10 téli program februárra az ország legszebb vidéki helyszínein

Az év második hónapja továbbviszi a januári lendületet és elsőrangú programok sorával gondoskodik róla, hogy egyetlen hétvégét se töltsünk a négy fal vagy a tévéképernyő bámulásával. Az aktív kikapcsolódás számos formája vár titeket a Badacsonytól az Alföldig, vesztegetni való időnk pedig nincs, úgyhogy csapjunk is bele a közepébe!

Borbarangolás Badacsonyban (2022. február 5., 12., 19., 26.)

Februárban négy alkalommal merülhetünk el a badacsonyi ízekben, 5-én és 19-én például a Tarányi Présház 1780 olyan ínyenc ételekkel vár, mint a forró hecsedlileves sonkás piskótával, nyúlcomb krémes paprikamártással és báránygerinc zöldfűszeres krusztában. Február 12-én a Neptun Badacsony séfjének házias főztjébe kóstolhatunk bele magyaros marhatatár, gyöngytyúkleves, szalonnás pirított nudlival tálalt vörösboros marhapofa és édes tejfölös túrógombóc segítségével, míg 26-án a családias hangulatú Dobosi-Stier Pincészet csábít minket a tárkonyos vaddisznó-ragulevestől a szarvassültön át a máktortáig vezető kalandos kulináris utazásra. A fogások mellett az esték főszereplője, a bor is tiszteletét teszi, mégpedig hét gondosan megválasztott tétel formájában.

A fővárostól 40 percnyi autóútra fekvő Szigethalom ad otthont a Szigethalmi Családi Vadasparknak, amely a nagyszülői ház udvarából és annak háztáji állataiból nőtte ki magát azzá a hangulatos kis parkká, melyet ma sok család szívesen látogat. A 2014-ben megnyitott vadasparkban jelenleg kecskefarm, állatsimogató, halastó, pónilovak, papagájház és öt játszótér várja a látogatókat, akik felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak, ha ellátogatnak a kis és nagy állatok uralta, télvíz idején olykor hófedte zöldterületre. Ha leesik a hó, érkezzetek szánkóval!

Téli túrák a Kiskunságban (2022. február 5., 12., 19.)

Február három hétvégéjén is szervezett túrára hív a Kiskunsági Nemzeti Park. Barangoljátok be a Kolon-tó környékét a vizes élőhelyek világnapja alkalmából, ismerkedjetek meg a Fehér-tó téli madárvendégeivel, fedezzétek fel a Szikrai-holtág, a Dög-Tisza és a lakiteleki Kisrét szépségeit, és figyeljétek meg az ébredező természetet! A három-négy órás, korlátozott kapacitású túrákra online, az alábbi weboldalt felkeresve tudtok jelentkezni. Ha azt látjátok, az általatok választott túra már betelt, ne csüggedjetek, márciusban is remek programokkal készülnek a Nemzeti Park dolgozói!

Via Ferrata túra a Bakony szívében (2022. február 5., 6., 12., 13., 18., 19.)

Hazánk első vasalt útjai 2013-ban a Cseszneki Vár tövében épültek. A Vasalt utak túráinak köszönhetően az országban összesen csaknem 2600 méter hosszúságban húzódó drótkötélhálózaton függeszkedve, állóképességünket és magasság iránti vágyunkat is próbára tehetjük. Februárban majdnem minden hétvégére jut egy-egy ilyen alkalom, mikor hódolhatunk a vasalt utak iránti szenvedélyünknek, melyet a kiépített, különböző drótkötélhálózatnak és felkészültségünknek, állóképességünknek köszönhetően ötféle nehézségi szintű útvonalon is próbára tehetünk.

Szép kilátás túra a Börzsönyben (2022. február 6.)

A Túrabarátok február 6-i túrája alkalmával nem egy, hanem rögtön öt hegycsúcs meghódítására vállalkozhatnak mindazok, akiket nem rettent el a vasárnap reggeli korai kelés. A Kóspallagról induló túra legnagyobbrészt olyan helyeken vezet majd bennünket végig, ahonnan maradéktalanul kiélvezhetjük a semmivel össze nem hasonlítható börzsönyi panorámát. Gyönyörködhetünk többek között 600 méter magasról a Dunakanyarban, de legeltethetjük tekintetünket a Magas-Börzsöny vonulatán is.

Éjszakai csúszás és jégshow Eplényben (2022. február 11.)

