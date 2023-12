35+ kihagyhatatlan hétvégi, adventi program Budapesten – 2023. december 7-10.

Csodálatos programokkal készül advent második hétvégéjére a főváros. Jégpályák, hanukai programok, karácsonyi vásárok, koncertek és séták is várnak benneteket Budapesten.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Hanuka Fesztivál // Auróra (csütörtöktől)

Az idei Hanuka Fesztivált Róth Miksa tiszteletére, munkásságának felidézésére szánják. A programban szerepelnek művészeti workshopok, beszélgetések és városi séta is.

Részletes program >>

Ünnepváró forgatag // Hagyományok Háza (péntek-vasárnap)

Adventi ünnepváró hétvége a Hagyományok Házában! December 8. és 10. között kezdetét veszi a várva várt karácsonyi készülődés: gyermek- és családi programokkal, meghitt koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és vásárral vár mindenkit az idei Ünnepváró forgatag.

További részletek >>

Adventi hangolódás Józsefvárosban (péntek-vasárnap)

Az elkövetkezendő hetekben számtalan izgalmas családi programmal kedveskednek az érdeklődőknek a Horváth Mihály téren. Irodalmi előadások, koncertek, meseszínház és még bűvész is lesz a helyszínen, de ne feledkezzünk meg a korcsolyapályáról sem, amely minden évben nagy sikert arat. A jégpálya január 31-ig nyitva tart, a kerületi lakosok pedig lakcímkártyával ingyen használhatják.

Weboldal >>

További ingyenes adventi programok 2023-ban:

SZETT adventi vásár a Goliban // Goldberger Textilipari Gyűjtemény (péntek-vasárnap)

A SZETT (Szőnyeg Tervezők Társasága Egyesület) sok szeretettel vár titeket advent első két hétvégéjén a Goldberger Textilipari Gyűjteményben rendezett adventi vásárán, ahol kortárs magyar textiltervezők designer szőnyegeit, lakástextil termékeit vásárolhatjátok meg. Találkozzatok a tervezőkkel, beszélgessetek velük az alkotási folyamatokról és a tárgyak egyediségéről! Az eseményt workshopok is kísérik, ahol különféle textilkészítési technikákat sajátíthattok el és/vagy (saját) ajándékot is készíthettek.

Facebook-esemény >>

Europeum Karácsonyi Design Vásár (péntek-vasárnap)

Rendhagyó, különleges karácsonyi designvásárt rendeznek az Europeumban december 8-10. között. Rengeteg hazai kézműves designmárka, workshopok, nyeremények és persze az elmaradhatatlan barátságos közösség vár rád!

Facebook-esemény >>

Gozsdu Karácsonyi Vásár (péntektől)

Idén adventkor is ünnepi pompába öltöztetik a bulinegyed szívében található, 220 méter hosszú passzázst, ahol kézműves termékek garmadájára, kortárs alkotók ajándéktárgyaira számíthatnak azok, akik itt hangolódnának az ünnepre. A vásárt izgalmas programok kísérik, többek között workshopokkal és előadásokkal színesítik a mindennapokat. Az adventi időszakban december 8-24. között karácsonyi vásárral várja az erre járókat a meseszépen feldíszített belvárosi udvar, hogy még több varázslatos pillanatot csempésszen az év ezen időszakába. A két ünnep között szerdától vasárnapig tudtok nézelődni, az ünnepi időszak levezetéseként, január 5-7. között pedig újévi vásáron vehettek részt.

További részletek >>

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok (szombat-vasárnap)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására idén a Klauzál téri Vásárcsarnokban nyitja meg kapuit, ahol advent összes hétvégéjén hangolódhattok az ünnepre. Ezen az egyedülálló eseményen többek között kézműves kincsekből, újrahasznosított termékekből, natúr kozmetikumokból és egyedi gasztrokészítmények közül is válogathattok. A szervezők célja, hogy összehozza azokat, akik érdeklődnek a fenntartható jövő megteremtése iránt, így nem meglepő, hogy számos olyan árussal és kiállítóval találkozhattok, akik a környezetvédelem és a zero waste terén alkotnak. A vásár mellett számos kísérőprogram is vár titeket, többek között előadásokon, workshopokon és koncerteken is részt vehettek.

