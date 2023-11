13 remek ingyenes őszi program Budapesten novemberre

Egy tucatnál is több ingyenes programot ajánlunk nektek a fővárosban az ősz utolsó hónapjára. Vezetett városi sétáktól az élőzenei eseményekig, válasszátok ki a leginkább kedvetekre való novemberi programot!

Budapest Bejáró – vezetett séták // több helyszínen (2023. november 4-19.)

Kalandozzatok a főváros legizgalmasabb utcáin a Budapest Bejáró vezetett sétáinak keretében, november 4-én és 5-én! Tudj meg sok-sok titkot Budapestről, oldjátok meg a rejtvényfüzet feladatait, és még a szuper nyeremények egyike is a tiétek lehet! Regisztrálni az alábbi linkre kattintva tudtok!

Facebook-esemény >>

Cziffra György-emlékkoncert – A zongora két arca // Kult13 (2023. november 7.)

A Cziffra Fesztivál két, kivételes tehetségű díjazottja mutatkozik be Angyalföldön: a zongorista–zeneszerző Ifj. Balázs Elemér és a jazz-zongorista–zeneszerző Oláh Krisztián. Mindketten Junior Prima-díjas, fiatal művészek, akik az est során két négykezes mellett saját szerzeményeket is előadnak majd.

Facebook-esemény >>

nota bene a Központban (2023. november 9.)

A nota bene egy közbevetett kifejezés, amit írásban és szóban egyaránt alkalmaznak a figyelem felhívására, hogy most valami igazán fontos dolog következik… és mi lehetne fontosabb a minőségi szórakozásnál? A nota bene csapata minimalista vonalakat meglovagolva szolgáltatja majd nektek a ropogósnál ropogósabb muzsikákat az este folyamán.

Budapest 13 arca – fotókiállítás // Eötvös10 (2023. november 9-26.)

Kiállítás nyílik a Szebeni Műhely tagjainak Budapest 150. születésnapjára készített fényképeiből az Eötvös10-ben. A Szebeni Műhely Fotográfiai Alkotóközösség tagjai hivatásos fotográfusok, akik a mindennapi munkájuk mellett az alkotóközösség tagjaként olyan fényképeket hoznak létre, amelyek tükrözik a mindennapok valóságát. Ezúttal a fotográfusok egyéni látásmódjukat, autonóm alkotói személyiségüket megcsillantva fényképezték szeretett fővárosunkat.

Facebook-esemény >>

Szemezgessetek még több őszi program közül Budapesten:

(RE)Kultiplex városi séta – A ferencvárosi underground nyomában Bezsenyi Tamással (2023. november 10.)

A Kultiplex a fővárosi underground univerzum kultikus jelentőségű, már-már szakrális helyszíne volt. A késő Kádár-korszak könnyűzenei eseményei a kerületben olyan klubhelységekben valósultak meg, amelyek egyfelől forrásvidékei voltak a rendszerváltás után szórakozóhely-komplexumként jelentős hatást gyakorló Kultiplexnek. Ennek feltárására indulhatunk egy városi séta során, aminek kezdetén az egykori egyetemi pinceklubok dohos világából jutunk el a zenés tömegrendezvényeken át az út végére a nyilvános tereken megélhető normasértő létezésig. Találkozó 5 órakor a Corvinus főbejárata előtt, a Fővám téren.

Facebook-esemény >>

A zene éjszakája // több helyszínen (2023. november 16.)

A zene éjszakáján a muzsika kilép a szokványos keretek közül! Klasszikus kamaraegyüttesek zenélnek a főváros kedvelt szórakozóhelyein olyanoknak, akik talán ritkábban keresik ezt az élményt a koncerttermekben. Tucatnyi helyszínre költözik majd be a zene, nemcsak a belvárosban, hanem külsőbb kerületekben is. A koncertek késő délután kezdődnek és egyes helyszíneken akár éjfélig tartanak. A részvétel ingyenes!

Tovább a helyszínek listájára >>

Együtt a város – Boldog szülinapot, Budapest! // több helyszínen (2023. november 17-19.)

