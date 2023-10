Pest vármegye 7 legszebb panorámapontja, ahol már őszbe burkolózott a vidék

Szerencsére nem kell hosszú utat megtennünk a fővárosból ahhoz, hogy lélegzetelállító panorámában lehessen részünk az őszi kirándulások alkalmával. Válogatásunkban olyan úti célokat gyűjtöttünk össze nektek Pest vármegyében, ahol a kilátásban biztosan nem fogtok csalódni.

Budaörsi-kopárok

Budapesttől egy karnyújtásnyira már olyan csodálatos természeti jelenségnek lehetünk szemtanúi, mint a Budaörsi-kopárok lélegzetelállító hegyvonulata. A különböző dolomithegyekből álló kirándulóhely bejárása az Odvas-hegy megmászásával indul, ahol érdemes kicsit megállni, hogy igazán kiélvezhessük az elénk táruló panorámát. Innen a Farkas-hegy felé vehetjük az irányt, hogy elérjünk a kopárok legmagasabb pontjára, a Szekrényes-hegyre, ahonnan nem kevésbé lenyűgöző a kilátás. A vadregényes térség egykor a magyar filmgyártás kedvelt szabadtéri helyszíne volt, mára pedig a túrázók és a természetben kikapcsolódni vágyók számára ideális célpont.

Nagy-Szénás, Nagykovácsi

A Budai-hegység legszebb panorámájáról híres, 550 méter magasan található Nagy-Szénás nem csak kerek dolomitkúpjaival, hanem 1965 óta Európa Diplomával is büszkélkedhet, ami annyit jelent, hogy a természeti értékekben különösen gazdag területek közé sorolják. Ezeket a természeti kincseket mutatja be a Nagykovácsiból induló, csupán 2 kilométeres tanösvény. A hegytető többnyire kopár, emiatt gyakran fúj erős szél, így érdemes figyelni a réteges ruházatra, de minden bizonnyal a csúcson elénk táruló elképesztő kilátás mindezért kárpótol bennünket. Visszafelé érdemes útba ejteni a hegy oldalában megbújó két kis barlangot, a Nagyszénási-barlangot és a Nagyszénási-sziklaüreget is.

Pilis-tető és Boldog Özséb-kilátó, Pilisszentkereszt

A 756 méter magas Pilis-tetőn találjuk a geodéziai torony átalakításával létrehozott Boldog Özséb-kilátót, amely a maga 17 méterével a Dunántúli-középhegység legmagasabb pontján nyújtózik a fellegek felé. Az egész évben szabadon látogatható építmény nyitott teraszáról varázslatos, 360 fokos panoráma tárul a kirándulók elé, amely látni engedi a teljes Dunazug-hegységet. A 2014-ben átadott kilátót a pálos rend alapítójáról, a pálos kolostorban remeteként élő Boldog Özsébről nevezték el.

Spartacus-ösvény

A Visegrádi-hegység oldalában kanyarog a térség egyik legszebb tanösvénye, a Spartacus-ösvény, amely alig néhány éve vált legális turistaútvonallá, a túrázók legnagyobb örömére. Különleges nevét az 1960-as években még aktív Helyi Ipari Szövetkezetek Spartacus Turista Egyesületéről kapta. A Pilisszentlászló és Visegrád között vezető, körülbelül 5 kilométeres szakasz könnyű gyalogtúrának számít, jól látható jelzésekkel ellátott, és csodálatos panorámát nyújt a kirándulóknak. Az ösvény az Apátkúti-patak völgyében ér véget, a Bertényi Miklós Füvészkertben, amelynek közelében található az Ördögmalom Erdei Étterem – itt érdemes megpihenni és enni egy finomat.

Julianus-kilátó, Nagymaros

Az Országos Kéktúra részét képezi a 482 méter magas Hegyes-tető és kilátópontja, az eredetileg 1939-ben épült, nemrégiben azonban felújított Julianus-kilátó. A körülbelül egy óra gyaloglással, néhol rövid, közepesen meredek szakaszokon megközelíthető toronyból semmihez sem fogható panoráma tárul a kirándulók elé a Dunakanyarra, a Visegrádi-hegységre, valamint a Börzsönyre. A kilátó középső szintjén egy fedett, kerek asztallal ellátott helyiség csábít pihenésre, míg a közvetlen közelben néhány padot és asztalt helyeztek el, ahonnan a kilátásban gyönyörködve falatozhatunk.

Látó-hegy, Vác

Ha regényekbe illő kalandra vágytok, akkor irány a Vác mögött magasodó Naszály, ahol hazánk egyik legszebb kilátópontja, az 534 méter magas Látó-hegy sziklás orma található. A kilátópont nem véletlenül kapta ezt az elnevezést, hiszen az év bármely szakaszában ráláthatunk innen a hegy alatt fekvő Vácra, de gyönyörű panoráma nyílik a hegyről a Budai- és a Visegrádi-hegységre, valamint a Dunakanyart körülölelő hegycsúcsokra is, így új perspektívából ismerhetitek meg a Duna kanyarulatát. A túra Kosdról indul és ide is érkezik vissza 10 km és 460 méternyi szintkülönbség után.

Várhegy-kilátó, Királyrét

Idén már három éve annak, hogy átadták a Börzsöny rengetegében megbúvó Várhegy-kilátót, amelynek legtetejéről pazar kilátás nyílik a környező vidékre. Az építmény a fővárostól nem messze, a kirándulók körében népszerű Királyréttől pedig mindössze fél órányi sétára található, így könnyű megközelíthetősége már önmagában is nyomós érv, hogy ellátogassunk a térségbe. A Várhegy-kilátó teraszára 80 lépcső megmászását követően juthatunk fel, megéri azonban a fáradtságot, hiszen látni lehet innen a Sas-hegyet, a Só-hegyet, a Kő-hegyet, a Kopasz-hegyet, a Nagy-Hideg-hegyet, a Csóványost, a Cserhát dombos vonulatait, tiszta időben pedig akár a Galyatető és a Kékestető csúcsait is, amiben panorámatablók lesznek segítségünkre.

