5+1 panorámás hinta, ahol újraélhetjük gyermekkorunk legszebb emlékeit

Hintázni mindenki szeret, de felnőttként mindig különlegesebb az a pillanat, mikor a hintába pattanva, egyszerre visszarepülünk az időben és újra gyermeki játékossággal kémleljük a körülöttünk lévő világot. Válogatásunkban 6 olyan hintát hoztunk, melyen ülve ismét ámulatba ejtenek bennünket a természet csodái.

Kőröshegyi levendulás

A Somogyi-dombság völgyében 12 hektáron terül el a festői, Provence-t megidéző Kőröshegyi levendulás, ahol két hónapig (június közepétől – augusztus közepéig) szívhatjuk magunkba a gyógycserjék bódító illatát. Ebben a lenyűgöző virágtengerben találjuk hazánk talán legromantikusabb hintáját, amelyen ülve elmerülhetünk a türkiz színű Balaton és lila dűlők festői harmóniájába. A színpompás virágmező időről időre otthonául szolgál meghitt akusztikus koncerteknek, családi programoknak és nappali bulisorozatoknak is.

8617 Kőröshegy, Dózsa György köz hrsz.: 0193/39 | Facebook

Flóra-pihenő, Pécs

A Kelet-Mecsek alatt elterülő, mediterrán hangulatú Pécs fölött 404 méter magasan, a Bertalan-hegy fenyvesei alatt rejtőzik Magyarország egyik leghíresebb hintája. A mára már zarándokhellyé avanzsált Flóra-pihenő kirándulóhelyén a hinta mellett egy korábbi menedékhelyből épített kilátót, pihenőpadokat is találunk. A tűzrakóhelyeknek köszönhetően ráadásul egy egész napos panorámás kalandnak is részesei lehetünk. Itt jártunkkor érdemes felkeresni a pihenő szomszédságban található állatkertet és TV-tornyot vagy utazni egyet a Mecsek erdeiben pöfékelő kisvasúttal.

7727 Pécs, Szent Bertalan út 9.

Balatonlellei panorámaterasz

A Balatonlellétől 3 kilométerre található, kiváló pincészeteiről ismert, 300 méter magas Kishegy látnivalóinak sora még 2021-ben gazdagodott a bájos panorámaterasszal. Az apró, barokk stílusú Szent Donát-kápolnától indítjuk panorámahódító túránkat, ahol az emelkedős szakaszt követően egy kellemes parkerdei séta végén találjuk a hegyoldalba épült kilátót. A 20 négyzetméteres pihenőteraszról elmélázhatunk a lábunk alatt sorakozó szőlőtőkék mögött hullámzó balatoni látképben, míg az apróbbak az erdei játszótéren vagy a hintákban ülve kutathatják a távoli Badacsony sziluettjét.

Szivek Pince

A Pilis lábánál található apró borászatnak nemcsak neve, hanem címkéje is szimbolikus. A három szív a családot, Szivek Gyulát, az apát és két fiát, Szivek Györgyöt és Pétert jelképezi. Ez a fajta egység, a szőlőművelés tisztelete és a hagyományok megőrzése lengi át a teljes birtokot. 340 méter magasan, a mészköves talajon húzódó szőlőültetvények között sétálva átjár minket a nyugalom. A dűlők fölötti füvészkert hintáján újraélhetjük gyermekkorunk meghatározó emlékeit, míg az organikus borokat kóstolva utolér minket a szívélyes vendégszeretet.

2517 Kesztölc, Csévi utca 17-15. | Weboldal

Mádi dűlők

A Tokaj-Hegyaljai borvidék gyöngyszemeként is emlegetett Mádot nemcsak világhírű aszújáért érdemes felkeresni, hanem a falut körülölelő, különleges dűlői miatt is, melyekből 23-at számlálunk. A hegyi pincészetek rendszeresen, többtételes borkóstolóval egybekötött dűlősétákat és biciklis piknikeket szerveznek, amelyen megismerhetjük a szőlőfajtákat és betekintést nyerhetünk a szőlőművelés fortélyaiba. Legismertebb az Úrágya-dűlő, mely nevét arról kapta, hogy itt nyugszik le a Nap, vagyis az Úr az ágyába tér. De érdemes felkeresni a kicsiny Birsalmás-dűlőt is, ahol a szőlőtőkék között a Szent Tamás kecskefarm mellett egy panorámahinta is helyet kapott, melyen üldögélve végérvényesen beleszeretünk a hegyaljai tájba.

+1 Lupa-tó, Budakalász

Ha tengerpartot idéző, plázshangulatra vágynánk, elég csak Budakalászig utaznunk, ahol fehér homokos parttal és kristálytiszta, türkizkék vízzel várja a látogatókat a Lupa-tó. A természetes vizű strand családi partszakaszán találunk ugrálóvárat, óriás trambulint, kalandjátszóteret és még vízi dodzsemet is. A felnőtt közönség is bőven válogathat a vízi- és beachsportok, nyáresti koncertek vagy a különleges gasztrokalandok közül. Az aktív kikapcsolódás után ejtőzzünk egyet a pálmafák árnyékában vagy a hűsítő vízi hinták egyikén, ahol különleges karibi stílusú képeket is készíthetünk.

2011 Budakalász, Tó utca 1. | Weboldal

Kiemelt kép: Kerekes Norbert