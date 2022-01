7 kirándulóhely és látnivaló a Balaton északi partján a téli hónapokra

Télen is érdemes a Balaton környékén barangolni, hiszen ilyenkor még a turistahadaktól sem kell tartanunk, csak feltárul előttünk hazánk legnagyobb tavának merengős, csendes arca.

Béke-sztúpa, Zalaszántó

A zalaszántói sztúpa nem csak Magyarországon belül számít kuriózumnak: a szentély az egyik legnagyobb ilyen létesítmény Európában. A szentély ötletét 1990-ben Bop Jon buddhista szerzetes vetette fel, célja egy békét és boldogságot megtestesítő építmény volt a rendszerváltó országban. A sztúpa belseje nem látogatható, a zárt építményt két szerzetes vigyázza, azonban az épület kívülről is egyedülálló látványosság.

A zalaszántói Béke-sztúpa 2022-es programkínálata elérhető ITT.

Rezi vára

A Keszthelyi-hegység fő látványossága télen-nyáron a sziklaormon magasodó Árpád-kori vár, ahol páratlan körpanoráma fogadja a kirándulókat. A Rezi községéből könnyedén megközelíthető romantikus várat a 425 méter magas Meleg-hegy szirtjére építették még valamikor a XII. és a XIII. század fordulóján, a XVI. századtól kezdődően azonban várromként hivatkoznak rá a korabeli források. Habár nem láthatjuk eredeti valójában a várat, az innen elénk táruló panoráma elfeledteti velünk hiányérzetünket.

A kilátó egész évben szabadon látogatható.

Folly Arborétum és Borászat, Badacsonytomaj

A természetrajongók bakancslistáján a helye a badacsonytomaji Folly Arborétumnak, ahol káprázatos ciprusokat és cédrusokat csodálhatunk meg. Az arborétum a Folly család áldozatos munkájának köszönhetően jött létre, az első fákat Folly Gyula pécsi orvos telepítette, több mint száz évvel ezelőtt. A család borászatot és éttermet is üzemeltet az arborétum területén, ahol a téli, erdei séta után jólesik a pihenés.

Az arborétum egész évben várja a látogatókat. A téli programokról itt olvashattok bővebben: folly.hu

Kányavári-sziget, Kis-Balaton

Az egész évben szabadon látogatható Kányavári-szigetre egy különleges ívű fahídon keresztül érkezünk meg, majd kezdetét is veheti a 1,5 kilométeres Búbos Vöcsök tanösvény bebarangolása, amely 15 állomáson keresztül kalauzolja a kirándulókat, feltárva a sziget titkos kis élővilágát. A terület közepén egy fából épült madármegfigyelőhelyet találunk, de nemrégiben felújították a sziget többszintes kilátótornyát is.

A Kányavári-sziget egész évben szabadon látogatható.

Láz-tetői kilátó, Vállus

A Balaton-környéki kilátópontok között viszonylag újkeletűnek számít Zala megye aprócska községének leglátogatottabb nevezetessége, a 380 méter magasan 2014-ben felhúzott Láz-tetői kilátó. A magaslati pontot érdemes a Vállusból induló Medvehagyma tanösvényt követve megközelíteni, amely télen is látványos útvonalon keresztül engedi láttatni a Keszthelyi-hegység északi erdőrengetegét. A csúcsra érve elénk tárulnak Rezi várának romjai, a zalaszántói Béke-sztúpa fehérlő épülete, Vállus hangulatos kis utcái, míg a távolban, az erdőségen túl felsejlenek a Balaton hullámai.

A kilátó egész évben szabadon látogatható.

Csodabogyós-barlang, Balatonederics

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik rejtett gyöngyszeme a pirosbogyós-gyümölcsről elnevezett barlang, amely tökéletes úti célként szolgál a kalandvágyóknak. A 6 km hosszú és 136 m mély barlangnak csak egy kisebb része járható, ahol a barlangászás élvezete mellett a geológiai sokszínűsége is figyelemreméltó. Az egész évben látogatható barlangban számos különböző nehézségű és tematikájú túrára be lehet nevezni, akár kezdőknek is ajánlott.

Januárban 15-én, 22-én és 23-án indulnak barlangtúrák. Bővebb infó: csodabogyos.hu

Festetics-kastély, Keszthely

A Keszthely szívében fekvő barokk kastély öt épületben hat állandó tárlattal várja a látogatókat, melyek minden generáció számára felejthetetlen élményt nyújtanak. Rangos zenei rendezvények és különleges események egész sora teszi még színesebbé a programpalettát.

Február 28-ig ingyenesen látogatható a Pálmaház és madárpark, míg a Főúri utazások, úri kalandok c. kiállítás 20% kedvezménnyel megtekinthető. Bővebb infó: helikonkastely.hu