Facebook-események >>

Karácsonyi Ronda Pulcsis Futás (szombat-vasárnap)

Elő a ronda pulcsikat a szekrényből! Az idei lesz a nyolcadik alkalom, hogy a leggiccsesebb felsőnket magunkra öltve futhatunk a jótékonyság jegyében. December 9-10. között nem csak Budapesten, de Debrecenben is vár a Ronda Pulcsis Futás. Mindkét futáson a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Facebook-esemény >>

FIKSZ Iparművészeti Vásár és Kiállítás // Petőfi Irodalmi Múzeum (szombat-vasárnap)

A Független Iparművészeti Kortárs Szalon decemberi eseménye nem kizárólag a helyszín exkluzivitását, de a kiállítók számát tekintve is rendhagyó, ugyanis több mint 90 kortárs iparművésszel találkozhatnak a látogatók! Az iparművészet összes ágát képviselik a kiállító alkotók, így ezen az adventi hétvégén megtalálhatjátok itt a keramikusok, porcelántervezők, üvegművészek, ötvösök és ékszertervezők, textilművészek (nemezművészek, selyemfestők, gobelinművészek, szőnyeg- és lakástextil-tervezők, szövöttanyag- és ruhatervezők), bőr- és fatárgytervezők, könyv- és papírművészek, illetve grafikusok hazai kiválóságait.

Facebook-esemény >>

Iparművészeti Bazár // Várkert Bazár (szombat-vasárnap)

Népszerű dizájnerek és díjnyertes tervezők művészi munkái, a hazai iparművészet remekei várják a közönséget advent négy hétvégéjén. Nem csupán a több mint 50 kitűnő iparművész alkotásait csodálhatják meg a látogatók, lehetőség lesz a tárgyak alkotóival is találkozni, és megismerni a műalkotások anyagát, stílusát, történetét.

Facebook-esemény >>

Amadeus // Pesti Színház (szombat, vasárnap)

November végén mutatták be az Antonio Salieri és Wolfgang Amadeus Mozart különös kapcsolatáról szóló darabot a Pesti Színházban, melyet a közönség tűkön ülve várt az idei színházi évadban. A főszerepekben két kiváló művészt láthatunk: míg Salierit Ötvös András alakítja, Mozart bőrébe ifj. Vidnyánszky Attila bújik. A Hegedűs D. Géza rendezésében megvalósuló előadás a világ egyik egyetemes kérdésére keresi a választ, méghozzá a tanult mesterség és a páratlan tehetség viszonyrendszerének és egymás melletti létezésének részleteire. A darab Peter Shaffer drámája nyomán készült.

További részletek >>

Karácsony a kastélyban // ELTE Füvészkert (szombat-vasárnap)

Karácsonyi díszbe öltözik a Füvészkert három évszázados Festetics-kastélya. A Füvészkert munkatársaiból ünnepi dekorációkat készítenek a Füvészkertben található termések, bogyók, növények előtérbe helyezésével. A dekorációkra licitálni lehet a Füvészkertért Alapítvány javára.

Facebook-esemény >>

Adventi séta forralt borral, mézeskaláccsal (szombat, vasárnap)

December 9-én és 10-én várva a közelgő második adventi vasárnapot, hangulatos városi sétára indulhatunk a Macskaköves budapesti séták csapatával. A 15:30-kor kezdődő programon a pesti karácsony története kerül főszerepbe. Megtudhatjátok majd, mikor állították Pesten az első karácsonyfát, de korabeli beszámolók alapján feltárulnak a boldog békeidők karácsonyi hagyományai is. Forralt borral és mézeskaláccsal a kézben csodálhatjátok meg a város ünnepi fényeit a Várkert Bazártól egészen a Bazilikáig.

Tovább a sétára >>

Budapesti programok csütörtökön (2023. december 7.)

Switch Játékest // Turbina

Egy vidám, jól szervezett házibuli hangulatú estére számíthatsz, ahol sok ismeretlen ember összejön, és egy csomó játék társaságában töltik az estét.

Facebook-esemény >>

Kis esti rozé – tabáni hangulatban // Jókai Anna Szalon

A Jókai Anna Szalon december 7-i eseményén Szabó Zoltán Attila vendégei Podonyi Hedvig, író, újságíró, Fodor Ákos özvegye és Száraz Pál, építész, író, borász lesznek. A kellemes hangulatú téli este során az elgondolkodtató szavak mellett sümegi borkóstolóra számíthatunk.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2023. december 8.)

Minipolisz Mikulásbuli

Találkozzatok a Mikulással MiniPolisz gyerekvárosában és hangolódjatok kézműves foglalkozásokkal, ünnepi hangulatú zenés-táncos interaktív műsorral és tombolával a karácsonyra.