Budapest szülinapja alkalmából különleges meglepetésekre számíthatnak a városlakók: 12 év után újra életre kel a főváros ikonikus épülete, a Merlin Színház, birtokba vehetjük a Városháza udvarát és egy egész héten át változatos programokkal, bulivillamossal, előadásokkal, koncertekkel és szabadtéri kiállítással várják az érdeklődőket! Ünnepeljük együtt a 150 éves Budapestet!

Facebook-esemény >>

Zsugapest // Kastner Kommunity, Népszínház utca (2023. november 19.)

Az esemény gerincét egy ulti- és snapszertanfolyam adja: a környéken lakó idősek visszatérnek régi törzshelyükre, hogy – a lehető legjobb értelemben – megmérkőzzenek a mai fiatalsággal. Ez a rendhagyó, transzgenerációs, nosztalgikus élmény komplett családi program formájában teljesedik ki, a helyszín gasztronómiai és szórakoztatóipari hagyatéka újragondolt formában lesz kóstolható és hallgatható.

Facebook-esemény >>

Rivaldafényben – Híres magyar grafikusok legendás színházi plakátjai // Eötvös10 (2023. november 20-tól)

Az utcai plakát mulandó alkotás, a kiragasztásával meg is kapja a halálos ítéletét, és az utókor többnyire csak azokat tudja megőrizni, amelyeket nem használtak fel az eredeti céljukra. Közülük is mostohább a sorsa a színházi plakátoknak, amelyekből a filmes társaiknál kevesebb készült, és ezért kevesebb is maradt meg. De amelyiknek sikerült, az a moziplakátokhoz hasonlóan képes megmutatni a magyar plakátművészek nagyszerűségét. Ez a tárlat éppúgy megidézi a nagy színházak legendás előadásait, mint a vidéki játszóhelyek és fővárosi varieték világát.

Facebook-esemény >>

Könyvcsere a Szatyorban (2023. november 26.)

November 26-án az egész nap az olvasásról és a könyvekről szól majd a Hadikban és a Szatyorban. Míg a Hadik és Szatyor Galérián könyvvásár várja az érdeklődőket, addig a Szatyorban könyvcserére lesz lehetőségünk. Add le felesleges könyveidet a gyűjtőpontokon, majd november 26-án böngészd át a gyűjtési akció során összegyűjtött könyveket, és vidd haza a neked tetsző példányokat! A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

Téli Pagonyfeszt // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2023. november 26.)

A fesztiválon bemutatkoznak a Pagony legfrissebb karácsonyi könyvújdonságai és játékai, de közösen belevághattok az adventi készülődésbe is. Színpadi programokkal, kézműveskedéssel és szuper kedvezményekkel is várnak benneteket a Marczibányi téren.

Facebook-esemény >>

Nők az élet élén – Dr. Fodor Rékával az odaadásról // Virág Benedek Ház (2023. november 29.)

Közösségépítő, generációkat összehozó beszélgetéssorozat indul hölgyeknek a Virág Benedek Házban, amely során inspiráló nőkkel hallhatunk beszélgetéseket. Az első alkalom témája az odaadás, amely kapcsán Dr. Fodor Réka missziós orvost, az AFRÉKA Nemzetközi Humanitárius Alapítvány igazgatóját kérdezi Genda Noémi moderátor. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

+1 Rendőrmúzeum (állandó kiállítás)

Három, ingyenesen látogatható állandó kiállítással várja a bűnügyi esetek iránt érdeklődőket a budapesti Rendőrmúzeum. A kriminalisztikai tárlat híres magyar bűnügyeket göngyölít fel, emellett megismerhetjük a magyar rendőrség történetét 1848-tól napjainkig, a „Múlt és jelen” fotókiállításon pedig régi és mai rendőrségi fotókat tekinthetünk meg. Előzetes egyeztetést követően díjmentes tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozás is kérhető.

1087 Budapest, Mosonyi utca 5. | Weboldal

Novemberben akciós könyvvásárt is rendeznek a fővárosban: