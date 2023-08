Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2023. augusztus 21-27.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, sport- és gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Balatoni programok az északi parton

Balatonfüredi Borhetek (2023. augusztus 27-ig)

1932 óta minden év augusztusában megrendezik a Balatonfüredi Borheteket, amelyen a borvidék legjobb nedűi kóstolhatók. A platánfákkal övezett sétányon a boros gazdák faházakból kínálják a térség jobbnál jobb borait.

Oppenheimer // Fövenyes Kertmozi (2023. augusztus 21.)

A Christopher Nolan által írt és rendezett Oppenheimer egy nagyszabású thriller. Berepíti a nézőt abba az izgalmas paradoxonba, amit az a rejtélyes férfi élt át, aki megkockáztatta, hogy elpusztítja a világot, azért, hogy megmentse azt.

További hangulatos kertmozik a Balaton partján:

Bortúra Badacsonyban (2023. augusztus 21.)

A Badacsonyi borvidéken járva két dolgot kell feltétlenül kipróbálni: a túrázást és a borkóstolást. A hetente megrendezésre kerülő bortúrákon szakképzett túravezető társaságában 3 családi pincészethez látogathattok el, melyek legjobb tételeikkel és borkorcsolyáikkal vendégelnek majd meg benneteket.

TÁBOR Fesztivál 2023 // Alsóörs (2023. augusztus 23-27.)

Négynapos rockfesztivál külföldi és magyar sztárbandákkal a Balaton partján.

Paloznaki Fűszerkert // Egry József, a Balaton festője (2023. augusztus 24.)

2023 nyarán debütál a Homola Pincészet és a Képező közös művészeti projektje, a Paloznaki Fűszerkert. A júliustól szeptemberig megvalósuló eseménysorozat könnyed kikapcsolódást ígér a képzőművészet, a zene és a gasztronómia rajongóinak. A zenével fűszerezett művészettörténeti előadások igazi nyáresti kultprogramok, a témák a Balatonhoz, a nyárhoz, a természethez és a szerelemhez kapcsolódnak.

ÖSSZ HANG // Gyárkert, Veszprém (2023. augusztus 24-26.)

Három nap alatt 18 fellépő lép a veszprémi Gyárkert színpadára az ÖSSZ HANG fesztiválon.

Magyar Tavak Fesztiválja // Tihany (2023. augusztus 25.)

A kultúra, az aktív kikapcsolódás és a természet összefonódásának lehetünk tanúi a Magyar Tavak Fesztiváljának nyári eseményein, melyek minden évben a Velencei-tó, a Tisza-tó és a Balaton partján kerülnek megrendezésre.

Régi villák nyomában Balatonalmádiban (2023. augusztus 25.)

Fedezzétek fel Balatonalmádi múltját régi villáinak történetén keresztül!

„Nekem a…” barangolás a Magyar Képzőművészeti Egyetem tihanyi művésztelepén / Balatorium (2023. augusztus 25.)

Hogy a nagyközönség is megismerhesse, egy napra megnyitják a Magyar Képzőművészeti Egyetem 1976 óta működő tihanyi művésztelepét, amelyet Somogyi József szobrászművészről, az intézmény egykori rektoráról neveztek el.

Balatoni Filmzene Fesztivál // Balatonalmádi (2023. augusztus 25-27.)

A képzelet és a zene találkozásának egyedülálló ünnepe, ahol 3 napon keresztül, 3 színpadon, változatos stílusokban csendülnek fel a mozivászonról ismerős dallamok.

Benne: Cinema Paradiso Nino Rota – Ennio Morricone filmzene koncert a Danubia Zenekarral // Balatonalmádi (2023. augusztus 25.)

Federico Fellini, Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, Georges Lautner, Sergio Leone és Roland Joffé rendezők legismertebb filmjeinek zenéivel várnak titeket. Az előadás énekes szólistája Cristina Mosca olasz szoprán lesz, karmestere pedig az est egyik főszereplőjének, Nino Rotának unokaöccse, Marcello Rota, akit már nagyon fiatalon az olasz karmesteri szcéna egyik legizgalmasabb karmestereként tartották számon, és többször dolgozott együtt a Danubia Zenekarral is.

Veszprém felett az ég – konferencia és kiállítás (2023. augusztus 26.)

A Magyar Fotográfia Napja alkalmából megrendezésre kerülő konferencia és fotókiállítás. A konferencián a történeti, természet-, asztrotájkép és asztrofotó kerül középpontba, míg a kiállítás témája Veszprém városának építészeti és csillagászati relációjú prezentálása.

Aszófői értéktúra (2023. augusztus 26.)

Aszófő első értéktúrájára kerül sor ezen a szombat délutánon. A település természeti értékeit, épített örökségét mutatják be és a még tetten érhető tájképi egyediségére hívják fel a figyelmet. A séta a Szent László katolikus templomtól indul és a faluközpont után a szőlőhegyen folytatódik Pető Piroska örökségvédelmi szakértő vezetésével.

Országos Lecsófesztivál // Balatonkenese (2023. augusztus 26.)

Immár hagyomány, hogy augusztus végén a balatonkenesei Széchenyi parkban Lecsófesztivált szerveznek! Idén is várják barátok társaságok, családok, munkahelyi csapatok jelentkezését az országos főzőversenyre.

Budapest Bár / Tihanyi Szabadtéri Játékok (2023. augusztus 26.)

Gyönyörű naplemente, egy frissítő fröccs az ember kezében és a Budapest Bár koncertje a Tihanyi Szabadtéri Színpadon.

Esti vártúra Szigligeten holdfényben (2023. augusztus 26.)

Szigliget a pannon táj gyöngyszeme. Hát még alkonyatkor és kora este, amikor kigyúlnak a vár fényei és a környező falvak is fényárban úsznak. Milyen lehetett a naplemente a XVI. században? Erről is szó lesz a várnéző túrán, mely során feltárulnak a közel 800 éves erődítmény titkai is.

Szigliget Sunset Party X Szigliget Várudvar by HERZ (2023. augusztus 26.)

A HERZ sorozat a kezdetektől fogva a minőségi elektronikus zenéket helyezi központba műfaji határok nélkül. Ezúttal egy izgalmas helyszínre a Szigliget Várudvarba hívnak mindenkit egy naplementés bulira.

Esterházy koncerthétvége Tihanyban (2023. augusztus 26-27.)

Augusztus 26-án a Van Kuijk Quartet ad koncertet, majd másnap a Pannon Ifjúsági Zenekar lép fel a Tihanyi Bencés Apátság templomában.

Romkoncert a Szent Balázs-templomromnál // Balatoncsicsó (2023. augusztus 27.)

Maszkura – Petruska – Kathy: Felül a gálya című irodalmi-zenés műsorát hallhatja a közönség augusztus 27-én, méghozzá egy nem mindennapi helyszínen, a balatoncsicsói Szent Balázs-templomromnál. Az előadás Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából jött létre. A program ingyenes!

Izgalmas látnivalók a Balaton-felvidéken:

Maszkura – Petruska – Kathy: Felül a gálya (Petőfi200) // Szentantalfa (2023. augusztus 27.)

Petőfi forradalmi költészetének mai földben való csíráztatása versekkel, verselő dalokkal, daloló versekkel a költő születésének 200. évfordulója alkalmából – közös gitár- és harmonika kísérettel.

Programok a Balaton déli partján

Hungarian Brass // Kőröshegy (2023. augusztus 22.)

A Hungarian Brass szabadtéri koncertje a Kőröshegyi Zeneműhely udvarán.

Ingyenes koncertek a Zenepavilonban // Balatonszemes (2023. augusztus 24.)

Egész nyáron ingyenes koncertek várják a nyaralókat Balatonszemesen, a Zenepavilonban. A meghívott előadók változatos zenei stílusokat képviselnek, lesz például népzene és néptánc, gyerekkoncert, de zenél majd a Neoton Família is.

Mozart Planet // több helyszínen (2023. augusztus 24-26.)

Augusztus 24-26. között folytatja ingyenes nyári Mozart Planet koncertsorozatát a Concerto Budapest és meghívnak titeket a Mozart Planet kisbolygóra, ahol a klasszikus zene harmóniát és felüdülést nyújthat nektek.

Strand Fesztivál // Zamárdi (2023. augusztus 24-26.)

Idén is szenzációs line-uppal jön a nyár egyik legjobban várt balatoni zenei fesztiválja, a Strand. A háromnapos rendezvényen fergeteges nemzetközi DJ-k és a hazai könnyűzenei szcéna legnagyobb nevei töltik meg élettel a Balaton partját, úgymint Azahriah, a Carson Coma, Beton.Hofi, Dzsúdló és Krúbi.

Siófoki Séták: Varga Imre szobrainak nyomában (2023. augusztus 25.)

A séta keretében Varga Imre szobrászművész Siófok központjában elhelyezett alkotásait ismerhetitek meg. A Fő téren és környékén elhelyezett szobrok keletkezéséről és elhelyezésük részleteiről, érdekességeiről is hallhattok.

Szellősréti Kisfesztivál // Bálványos (2023. augusztus 25-28.)

A Balaton délvidékének legkisebb fesztiválja a zene, a film és a chill körül bontakozik ki augusztus 25. és 28. között. Kézműves piac és esti tábortűz mellett minőségi muzsikálásra számíthatunk Bálványoson, ahol fellép például Németh Juci és G. Szabó Hunor, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Bence kalandjai irodalmi-zenés műsort is megtekinthetjük.

Élőzenés naplemente partyk a BL teraszán // Balatonlelle (2023. augusztus 26.)

Június 17-től minden szombaton élőzenés naplemente partyt tartanak a BL YachtClub Teraszán a Four Seasons duóval. A zene után kertmozi, finom ételek és hűtött italok várnak titeket.

III. Nemzetközi Néptáncfesztivál // Siófok (2023. augusztus 26.)

Ingyenes néptáncfesztivál Siófok főterén szlovén, osztrák, lengyel, török, szlovák és horvát fellépőkkel.

Remek vendéglátóhelyekre bukkanhattok a Balaton déli partján:

Szárszói Nemzetközi Lecsófesztivál (2023. augusztus 26.)

Az idén XVI. Szárszói Nemzetközi Lecsófesztiválon nem csak a főzni vágyókat várják, hanem azokat is, akik csak nézelődni, kóstolni, esetleg szórakozni szeretnének. A programnak a Központi Strand ad otthont.

Víz-Föld-Levegő // Fonyód (2023. augusztus 26.)

A programsorozat harmadik, egyben utolsó állomása a Levegő jegyében tartott rendezvény újabb koncertekkel és izgalmas kísérőprogramokkal augusztus 26-án, szombaton. Repülőbemutató, huszárprogramok, játszóház és élőzenei koncert vár mindenkit.

Disney Beach Plázs – Utazás a Gyerekkorunkba // Siófok (2023. augusztus 26.)

A hatalmas érdeklődés miatt újra elutazhattok a mesék csodás világába.

