11 bájos mézeskalácsfalu hazánkban, ami ünnepi hangulatot varázsol

Az ország több településén is lázasan folyik a készülődés, ahogy egyre közeledik az év legmesésebb időszaka. Egymás után sülnek a mézeskalácsok, hogy idén is mesés mézeskalácsfalvakként és -városokként csaljanak mosolyt kicsik és nagyok arcára.

Vidéken

Mézeskalácsváros Siófok

Idén immár 7. alkalommal épül fel Siófok városának mézeskalácsokba öntött mása. A siófoki mézeskalácsváros megnyitójára december 2-án 14:30-kor kerül sor, ekkortól lesz lehetőség megtekinteni a város nevezetességeinek, ikonikus épületeinek édes, miniatűr változatát, melynek a Kálmán Imre Művelődési Központ ad otthont. A hagyományokhoz híven a mézeskalácsépületek idén is licitre kerülnek, hogy az ebből befolyt összeget a szervezők jótékony célra fordítsák.

8600 Siófok, Fő tér 2. | Facebook

Geresdlaki Mézeskalácsfalu

Ha a Geresdlaki Gőzgombócfesztivált már magatok mögött tudhatjátok, karácsony előtt feltétlenül érdemes visszalátogatni erre az aprócska, baranyai településre. Idén december 4-től lesz megtekinthető a geresdlaki mézeskalácsfalu, ahol ezúttal csodájára járhatunk a mézeskalácsként megsütött Parlamentnek, illetve Magyarország térképének is, azokkal a helyszínekkel, ahol Geresdlak túraközössége már látogatást tett. Az igazán mesés kiállítást 2024 október végéig lesz lehetőség megtekinteni előzetes egyeztetés után a weboldalon megadott elérhetőségeken.

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 21. | Weboldal

Zirci Mézeskalácsfalu

Hetedik alkalommal épül fel idén a zirci mézeskalácsfalu, mely december 9-től lesz látogatható a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban. Az idei mézeskalácsfalu a mese tematika köré szerveződik, így minden bizonnyal lesznek köztük mesebeli helyszínek, mesés jelenetek, akárcsak manók, törpök, tündérek és meselények. A december 9-i megnyitó alkalmával a szervezők kézműves programokkal is készülnek a látogatóknak.

8420 Zirc, Rákóczi tér 10. | Facebook

Mézes Hárskút

Advent második hétvégéjén nyitja meg kapuit idén a Mézes Hárskút mézeskalács-kiállítás. A december 10-től január 13-ig látogatható tárlatra ezúttal is hárskúti családok készülnek mesés alkotásaikkal. A kilencedik alkalommal felépülő bájos, bakonyi mézeskalácsfalunak a Hárskúti Községi Könyvtár és Közösségi Színtér ad majd otthont, ahol adventi programok is fokozzák majd az egyébként is ünnepi hangulatot.

8442 Hárskút, Rákóczi u. 16. | Facebook

Édes Gyönk

Az idei első adventi gyertya meggyújtásával 11. alkalommal nyílik meg a Tolna vármegyei Gyönk legédesebb kiállítása. A Német Nemzetiségi Egyesület Közösségi Házában megelevenedő bájos kiállítás ezúttal is felsorakoztatja majd a helyi lakosok által készített legkedvesebb és legmesésebb alkotásokat. Az Édes Gyönk nevet viselő mézeskalács-kiállítás a december 3-i megnyitót követően december 13-ig lesz megtekinthető minden nap 14 és 17 óra között.

7064 Gyönk, Ady Endre utca | Facebook

Mézeskalács-falu, Lengyel

A Tolna vármegyei Lengyel sem marad mesés mézeskalácsfalu nélkül 2023-ban. Az előkészületek már lázasan folynak, a mézeskalácsok folyamatosan készülnek, hogy a faluközösség idén is megismételhesse a tavaly nagy sikernek örvendő kezdeményezést. Az elkészült alkotást és azt, hogy mikortól lesz megtekinthető a Faluház Facebook-oldalán fogják közzétenni, a folyamatokról készített képeket ugyanitt tudjátok nyomon követni.

7184 Lengyel, Petőfi u. 34. | Facebook

Budapest környékén

Zsámbéki mézeskalácsváros

A zsámbéki piac fogadóépületének kirakatában lesz idén is megtekinthető a helyi lakosok által szívvel-lélekkel és a legnagyobb gondossággal készített zsámbéki mézeskalácsváros. A megsütött alkotások különlegessége, hogy idén mesék is kerekednek köréjük: készítőik történetekbe foglalják majd megálmodásuk és elkészülésük részleteit. Az sem kizárt, hogy a mesebeli mézeskalácsházikók mellett feltűnik majd Zsámbék egy-egy épületének mása is. Arról, hogy pontosan mikortól lesz látogatható a mézédes kiállítás, a Zsámbéki Mézeskalácsváros Facebook-csoportban adnak hírt.

2072 Zsámbék, Akadémia u. 3. | Facebook

Mézeskalácsfalu Mogyoród

Az első adventi hétvége alkalmával, december 2-án ismét szélesre tárja kapuit Mogyoródon a mézeskalácsfalunak otthont adó Kamarás Klastrom House. A mézeskalácsházikók mellett lesz mézeskalácsformát öltött adventi koszorú, templom, sőt még vonat is, míg egy másik szobában karácsonyi minifalu kerül kiállításra. A mézeskalácsfalu a megnyitását követően december 9-én és 16-án 9 és 12 óra között lesz megtekinthető, másik időponthoz előzetes egyeztetés szükséges a +36 30/954-3877-as telefonszámon.

2146 Mogyoród, Dózsa György út 32. | Facebook

Mézeskalács-kiállítás, Ercsi

A Fejér vármegyei Ercsire is érdemes lesz december 6-a után ellátogatni, hiszen az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárban ismét megelevenedik az ünnepi mézeskalács-kiállítás. A hétvégék alkalmával karácsonyi programoknak és előadásoknak otthont adó Ercsire természetesen az ünnepek után is érdemes lesz ellátogatni, hiszen egész januárban megcsodálhatóak lesznek a kézzel készített mézeskalács alkotások.

2451 Ercsi, Szent István út 12-14. | Facebook

Monori Mesebeli Mézeskalácsváros

Monor egésze ünnepi pompában és hangulatban dúskál majd decemberben, melynek immár harmadik éve elmaradhatatlan eleme a település mesebeli mézeskalácsvárosa. A kiállításnak idén is a Vigadó Kulturális és Civil Központ emeletén lesz lehetőség csodájára járni december 4. és január 10. között.

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. | Facebook

„A mi édes kis falunk”, Csömör

December 3-tól adventi csodaország elevenedik meg a Csömöri Tót Hagyományaink Házában. Az „A mi édes kis falunk” nevet viselő mézeskalács-kiállításon túl karácsonyi fotókuckó, mesés karácsonyi kiállítás, óriás adventi kalendárium és egy, a tájházban berendezett karácsonyi szoba gondoskodik majd az ünnepi hangulatról. A mesés mézeskalács-kiállítást egészen január 6-ig tudjátok majd megtekinteni.

2141 Csömör, Gorkij fasor 11. | Facebook

