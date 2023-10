35+ kihagyhatatlan program Budapesten október utolsó hétvégéjén

Október utolsó napjaiban is számtalan izgalmas hétvégi program vár rátok Budapesten és környékén. Koncertek, filmvetítések, túrák, kiállítások, családi és halloweeni programok – mindből találhattok összeállításunkban.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Családi Halloween a Miamorban (csütörtök-vasárnap)

Három egész napra igazi halloweeni világgá változik a Miamor Rómaim, ahol sok-sok izgalmas programmal várnak benneteket. Lesz tökfaragó verseny, gyerekdiszkó, akadálypálya, kézműves kuckó és jelmezverseny is.

Cinema City Filmünnep (csütörtök-vasárnap)

Október 26. és 29. között négynapos filmünneppel készül az összes Cinema City mozi. A kedvezményes jegyek, a filmújdonságok és premierek mellett közönségtalálkozós vetítésekkel, filmklub- és kerekasztal-beszélgetésekkel is kedveskednek a filmrajongóknak, de mozikvízen is próbára tehetitek majd legjobb filmes tudásotokat.

Cinema Mystica Halloween (csütörtöktől)

Az újmédiumokat felvonultató galéria első kiállítása egy érzékszervi utazás, amely 21 egyedi installáción vezet végig, 1200 négyzetméteren. Összesen tíz teremben járhatjátok végig a digitális alkotásokat, immerzív vetített tereket, 3D nyomtatott szobrokat, de interaktív élmények és rövidfilmek is várnak titeket. Október 26. és november 2. között kimondottan halloweeni tematikájú alkotásokkal készülnek, így a mesebeli varázslények és egy spooky varázserdő kerül a főszerepbe, a központi terek átalakításával. Akik jelmezben érkeznek, 10% kedvezményt kapnak a belépőből.

Tökfesztivál a Szelencében (péntek-vasárnap)

Idén már harmadik alkalommal szerveznek tökfesztivált a budapesti Szelencében, ezúttal október 27-től 29-ig. Ezen a hétvégén rengeteg izgalmas dologgal készülnek nektek, így a gyerekek és a felnőttek is megtalálhatják a nekik való programot. Baba-mama foglalkozás, különböző izgalmas workshopok, egész napos süti- és kézműves vásár, mindenmentes finomságok és még sok más különlegesség vár rátok ezen a három napon!

Csodáljátok meg a fényárban úszó Füvészkertet:

Gőzmozdonyos nosztalgiavonat (szombat, vasárnap)

Az októberi hétvégéken egy igazi gőzmozdonyos nosztalgiavonaton utazva csodálhatjuk meg a budai hegyek őszi színpompában tündöklő erdeit. A Gyermekvasút mindkét nap két-két járatot indít Hűvösvölgyből és Széchenyihegyről, de ne feledjétek, az utazáshoz nosztalgia pótjegy váltása szükséges.

Cinemira KIDS (szombat-vasárnap)

Különleges családi filmfesztivál várja a gyerekeket az őszi szünet előtti hétvégén a Cinemira Kids Halloween-i különkiadásával. Minden órában újabb animációs és rövidfilmes vetítések indulnak (3-6, 7-9, 10-12 éveseknek ) korosztályok szerinti bontásban, emellett különleges nagyjátékfilmek is láthatóak. A Cinemira mottója: Mozizz és Alkoss! Ennek jegyében számos interaktív filmes programon lehet részt venni. A fesztiválon találkozhatnak a Barbie és Super Mario magyar szinkronhangjaival, sőt ki is próbálhatják magukat szinkronszinészként, de kérdezhetnek olyan népszerű színészektől is, mint Gubik Petra, Elek Ferenc és Zsurzs Kati. Kipróbálhatják magukat színészként a kamera előtt is: Steinhauser Andrea casting director vezetésével a fesztiválon hazai és nemzetközi produkciókhoz keresnek gyerekszereplőket. A vasárnapi Gryllus koncertet követően közösen videóklipet forgathatnak a gyerekek a Maszkabál című dalra. Emellett kaszkadőr, filmes, aninációs workshopokon is részt vehetnek. A profi állat tréner bemutatón kiderül, hogyan készítik fel a szakemberek az állatszereplőket egy-egy filmforgatásra. A halloweeni hangulat jegyében egész nap profi sminket kérhetnek a gyerekek, filmes jelmezekbe bújhatnak és akár megfesthetik saját csapójukat.

Szlovén Filmnapok // Toldi Mozi (szombat-vasárnap)

2023. október 26. és 28. között a magyar közönség három kortárs szlovén alkotást láthat az immár hetedik Szlovén Filmnapokon. A hagyományoknak megfelelően idén is a budapesti Toldi mozi ad otthont az unikális eseménynek.

Whisky Show // Millenáris (szombat-vasárnap)

A Millenáris ad otthont a kétnapos Whisky Shownak október 28-29-én, amely során több, mint 60 standnál ízlelhetünk minőségi whiskey-ket és érlelt párlatokat. Hatszázféle minőségi ital közül válogathatnak az érdeklődők, melyek között a whisky mellett gineket és rumokat is találhatunk.