Csússzatok bele a Porsche Hungáriával karöltve az éjszakába az eplényi Síaréna Vibe Parkjában február 11-én! Szóljon egy este ezúttal csak a szórakozásról, a kikapcsolódásról, a síelés élvezetéről, a téli fesztiválhangulatról és persze a látványos járgányokról. A Porsche Hungaria legújabb modelljei mellett természetesen látványos sportprogramok, még látványosabb fényfestés, jégfaragás és tűzzsonglőr show, népszerű DJ-k gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Na meg persze a hamisítatlan hüttehangulat, ami a sok-sok program és csúszás közepette isteni ételekkel és különleges italokkal szolgál majd felfrissülésként. Az esemény védettségi igazolvánnyal látogatható.

Kóstolj bele a Badacsonyba (2022. február 19-20.)

Kulináris élményekre éhes csapatok a deres hegyoldalban, cikázó kisbuszok, Gasztrohegy-poharas sétálók, duruzsoló cserépkályhák, tömött éttermek. Február 19-20. között ismét megrendezésre kerül a Balaton-felvidék 2018 őszén életre hívott tematikus gasztronómiai programsorozata, hogy megismertessen a Badacsony egy olyan arcával, ami csak ilyenkor, a holtidénynek csúfolt nyugodtabb időszakban mutatja meg magát. A Vadak a hegyen névre keresztelt eseményen tíz badacsonyi vendéglátóhely (mint például az Istvándy Borműhely, a Laposa Terasz és a Kisfaludy-ház Étterem) tárja szélesre ajtajait a személyesebb vendéglátásra vágyó ízutazók előtt, hogy izgalmas borokkal és fogásokkal nyújtson betekintést ebbe a téli csodaországba.

Busójárás Mohácson (2022. február 24. – március 1.)

A 2012 óta hungarikumnak számító mohácsi busójárás tavaly ugyan elmaradt, ám idén februárban újult erővel tér vissza, hogy a jellegzetes jelmezekbe öltözött résztvevők egy február 24-től március 1-ig tartó farsangi karnevál keretében űzzék minél messzebbre a telet és garantálják a felhőtlen hangulatot a színes vásári forgataghoz. A hatnapos programkavalkád közül a legnépszerűbb a látványos farsangi felvonulás, de a különféle busóbemutatók, a látványfőzés és a néptánccsoportok bemutatkozása is minden évben emlékezetes része a rendezvénysorozatnak. Az eddigi beltéri helyszíneket ráadásul teljes egészében szabadtéri kikapcsolódásra cserélő programforgatag ezúttal mindenki előtt nyitva áll majd.

Télzáró körtúra a Vértesben (2022. február 26.)

A Túrabarátok csapata e későfebruári túráján és mindenki, aki csatlakozik hozzájuk ezen a napon, biztosra veheti, hogy újult erővel vághat majd bele a tavaszba és vele együtt az új kihívásokba. A túra Csákberényből indul, a Panoráma útról, amely a Vértes déli oldalát szegélyező sziklaperemen kalauzol majd bennünket végig. A csapat, Csókakő várát akkor éri majd el, mikor a Nap a legmagasabban jár, ami jó apró, hogy töltekezve nem kevés napfénnyel és némi elemózsiával a Vértes magasabb vidékeinek meghódítására induljunk. A kaptatót, majd az erdei sétát követően és miután kellő ideig legeltettük tekintetünket a Szappanos-völgyön, egy hegygerincen lefelé ereszkedő kellemes sétát követően érünk vissza kiindulóállomásunkhoz.

Ha egy kis főúri pompára vágytok, ne keressetek tovább! Budapesttől alig 50 kilométerre találjuk Bajna alig párezres települését, melynek évtizedek óta elhanyagolt kastélya immáron újra régi fényében tündöklik. A klasszicista Sándor-Metternich-kastélyt a kor egyik híres építésze, Hild József tervezte az Ördöglovasként elhíresült Sándor Móric számára, aki apjától, Esztergom vármegye alispánjától kapta örökül a birtokot, rajta egy kisebb, egyszerűbb vadászkastéllyal. Az átépített és kibővített udvarházat később alaposan megtépázták a történelem viharai, ám 2018 és 2021 között sor kerülhetett az épület korhű restaurálására, ma pedig kétemeletnyi tárlat és káprázatosan szép termek várnak minden ide látogatót.

