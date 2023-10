10 varázslatos kirándulóhely, ahol megcsodálhatjátok a színpompás őszi tájat

A gyönyörű színekben pompázó őszi természet és a hűvösebb, friss levegő tökéletes alkalom a felejthetetlen kirándulásokhoz, ennek örömére pedig összegyűjtöttünk nektek 10 olyan úti célt, ahol garantáltan pazar látvány vár benneteket!

Füzéri vár

A Zempléni-hegység hazánk középkori erődítményekben egyik leggazdagabb tája, melynek meredek bércei három, messze földön híres várrommal is büszkélkedhetnek. Legismertebb közülük a néhány évvel ezelőtt gyönyörűen felújított füzéri vár, melynek fehérre meszelt falai 552 méterrel magasodnak a páratlanul szép táj fölé. Noha első írásos emléke 1264-ből származik, feltételezések szerint már a tatárjárás előtt is állt. A 16. század során reneszánsz stílusban bővített vár nem játszott fontos szerepet a török harcokban, pusztulását a császáriak okozták, akik 1676-ban bosszúból felégették, amiért a várat birtokló Nádasdy Ferenc I. Lipót ellen fordult. A pazar vár meglátogatása során elképesztő őszi látkép tárul elénk, amiben a legmagasabb pontról is gyönyörködhetünk.

Prédikálószék, Dömös

Sokak szerint a Dunakanyar legszebb panorámájával büszkélkedhet a Prédikálószék kilátója, melyet több irányból, eltérő nehézségi szintű útvonalakon közelíthetünk meg. A 639 méter magas csúcs a Visegrádi-hegység harmadik legmagasabb pontja, melyet Dömösről indulva is elérhetünk. A klasszikus útvonal a Vadálló-köveken keresztül vezet, ez esetben viszont egy izzasztó kaptatókkal teli, 3 órás túrára kell számítani. A hegytetőn elénk táruló páratlan őszi panoráma azonban kárpótol a fáradalmakért, melyet az ingyenesen látogatható, 12 méter magas fakilátóból élvezhetünk.

Bél-kő, Bélapátfalva

Bámulatos sziklavilágot fedezhetünk fel a Bélapátfalva határából induló Bél-kői tanösvényen, amely közel 7 kilométer hosszan vezet fel a 800 méteres magasságban található kilátópontra. A körülbelül 3,5 óra alatt teljesíthető túrán 500 méteres szintkülönbséget kell leküzdenünk, de a varázslatos őszi erdő látványa kárpótol minden egyes megtett lépésért. Az út során bepillantást nyerhetünk a Bükk földtörténetébe az elő-előbukkanó változatos sziklák révén, ugyanakkor megismerkedhetünk a környék ritka állat- és növényfajaival is.

Zirci Ciszterci Arborétum

A híres Zirci Apátság környezetében találjuk az angolkertekre emlékeztető stílusban kialakított, 18 hektáros arborétumot, mely hazánk legmagasabban fekvő szabadtéri fás gyűjteménye. Az 1951 óta országos jelentőségű védett természeti területen 600 fa- és cserjefaj él, ráadásul a legidősebb közülük 400 éves. A Bakonyra jellemző őshonos fák és cserjék mellett elbűvölő látványt nyújtanak a liliomfák, a parkot átszelő Cuha-patak és a felette átívelő barokk kőhidak, illetve a több mint 400 éves kocsányos tölgy. A kert minden évszakban elkápráztatja a látogatót, azonban ősszel különösen szép, hiszen a táj aranybarnává változik, és a szerencsések mókusokkal és őzekkel találkozhatnak.

8420 Zirc, Damjanich utca 19. | Weboldal

Pipo-várkastély, Ozora

A Balatontól mindössze egy órányira fekszik Ozora települése és annak őszi színekben pompázó levelekkel befutott, reneszánsz korszakot idéző várkastélya. Az ozorai várkastély Filippo Scolarinak, másik nevén Ozorai Pipónak, hitvesének, Borbálának és egyben a lovagi kultúrának állít maradandó emléket. A kastélyban interaktív elemekkel megtoldott kiállítások, korhűen berendezett termek és a meghitt belső udvar idézi meg a régmúltat.