Budapesti programok csütörtökön (2023. október 26.)

Bauhaus Budán: Pasarét legszebb házainak története – helytörténeti séta

Pasarét Budapest egyik legzöldebb és hangulatosabb környéke, ahol az árnyas fák a hazai modern építészet legszebb épületeit rejtik. A másfél-két órás sétán feltárul a városrész története, megismerhetitek a Napraforgó Utcai Kísérleti Mintatelep alkotóit és lakóit, azt a közösséget, mely a Horthy-korszak Magyarországán a múltba révedés helyett bátran a jövőbe tekintett.

Bowie Acoustic by Cosmic Maze Trio // Hard Rock Cafe

Egy zenei időutazásra hív benneteket a Cosmic Maze akusztikus triója, mely során az első nagy Bowie-siker Space Odditytől kezdve, a Ziggy-korszak glam rock- és a 80-as évek popslágerein keresztül eljuthattok az utolsó, megrázó Blackstar albumhoz is.

Pest fölött az ég – Kamondy Ági 70 éves lesz // Gödör

November 9-én lesz 70 éves Kamondy Ági, ezt megünnepelhetitek meg előre a Gödör Klubban. Ezen a koncerten velük tart egy régi kedves zenész kolléga: Werner Gábor, csellista, karmester, akivel pont 30 éve zenéltek együtt a Dalok Közép-Nirvániából projektben.

Egy új hely felfedezése mindig szuper hétvégi program:

John Lennon-est // Úri Muri

Születésének 80., halálának 40., és a The Beatles feloszlásának 50. évfordulója alkalmából vegyesen válogat John Lennon dalaiból Tasnádi Bence és Várvölgyi Szabolcs.

Budapesti programok pénteken (2023. október 27.)

Tökfesztivál és esti piac Terézvárosban

Budapesten sem marad el az őszi tökfaragás, hiszen a Terézvárosban október 27-én 15 órától 21 óráig Tökfesztiválon és esti piacozáson vehetünk részt. A Hunyadi téri eseményen a terézvárosiak saját tököt kapnak, de az eszközöket mindenkinek saját magának kell biztosítani. Alkotás közben az alábbi programok szólnak majd a háttérben: gyerekkoncert, élő főzőbemutató, DJ, a nap pedig egy szuper LED-show-val zárul. Mindezeken túl tökös-mákos rétes kóstoló, food truck és szabadtéri piac is várja az érdeklődőket!

Halloween az Állatkertben

Október 27-én pénteken, este 6-tól éjjel 11 óráig különleges halloweeni programokkal várják az érdeklődőket az Állatkertben. Boszorkánykonyha, bátorságpróba, tüzes produkciók és rémisztő állatok várnak rátok ezen estén.

További halloweeni programok Budapesten:

Perfect Day – Fekete Jenő és barátai koncert // Otthonka

Az esemény októberi sztárokra emlékezik, Mahalia Jackson, Chuck Berry, Lou Reed dalok mellett, saját szerzemények a porondon.

Malacka és a Tahó, vendég: The Magenheims // Hunnia

A már több mint 25 éves Malacka és a Tahó legfőbb jellemvonása, hogy mondanivalóját ironikus, abszurd dalszövegekbe csomagolja. Akik nem a koncertekről, azok a mozis vagy tévés dalaikról is ismerhetik őket: a Buhera mátrix zenéjéről, vagy a jelenleg is futó Munkaügyek – IrReality Show sorozat zenéjéről.

Erik Sumo Happy Robots Band, Sharktank // A38 Hajó

A tavaly szilveszteri teltházas lemezbemutató koncert után idén októberben tér vissza a hajó színpadára Tövisházi Ambrus 2005-ben alapitott zenekara, az Erik Sumo. A filmzenék, a régi kedvencek és a legújabb diszkó-őrületek mellett hallható lesz pár újdonság is a készülő új dalokból az örökké változó, Magyarország egyetlen, mindig energikus downtempo-szobadiszkó-szörfrock-kacatpop zenekartól.

Ricsimicsináljunk Borzongatóan Helovíni Beöltözős Rokenroll Denevérekkel // Úri Muri

Marhára kellemes Helovíni koncertet igyekszik adni az Apertúra társulatának és kollégáiknak házi készítésű zenekara, a Ricsimicsinájjunk, méghozzá egy kellemes, beöltözős pénteken, hogy jól induljon a hétvége és legyen mire mondani másnap, hogy gyógysör.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. október 28.)

Tökfaragó Halloween Nap a Budapest Gardenben

Október 28-án Tökfaragó Halloweent tartanak a Budapest Gardenben, ahol várják a kicsiket és nagyokat egy rémületesen mókás napra. Lesz tökfaragás, tűzoltós gyerekprogramok, és számtalan vezetett játék is.

Facebook-esemény >>

Újpesti Tökfaragó

Töklámpás faragás, gyerekelőadások, interaktív játékok és „csokit vagy csalunk” körút vár benneteket az újpesti Szent István téren.

Cream of East – the last cruise in ’23

Első alkalommal kerül megrendezésre az Cream of East, ami egy október végi szezonzáró gurulásra invitálja az épített keleti autós-motoros közösséget.

Halloweeni kerékpáros helyismereti túra

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is jelmezbe öltözve, vígan tekerve, cukrot osztogatva kerekezhettek egyet Kőbányán. Sőt, ezen a napon helyismereti túra keretében érdekességeket és információkat is megtudhattok a kerület látványosságairól, nevezetességeiről.

Vingardium in the City // Bálna Budapest

Ha ősz, akkor borfesztivál! A belvárosba költözik a Vingardium Borliget, ahová magukkal hozzák a borfesztiválok hamisítatlan hangulatát! Az október 28-i rendezvény helyszínéül a Bálna Budapest szolgál, ahol nagyszerű pincészetek standjai, igényes gasztronómiai felhozatal és zenei csemegék várnak.

Halloweeni Éjszakai Túra gyerekeknek

Izgalmas halloweeni éjjeli túrára hívnak benneteket, ahol zseblámpával fedezhetitek fel az erdő titkait. A halloweeni tematikájú feladatok közben találkozhattok denevérekkel és világító pókokkal is. Az édesség gyűjtés sem marad el és a túra végén bátorságpróbával válhattok igazi éjjeli menővé.

Halloweeni autós mozi // Mogyoród

Amennyiben imádjátok az autós mozit, és ősszel sem szeretnétek lemaradni az élményről, akkor október 28-án érdemes lehet Mogyoród felé vennetek az irányt. A Ring autósmozinál ráadásul halloweeni tematikájú filmnézést szerveznek, ahol büfével, hamburgerrel és forró teával kuckózhattok be a négykerekű járgányotokba. Érdemes beöltözve és kidekorált autóval érkezni, a legrémesebb autót ugyanis díjazzák majd. Kapunyitás 17 órakor, a program pedig egészen este 10 óráig eltart, ami a 14 év alattiaknak ingyenes!

Frenk akusztik // Gödör

Az idei utolsó Frenk koncert, ez alkalommal bensőséges hangulatban, egy szál gitárral.

Alter-pop akusztik // Turbina

Bírod a magyar altert? Akkor neked is ott a helyed október 28-án Budapesten a Turbinában, ahol a kedvenc dalaidat hallgathatod egész este. Elefánt, Hiperkarma, 30Y, Quimby, Kispál és a Borz és még rengeteg kiváló hazai előadó dalai csendülnek fel Léhárt Míra és Polgár Patrik tolmácsolásában akusztikusan.

Halló, vén halogén! // Kripta söröző

Bár Kripta sörözőben egész évben halloween van, ezen a szombat estén egy kicsit még inkább az lesz. Készülnek tematikus kocsmakvízzel, DJ-vel és az alkalomhoz még jobban illő italokkal.

Vice City 80’s Party – Thriller Night // 101klub

Egy kis Vice City móka akár ijesztő, akár valami 80-as évekre jellemző jelmezben. A zenei felhozatal Vice City-s és 80-as kedvencek némi horrorisztikusabb dallal kiegészítve.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. október 29.)

Caprera, Naplás-tó, reptér – 3 természetséta Pesten

Három könnyű természetsétára és egy bringatúrára várnak titeket patakok mentén Pesten.

XVII. Sweet Wedding Esküvőkiállítás és Vásár // Lurdy Ház

Lélegzetelállító menyasszonyi ruhák, vőlegényeknek öltönyök, finom torták, pazar helyszínek, kreatív dekorok, csillogó gyémánt gyűrűk, tánctanárok – mindez egy napon, egy helyen a Lurdy Házban.

A test határai – Bringatúra a Szentendrei Skanzenben

Hogyan viszonyult a parasztság a saját testéhez? Milyen elképzelése, tudása volt testének működéséről? Milyen volt a parasztság testideálja és hogyan próbálta kialakítani azt? Milyen szokásokban, hiedelmekben jelentek meg a testre vonatkozó szabályok, és hogyan próbálták mágikus úton befolyásolni annak határait? A bringatúrán ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Újbuda Streetball Fesztivál // Bikás park

A nagy sikerre való tekintettel 2023 őszén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre az Újbuda Streetball Fesztivál. A háromállomásos sorozat utolsó helyszíne a Bikás park.

The Rolling Stones: Hackney Diamonds lemezhallható buli // Auróra

Az este folyamán két igazi rajongó (Kőváry Zoltán és Stumpf András) mesél nektek a zenekarral való kapcsolatukról, az új albumról és mindenről, ami fontos számukra a Stones sztoriban. A beszélgetést követően közösen hallgathatjátok végig a friss és karcos Hackney Diamonds albumot, majd együtt vesézhetitek ki a hallottakat.

Alfred Hitchcock: Psycho // Bem Halloween

Alfred Hitchcock kultikus fekete-fehér pszichológiai drámáját most mozivásznon is megtekinthetitek a Bemben.