Facebook-esemény >>

Fitos Dezső Társulat: A Falu // Nemzeti Táncszínház

Gyökereink a mélybe nyúlnak. A falu zárt, hagyományőrző közössége szövetkezett a természettel, melyhez elszakíthatatlan kötelékek láncolták. Itt ideje volt az éneknek, a táncnak, a születésnek és a meghalásnak…

Jegyek >>

Orgonakoncert a Bazilikában: 2 orgona, trombita és ének

A Szent István Bazilika műemlék Angster-orgonája kizárólag a pénteki esti orgonakoncerteken szólal meg. A változatos program gazdag zenei élményeket kínál, a hangversenyek előadói Liszt-díjas, Érdemes Művész és Junior Príma-díjas orgonaművészek, illetve elismert operaénekesek és hangszeres művészek, akiknek a közreműködése garantálja az előadások magas színvonalát. Az előadások a péntekenként 20 órakor kezdődnek.

Jegyek >>

Éjszakázz a múzeumban! // Néprajzi Múzeum

Nem mindennapi élmény vár ránk, ha úgy döntünk, részt veszünk a Néprajzi Múzeum új, éjjeli programján, amely során egy teljes éjszakát fogunk a múzeum falai között eltölteni! A múzeum új épületében egy teljes szintet foglal el a Gyermekmúzeum, amely otthont ad ennek az izgalmas családi programsorozatnak is. Az élménygazdag látogatás során egy félkész kiállítás befejezésével foglalatoskodhatunk, miközben körbejárjuk az alvás témáját, és egy éjszakára mi magunk is néprajzkutatókká válhatunk! A programra elsősorban alsó tagozatos gyerekeket várnak, akik érkezhetnek a családdal vagy az egész osztállyal is.

További részletek >>

További izgalmas múzeumi programok a fővárosban:

Régi Hullám Minifeszt: Kelet-Nyugat, Malacka és a Tahó, Nulladik Változat // Gödör

Mintha a ’90-es és a 2000-es évek fordulóján járnánk: Almássy tér, Benczúr Klub, régi Gödör: mindenhol underground zenekarok, fesztiválok. Idézzük meg a legendás időket az azóta is aktív Nulladik Változattal, Malacka és a Tahóval, valamint a sok év után visszatérő Kelet-Nyugattal!

Facebook-esemény >>

Felső Tízezer // Turbina

A magyar indie-rock bozótharcosa, a Felső Tízezer a Turbinában zárja az évet. Az alternatív rock, a powerpop és a jangle pop hagyományait keverő zenekar négy nagylemezének legjavából válogat és megmutat néhány új dalt a jövőre érkező új albumról is. Sodró lendületű gitárok, nagyívű refrének, szeretetteljesen cinikus dalszövegek.

Facebook-esemény >>

CSAK akkor, ha… Ujj Zsuzsi & Darvas Kristóf, cserihanna, dj Lujziána // Auróra

Ujj Zsuzsi & Darvas Kristóf és cserihanna koncert a CSAK ezt az 1-et kértem! Feminista Fesztiválon. Utánuk dj Lujziána pörgeti.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten (2023. december 9.)

Erdősítés Mátyásföldön

Ültettél már idén? Most még gyorsan belehúzhatsz, ha nem. Ha igen akkor is vár a 10 millió Fa Mátyásföldre egy adventi erdősítésre, ahol legalább 1500 csemetét terveznek elültetni.

Facebook-esemény >>

Adventi Czakó Piacz

A Czakó Piac karácsonyi forgatagában december során szombatonként lehetőségetek nyílik egyenesen a termelőktől beszerezni a különleges szezonális finomságokat a budai lankákon található, mesés Czakó Kertben. A felhozatalban mindent megtaláltok a balatoni boroktól kezdve lekvárokon, húsokon és sajtokon át egészen a vadkovászos pékárukig, emellett pedig nem maradhatnak el a virágok és a lakásdekorációk sem. Az itt töltött idő alatt gőzölgő almapunccsal és isteni Bányai kávéval melegedhettek fel, a vásár mellett pedig könyvbemutatókkal és az ünnep közeledtével fenyőfavásárral is készülnek a szervezők, még varázslatosabb hangulatot kölcsönözve a vásárnak.

Facebook-események >>

Gryllus Vilmos: Nótás Mikulás // Villányi úti Konferenciaközpont és Étterem

Gryllus Vilmos Nótás Mikulás című előadásában a tél és a téli ünnepek énekei szerepelnek, elsősorban persze Mikulás és Télapó dalai.

