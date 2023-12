25+ varázslatos karácsonyi program és vásár a Balaton körül 2023-ban

Összegyűjtöttünk nektek két tucat adventi, karácsonyi programot a Balaton környékén, melyekért télen is érdemes felkeresni a magyar tengert.

Veszprémi advent (2023. november 30. – december 24., hétvégenként)

A kulturális és történelmi értékeiről ismert Veszprém télen még több okot ad arra, hogy az ország leghívogatóbb városai közé soroljuk. November 30. és december 24. között minden hétvégén karácsonyi vásárt szerveznek a fényfüzérekkel díszített Óváros téren, ahol koncertekkel, gasztronómiai programokkal és kézműves vásárral hozzák ünnepi hangulatba az arra járókat. Ha nem voltatok még a királynék városában, itt az alkalom: töltsetek a környéken egy napot vagy akár egy teljes hétvégét! A programokról bővebben Veszprém weboldalán olvashattok.

Téli Varázs Siófokon (2023. december 1-24.)

Karácsonyi forgatag számos programmal (koncertek, meseelőadás, bűvészshow) három héten át Siófok főterén.

Siófokon is lesz mézeskalácsváros:

Adventi Bornegyed // Badacsony (2023. december 2-16.)

Az adventi időszakban sem hagyja cserben a boros események iránt érdeklődőket a minden évszakban csodálatos Badacsony. A karácsonyi fényekbe burkolódzó hegyen december 2. és 16. között borkóstolók, workshopok, irodalmi estek és kulturális programok segítenek kikapcsolódni az ünnep előtti hajrában. Bár nagy hangsúlyt kapnak a helyi borok, az alkalom miatt elmaradhatatlan, karácsonyt idéző ételek és forró italok egyaránt kaphatók lesznek. A résztvevő helyek listáját, valamint a részletes programleírást megtaláljátok a szervezők Facebook-oldalán.

Karácsonyváró Napok, Tihany (2023. december 3-23., hétvégénként)

December 3. és 23. között minden hétvége az ünnepvárásé lesz a tihanyi Mádl Ferenc téren. A helyszínválasztás nagyon szerencsés, hiszen elragadó a környezet, ráadásul a rendezvény hátterében ott pompázik a mesés balatoni táj. A téli varázslat megteremtéséhez azonban ennél több kell, ezért a szervezők alaposan kitesznek magukért. Az adventi időszak hagyományaihoz hűen a hónapban négy alkalommal terveznek változatos, minden korosztályt szórakoztató programokat. A gyertyagyújtások alkalmával forralt bor, tea és mézeskalács várja a látogatókat.

Vörsi betlehem (2023. december 3-tól)

A Kis-Balaton fővárosaként emlegetett község, Vörs büszkélkedhet Európa legnagyobb beltéri betlehemével. Éppen ezért mondhatni bakancslistára való a megtekintése. A Szent Márton Püspök Templomban helyet kapó, 60 négyzetméteren felállított installáció december 3-tól várja a látogatókat. És ahogyan minden évben, idén is más elrendezéssel, illetve szokás szerint kreatív újításokkal lepi meg az érdeklődőket. A hatalmas betlehem felépítése egyébként nem kis munka: közel 10 napig tart, és kizárólag a helyiek vesznek részt benne, immár 1948 óta.

Adventi fényfestés // Balatonfüred (2023. december 13.)

A Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda homlokzatát ovisok és iskolások rajzai öltöztetik ünnepi díszbe.

Adventi termelői napok // Hévíz (2023. december 16-17., 23., 30-31.)

Termékbemutatók, kóstolók, beszélgetések és mesemondók várnak titeket a Hévízi Termelői Piacon.

Advent a Follyban (2023. december 16., 23.)

A Follyban családi programokkal, téli borvacsorákkal, az étterem hétvégi specialitásaival és megújult süteményválasztékkal várnak titeket advent mindegyik hétvégéjén.

Advent a Helikon Kastélymúzeumban // Keszthely (2023. december 16-17.)

A Balaton fővárosának is nevezett Keszthely egyik kihagyhatatlan látványossága a Festetics család egy újabb pompás kastélya. A programok, kiállítások és látványosságok számtalanját télen-nyáron felsorakoztató keszthelyi Festetics-kastély 1887-ben nyerte el ma is látható formáját. A legszebb téli fényeit és ruháját magára öltő kastély eddig a nagyközönség számára nem látogatható részei nyílnak meg december 9-10-én, valamint 16-17-én, rendhagyó tárlatvezetéseken felfedve a kastély báltermeinek és velencei tükörtermének titkát.

Zamárdi Kertmozi Karácsony (2023. december 16.)

Karácsonyi koncert, tombola, mézeskalács, forralt bor, tea és mozifilm-vetítés (Igazából szerelem) vár benneteket a Zamárdi Kertmoziban.

Haláp-túra – Séta egy kialudt vulkán kráterében (2023. december 16.)

A túra során megismerhetitek a vulkán működését, legendáját, és bújócskázhattok is a hatalmas kőszobrok között. Majd gyönyörködhettek a Tapolcai-medence látványában egy csodásan kéklő balatoni háttérrel.