Vadása-tó, Őrség

Az Őrség gyöngyszemeként is emlegetett, horgászparadicsomként is működő, 12 forrás által táplált, kristálytiszta Vadása-tó nyáron a strandon fürdőzők csobbanásától hangos, a hűvösebb őszi napokon pedig tökéletes feltöltődést kínáló kiránduló- és pihenőhely. Az 1968-ban a Vadása-patak vízének felduzzasztásával született mesterséges tavacska körül a lombok alatt megbújó Malomgát tanösvény vezet körbe, amin sétálva belekóstolhattok az Őrségre jellemző hangulatba és megismerhetitek a festői táj élővilágának titkait is.

Kámoni Arborétum, Szombathely

A Kámoni Arborétum első fáit Sághy Mihály ültette még 1860-ban, az ő munkáját vitte tovább a fia, aki tőle örökölte a növények iránti érdeklődését. A háború során a kert kétharmada elpusztult, ezután az Erdészettudományi Egyetem vette át az arborétum gondozását. Ez idő alatt gyarapodott 4 hektárról 20 hektárra a hatalmas kert területe, majd 2010 és 2011 között zajlott az arborétum teljes rekonstrukciója. Ekkor bővült az itt található növényállomány 21 ezer új egyeddel, így elérve mai, színpompás külsejét. Ősszel rengeteg gomba és bogyós termésekkel teli bokor várja a látogatókat, míg a felújított ösvények sétára, a kihelyezett padok pedig pihenésre és gyönyörködésre hívogatnak.

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B

Sóstói-erdő, Nyíregyháza

A város tüdőjének is nevezett, 371 hektár területű parkerdő minden évszakban tökéletes helyszín nagy sétákhoz és a természetben való feltöltődéshez, a gyönyörű színekben pompázó fák látványa pedig ősszel még varázslatosabbá teszi. A számos sétaút mellett akár a betonozott kerékpárutakon is felfedezhetitek az erdőt, ha pedig még jobban átmozgatnátok magatokat, az erdei tornapályán és a kondiparkban is sportolhattok. A legkisebbekről a háromszintes játszóvár és egy játszótér gondoskodik, a napsütéses napokon pedig szalonnasütésre is van lehetőség.

Erzsébet park, Gödöllő

Erzsébet királyné váratlan halálát követően, még ugyanabban az évben, 1898-ban kétszázféle örökzölddel díszített ligetet létesítettek Gödöllőn, nem messze a Királyi Kastélytól. A város szívében található park nemcsak szépsége miatt különleges, hanem egyike volt a legelső köztereknek is, melyek a királynénak állítottak emléket. A parkban egy hangulatos, krími hársokkal szegélyezett sétány vezet Sisi szobrához, amelyet 1901-ben, Ferenc József jelenlétében adtak át.

Károlyi-kastély, Parádsasvár

A Mátra északi oldalának rejtekében bújik meg a neoreneszánsz stílusú kastély, amelyet 1881–1882 között, Ybl Miklós tervei alapján építtetett Károlyi György. A kastély egészen a világháborúkig szolgálta a Károlyi családot, illetve bérlőiket, majd a Tanácsköztársaság idejére állami tulajdonná vált, míg a szocializmus éveiben gyermeküdülőként működött. 1996-ban került újra magánkézbe, majd egy restauráláson átesve visszanyerte XIX. századi pompáját. Napjainkban kastélyszállóként működik, ahová belépve még mindig láthatjuk az eredeti faoszlopokat, valamint az egri érsek által felszentelt oltárt, a kertjében pedig a friss levegőn gyönyörködhetünk az őszi színekben pompázó természetben.

3242 Parádsasvár, Kossuth Lajos út 1. | Weboldal

