörténetek előtt tiszteleg

Az idei nemzetközi nőnap alkalmából olyan vezetett sétákat ajánlunk nektek, ahol női élettörténetekkel és sorsokkal tisztelegnek a női lét előtt.

Nők a siker nyomában

Március 8-án, a Fiumei úti Sírkert ingyenes sétáján olyan hölgyek történetei elevenednek meg, akiknek álmai megvalósításában semmi sem szabott határt. A 1,5-2 órás séta alkalmával megismerhetitek többek között Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő küzdelmeit, Rotschild Klára divatbirodalmának titkait, de bepillantást nyerhettek a nőnevelésben és az irodalmi pályán is jeleskedő, sikeres életutat bejáró nők életébe is.

A séta időpontja: március 8. | Tovább az eseményre >>

Bátor nők Budapesten – A tudomány úttörői a Tisztviselőtelepen

Március 9-én és 16-án közel 50 évet felölelő időutazában lehet részetek Bálint Lilla vezetett sétáján. A főváros sem nélkülözte ugyanis a bátor, elhivatott nőket, akik minden akadály ellenére is tudtak érvényesülni és létrehozni, alkotni valami újat az utókornak. Ezen a programon a Tisztviselőtelep félelmet nem ismerő hölgyei és történetei kerülnek főszerepbe, élén Hugonnai Vilmával, Dienes Valériával és a környék más legendás nőalakjaival.

A séta időpontjai: március 9., 16. | Tovább az eseményre >>

Sportolónők, apácák, filmrendezők – Nők útja a Parlamentbe

Míg az első világháború után a nők Európa-szerte egyre elismertebbé váltak, megjelentek nemcsak a munkahelyeken, de a közéletben és a politikában is, addig Magyarországon a Horthy-korszak igyekezett a nőket visszaküldeni a tűzhely mellé, hogy honleányi és anyaszerepeiket láthassák el. Nemcsak Európában, de Magyarországon is voltak olyan nőalakok, akik ebbe nem nyugodtak bele. Március 9-én, a Sétaműhely vezetett sétáján nemcsak róluk lesz szó, hanem az első női filmrendezőkről, élsportolókról, alkotókról és politikusokról is.

A séta időpontja: március 9. | Tovább az eseményre >>

Csipke és csokoládé – Asszonysorsok a Budai Várban

Márciusi hétvégék alkalmával érdemes lesz felkapaszkodni a Budai Várba, ahol a Budai Várséták programján a budavári nők kerülnek főszerepbe. A 2 órát felölelő vezetett séta bátrabbnál bátrabb nők történeteiből szemezget majd, akár az elithez tartozott, akár a várba született, akár nem. A sétán egyetlen kérdés sem marad megválaszolatlan, többek között az sem, milyen titkos süteményrecepttel kedveskednek majd a programon résztvevőknek.

A séta időpontjai: március 9., 16., 24., 30. | Tovább az eseményre >>

Bátorság, asszony a neved! – Nők a Budai Várban

Március 29-én, a hónap utolsó péntekjén sem távolodunk el a Budai Vártól és a vele szorosan összefonódó nők történeteitől. A népszerű turistacélpontok ezen a sétán egészen új értelmet nyernek, a női élettörténeteknek köszönhetően már perspektívába kerülnek. A sétán megelevenedik többek között Sisi, Horthy Istvánné, Laborfalvi Róza és Elsa Schiapparelli élete is, de ennél csak még színesebb hősnőkre és női példaképekre számíthattok.

A séta időpontja: március 29. | Tovább az eseményre >>

Ha még részletesebben elmerülnétek a XX. századi női élettörténetekben: