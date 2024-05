Idén több héten át ünnepli a filmeket Miskolc legnépszerűbb fesztiválja

A tavalyi fesztiválon, Miskolcon mutatták be a velencei világpremier után egy nappal a Szegény párák című filmet, amely 11 Oscar-jelöléséből négyet díjra is váltott – köztük Emma Stone a legjobb színésznőnek járó díjat, Mihalek Zsuzsanna pedig a film látványtervezéséért járó elismerést kapta meg.

