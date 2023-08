Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2023. augusztus 28.- szeptember 3.

Ezen a héten is szuper programok várnak titeket a Balaton partján. Koncertek, nyárzáró bulik, bortúrák, fesztiválok – ezek közül válogattunk nektek.

Balatoni programok az északi parton

Franz Ferdinand // Gyárkert, Veszprém (2023. augusztus 29.)

A 2001-ben alapított világhírű indie zenekar a veszprémi Gyárkertben ad koncertet.

Nyárbúcsúztató holdfénytúra a Badacsonyon (2023. augusztus 30.)

Este, elemlámpák, érdekes történetek, gyönyörű fények, és az első szüretek illata. Különleges alkonyi, esti túra a Badacsony tetején.

Carson Coma + Csaknekedkislány // Gyárkert, Veszprém (2023. augusztus 30.)

Két népszerű magyar banda egy este: augusztus 30-án a Carson Coma mellett a Csaknekedkislányt is láthatjátok a Gyárkertben.

INOTA Fesztivál // Várpalota (2023. augusztus 31. – szeptember 3.)

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt eseményeként rendezik meg augusztus 31-től négy napon át az INOTA Fesztivált, amely a már üzemen kívüli Inotai hőerőmű különleges helyszínein a progresszív zenei kínálat mellett szakmai konferenciával, kortárs színházi- és táncelőadásokkal és nagyszabású fényművészeti kiállítással várja az érdeklődőket.

Be Massive Horizon Tihany x Nyárzáró Open Air party // Echo Terrace (2023. szeptember 1.)

Nyárbúcsúztató Be Massive-buli pazar balatoni panorámával.

Ripoff Raskolnikov – Nagy Szabolcs koncert // Mindszentkálla (2023. szeptember 2.)

Ripoff Raskolnikov személyében a néhai K&K térség egyik legjobb dalszerzőjét tisztelhetjük. Bob Dylant és Tom Waitst idéző dalai, szuggesztív személyisége és kiemelkedő muzikalitása a hazai pop-rock szakma jelesei számára is példa. Partnerét Nagy Szabolcsot a legjobb hazai blues zongoristaként tartják számon.

Szent György-hegy MATINÉ // Hegymagas (2023. szeptember 2.)

A Szent György-hegy hajnalig napközbeni kistestvére idén másodszorra kerül megrendezésre szeptember 2-án, a szüreti időszak elején. A borászatok célja egy egész napos laza programot nyújtani, amolyan nyitott pincék jelleggel, ahol a résztvevők közelebbről is megismerhetik a hegy vendéglátóit, borait, és napsütésben járhatják be a hegyet. A MATINÉ igazán családiasnak és barátságosnak ígérkezik, 16 helyszínnel, déltől este 8 óráig.

Káli Piknik // Köveskál (2023. szeptember 2.)

Piknikezni, finomakat enni, közben kultúrát hallgatni, művészeket munka közben nézni egy mesés környezetben álomszerű programnak tűnhet. Ez a Káli Piknik.

Bortúra Badacsonyban (2023. szeptember 2.)

A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az ott élő embereket.

Beton.Hofi // Gyárkert, Veszprém (2023. szeptember 2.)

A Fonogram-díjas magyar rapper a Gyárkert színpadán.

Egy kirándulás szuper balatoni program lehet szeptemberben:

Arácsi Pezsgőünnep, Balatonfüred (2023. szeptember 3.)

Több műhely tételeit is meg lehet kóstolni egy szakmai előadás után, autentikus halk zene kíséretében.

Csobánc várának meghódítása (2023. szeptember 3.)

Megismerkedhettek a Gyulaffy-családdal és a vár históriájával, melyek szervesen összeforrtak. Alsó-Csobánc városának elfeledett története is felelevenedik a Rossz-templom falainál. A túra során természetesen szóba kerül a Balaton-felvidék vulkáni tevékenysége, mely létrehozta a Csobáncot is. A várból ráadásul káprázatos kilátás nyílik a környező pannontájra.

Programok a Balaton déli partján

Szellősréti Kisfesztivál // Bálványos (2023. augusztus 25-28.)

A Balaton délvidékének legkisebb fesztiválja a zene, a film és a chill körül bontakozik ki augusztus 25. és 28. között. Kézműves piac és esti tábortűz mellett minőségi muzsikálásra számíthatunk Bálványoson, ahol fellép például Németh Juci és G. Szabó Hunor, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Bence kalandjai irodalmi-zenés műsort is megtekinthetjük.

Margaret Island Akusztik // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. augusztus 31.)

A Lábas Viki, Füstös Bálint és Törőcsik Kristóf alapította csapat olyan slágerek szerzői, mint a 2016-ban berobbant Eső, a Hóvirág, a Veled minden, a Nem voltál jó, a Házszám és a Valahol. Ők hárman Sárkány Bertalan ütőhangszeressel kiegészülve alkotják az együttes akusztik felállását.

Izgalmas látnivalók a déli parton:

Helkavalkád // Balatonföldvár (2023. szeptember 1-2.)

Őszköszöntő fesztivál főzdetúrákkal és koncertekkel a Helka Sörfőzdében.

Be Massive Horizon & BAHART: KOMP Daytime Boat Party // Szántód-Tihany (2023. szeptember 2.)

Massive-buli a Balaton közepén a kompon. Indulás Szántódról, de van lehetőség felszállni Tihany révnél is.

Anna and the Barbies // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. szeptember 2.)

A 2022-ben 18 éves Anna And The Barbies Magyarország egyik legsokszínűbb és vagányabb együttese, amely a közönségsikerek mellett a szakma elismerését is kivívta. Ők érkeznek szombaton Balatonakarattyára.