Facebook-esemény >>

Fény és hang: Hanuka koncert // Marczibányi téri Művelődési Központ

Szintén a Fény & Hang eseménysorozat részeként hív zenei utazásra a páratlan élményekkel kecsegtető Hanuka koncert december 9-én, a Marczibányi téri Művelődési Központban. A program során a Dohány utcai zsinagóga kórusa, valamint Gryllus Vilmos és Szalóki Ági teremtenek ünnepi hangulatot.

Jegyek >>

Beat On The Brat 10. születésnap

Az ünnepi alkalomból szombaton a Toldiban megpróbálják lenyomni a Beat On The Brat 10 éve alatt legtöbbször lejátszott 100 számot, ha sikerül.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok advent első vasárnapján (2023. december 10.)

Régi karácsonyok a Budavári Palotában

December 3-án és 10-én 10 órakor a Greetings from Budapest tematikus karácsonyi sétáján az ,,A királyék megint itthon vannak!” c. kötet helyszínei elevenednek meg a Budavári Palotában. Két óra hosszan barangolhatunk majd e két decemberi napon, megtudva, hogyan teltek a királyi család karácsony estéi Budán, milyenek voltak a Habsburgok ajándékozási és fenyőfa-állítási szokásai, de betekintést kaphattok majd az 1930-as évek testőrkarácsonyaiba, és abba is, hogy élték meg 1944. szentestéjét a palota lakói.

Tovább a sétára >>

Mikulás túra a Normafán

Évzáró, Mikulás-napi, télköszöntő gyalogtúra s Szent Jakab zarándokút egy szakaszán, a normafai hegyektől a pátyi borospincékig.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi halászlé-bográcsozás // Normafa Síház

Szakadjatok ki az ünnepek körüli rohanásból a város legvarázslatosabb helyszínén. A Normafa Síház december 10-ei programján megnézhetitek, hogyan készül, majd megkóstolhatjátok a híres bajai halászlét. Családias hangulat, jó levegő és kulináris élmény – kell ennél több?

Facebook-esemény >>

Wekerlei Advent – séta

December 10-én 1,5 órányi időutazásra invitál a különleges atmoszférájú Wekerletelep. Advent második vasárnapján ünnepváró hangulatban róhatjátok a kertvárosi miliőt megidéző utcákat, miközben Wekerletelep történetével, jelentős alakjaival és páratlan építészetével is megismerkedhettek. A program akkor is tökéletes, ha egy kevés nyugalomra és kikapcsolódásra vágytok az adventi rohanásban, netalán bepillantanátok a telep tornyos épületeinek kulisszatitkaiba. Bár a hó nem, a kellemes hangulat garantált!

Tovább a sétára >>

Makers’ Market // Marczibányi tér

A legszuperebb hazai designerek alkotásai mellett klassz zenével, finomságokkal és remek kávéval is készülnek a decemberi vásárokra. Válasszatok egyedi, kézzel készített ajándékot szeretteiteknek tehetséges helyi alkotóktól!

Facebook-események >>

Róth Miksa nyomában Zubreczki Dáviddal

Róth Miksa hazánk egyik legismertebb iparművésze, akinek műveit épp úgy megtaláljuk az Országházban és a Zeneakadémián, mint a Gresham-palotában vagy a Magyar Nemzeti Bankban. Ezen a sétán azonban az egykori külvárosban eredhettek nyomába, és nézhetitek meg mi maradt erzsébetvárosi és józsefvárosi műhelyéből.

Facebook-esemény >>

Palya Bea és barátai hanukai koncertje

Palya Bea és barátai hanukai ünnepi koncertje a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A koncert előtt meggyújtják a hanuka negyedik lángját. Az előadást követően ünnepi fánkkal kedveskednek nézőknek.

További infók >>

További csodás hanukai programok Budapesten:

Barcelona Gipsy balKan Orchestra // Várkert Bazár

Különböző nemzetek zenészeinek csoportjából alakult a Barcelona Gipsy balKan Orchestra, amely a Balkán, a közel-keleti és a mediterrán dallamok őszinte újraértelmezésével és robbanásszerű energiájával szól a közönség szívéhez. A zenekar egyesíti tagjai művészeti különbözőségét, amelyet Barcelona élénk zenei kultúrája tesz még gazdagabbá.

Facebook-esemény >>