5 nagyszerű kiállítás Budapesten, amit kár lenne kihagyni novemberben

Remek kiállítások közül válogathatunk novemberben a fővárosban, a menzás mindennapokat felelevenítő tárlattól az izgalmas kortársdesign-projektig. Szemezgessetek kedvenceink közül!

Szabadságharcosok között – John Sadovy fényképei az 1956-os magyar forradalom napjaiból

John Sadovy (1925–2010) cseh származású fotóriporter a Life című amerikai képes hetilap megbízásából érkezett Magyarországra 1956-ban, hogy négy nap alatt, október 29. és november 1. között lencsevégre kapja a forradalom és szabadságharc eseményeit. Ekkor készült képei a Life és más, jelentős külföldi sajtótermékek oldalain váltak világhírűvé. A Magyar Nemzeti Múzeum időszaki fényképkiállításán a fotóriporter világhírűvé vált képei mellett több olyan, Magyarországon még nem látott felvételt is megtekinthetnek az érdeklődők, amelyek bepillantást engednek a szabadságharcosok és a budapesti lakosok tűzszünet alatti életébe, és megmutatják, hogyan reagáltak a háborús helyzetre a fegyveres felkelők és a fegyvertelen civilek, a felnőttek és a gyerekek.

Magyar Nemzeti Múzeum | 2023. december 10-ig | Weboldal

Körforgásban: Buliash Todaeva

Október elején nyílt meg az Iparművészeti Múzeum új kiállítása a Ráth György-villában. A Körforgásban című sorozatban ez alkalommal a kalmük-orosz származású, Franciaországban élő designer, Buliash Todaeva mutatkozik be. A programsorozat keretében a múzeum arra kér fel kortárs alkotókat, hogy válasszanak a gyűjteményből egy tárgyat, és ebből inspirálódva hozzanak létre saját designt. Az új kiállítás központi eleme a művész fenntartható design szellemében, újrahasznosított műanyagból készült táskakollekciója, melynek pántján a „system change, not climate change” szlogen olvasható.

Ráth György-villa | 2024. január 7-ig | Weboldal

Rivaldafényben – Híres magyar grafikusok legendás színházi plakátjai

Az utcai plakát mulandó alkotás, a kiragasztásával meg is kapja a halálos ítéletét, és az utókor többnyire csak azokat tudja megőrizni, amelyeket nem használtak fel az eredeti céljukra. Közülük is mostohább a sorsa a színházi plakátoknak, amelyekből a filmes társaiknál kevesebb készült, és ezért kevesebb is maradt meg. De amelyiknek sikerült, az a moziplakátokhoz hasonlóan képes megmutatni a magyar plakátművészek nagyszerűségét. Ez a tárlat éppúgy megidézi a nagy színházak legendás előadásait, mint a vidéki játszóhelyek és fővárosi varieték világát. A kiállítás ingyenesen látogatható!

Eötvös10 | 2023. november 21. – 2024. január 21. | Facebook

Ancient Greece – Az ókori görögök

A kiállítás egyedülálló lehetőséget kínál a látogatóknak, hogy elmerüljenek az ókori Hellász varázslatos világában. A februárig megtekinthető tárlat a görög Nemzeti Történelmi Múzeum támogatásával jött létre, így biztosak lehetünk benne, hogy valóban azokat a tényeket és történelmi momentumokat mutatja be, amelyek hűen tükrözik ezeknek a titokzatos városállamoknak egykori tündöklését. A kiállítás szobrokon, kiállítási tárgyakon, páncélzatokon, fegyvereken, korabeli hangszereken, korhűen kialakított lakóhelyeken és megannyi egyéb installáción keresztül tárja fel előttünk az ókori görögök történelmének részleteit.

Etele Plaza (3. emelet) | 2024. február 11-ig | Weboldal

MENZÁN INNEN – MENZÁN TÚL – Titkok, tények, távlatok az iskolai közétkeztetésben

Te is menzás vagy/voltál? Ez a kérdés generációk óta összeköt minket, mint egy cinkos összekacsintás. Ugyan az iskoláskorú gyermekek közel fele az oktatási intézményekben ebédel hosszú évtizedek óta, a közétkeztetés témája mégsem túl gyakran került terítékre eddig kiállításokon. Őrzünk róla kellemes és kellemetlen emlékeket, gyermek- és fiatalkorunk része, amely meghatározza felnőtt életünket. A tárlat friss kutatási eredményeken túl képekben, tárgyakban, számokban idézi fel a múltat és az elképzelhető jövőt is.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum | 2024. április 21-ig | Weboldal

(Nyitókép: Magyar Nemzeti Múzeum)