További túratippek a Balaton körül:

Karácsonyra hangolva // Hegymagas (2023. december 16., 23.)

December első hétvégéjén ünnepi díszbe öltözik a Hegymagasi Piactér, strandjain a tőle megszokott, minőségi termelői és kézműves portékákkal. A közelgő karácsony apropóján valami mégis más lesz: december 23-ig minden szombaton meglepetésekkel készülnek az odalátogató családoknak. A gyerekeket fajátékokkal és kézműves foglalkozásokkal várják (lehet majd például méhviaszból gyertyát önteni), míg a felnőtteket hamisítatlan vásári hangulattal, koncertekkel és az ünnep ízeivel (bejgli, sült gesztenye, forró csoki és puncs) igyekeznek lenyűgözni.

Adventi várakozás Tapolcán (2023. december 17., 20.)

Koncertek, játékpark, táncelőadás, forraltborfőző verseny, betlehem és állatsimogató vár rátok Tapolcán a Fő téren.

Arácsi karácsony // Balatonfüred (2023. december 17.)

Játszóház, kézműves foglalkozás, karácsonyi műsor és szeretetvendégség vár benneteket az Arácsi Népházban.

Advent a Malomban – Karácsonyi készülődés a Zöldmanóval // Gyenesdiás (2023. december 17.)

Gyógynövényes foglalkozás gyerekeknek.

Fesztelen estek a Borműhelyben // Istvándy Birtok, Badacsonytomaj (2023. december 28-30.)

Kéknyelű, Laza, Cuvée, Bizsergés, fesztelen hangulat és DJ Ernő Piaf vár rátok az Istvándy Birtok és Borműhelyben.

Óévbúcsúztató körtúra a Badacsonyon (2023. december 31.)

Az út során fény derül a hegy kialakulására, téli élő és élettelen természeti értékeire, szőlő- és kultúrtörténetére. Felfedezhetitek a hegy legendáit és történetét, miközben páratlan panorámában lehet részetek.

Általános téli programok a Balaton partján

Szigligeti Várudvar jégpálya (nyitás: december első hete)

Sokan egyetértenének, hogy jégpályára lépni ugyanúgy kihagyhatatlan program az ünnepek előtt, mint mondjuk a forralt borozás. A lehetőségek egyre bővülő listáján vidéki pályák is szerepelnek, köztük a lélegzetelállító panorámájára joggal büszke szigligeti Várudvar. Ezen a lenyűgöző helyen sok-sok finom étel, szívet-lelket melengető innivaló és gömbdíszes égősor teremt ünnepi hangulatot. Ha ti is azon a véleményen vagytok, hogy a tél nem múlhat el korcsolyázás nélkül, és akár utaznátok is egy igazán különleges élmény kedvéért, irány Szigliget!

Jégfolyosó // Balatonfüred (nyitás: december közepe)

Nagy újításokat tartogat az idei év, ami a balatonfüredi korcsolyázást illeti. December közepén megnyit, és várhatóan január végéig fog üzemelni a megújult, egy kilométer hosszúra nyújtott vízparti jégpálya. Az új pályarendszer teljesen egyedülálló, nagyobb irányváltások nélkül lehet rajta korcsolyázni, és úgy alakították ki, hogy egyes részeken jéghokizni és tekézni is lehessen. Természetesen mindent elérhetővé tesznek, amire csak szükség lehet, így kölcsönző, büfé, értékmegőrző szekrények és melegedő áll a korcsolyázók rendelkezésére.

Kenutúra, Kányavár (minden szombaton és vasárnap)

Habár alapvetően keveseknek jut eszébe télen kenuba pattanni, nem kérdés, hogy a természet szépsége miatt ebben az időszakban is hatalmas élmény vállalkozni rá. Ha a kányavári kenutúrát választjátok, szervezett, 2-3 órás kirándulás keretében járhattok be fokozottan védett területeket, a Kis-Balatont és a Kányavári-szigetet, és megismerhetitek azok történetét. Mivel ilyenkor kevesebb a turista és nyugodtabb a környezet, esélyes, hogy ritka fajok (például gémfélék, sasok, réti héják és kócsagok) bukkannak fel a nem mindennapi kaland során.

Vízitúra a Hévíz-patakon (2024. március 17-ig)

Március 17-ig várja a víziprogramok szerelmeseit a gőzölgő Hévíz-patak! A kenus túrákra több csapatnál is lehet jelentkezni, akár egyedül, akár csoportosan vágnánk neki a tündérrózsák között vezető, felejthetetlen kalandnak. A kezdők, gyerekek és idősek által is nyugodtan vállalható, a tó déli árapasztó zsilipjétől induló túrák egy kötelező gyorstalpalóval indulnak, és átlagosan 10 kilométerrel később, a római kori leleteiről híres Fenékpusztán érnek véget. A patak lassú sodrású és mindössze egy méter mély, tehát nem kell megijedni, ha beborulunk, de azért száraz váltóruha legyen nálunk. Akármelyik túraszervező társaság mellett is tesszük le a voksunkat, a különleges természeti környezet és a jó hangulat garantált.

Ünnepre hangoló programok országszerte: