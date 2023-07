20 ingyenes nyári program Budapesten 2023 júliusában

Rengeteg szuper ingyenes programmal készül a főváros júliusra, melyek között találtok koncerteket, szabadtéri filmvetítéseket és városi sétákat is. Válogassatok kedvetekre!

Római-parti Plázs (2023. június 30. – augusztus 20.)

A főváros hűsítő helyeinek listájáról nem hiányozhat Budapest egyetlen ingyenes dunai fürdőhelye, a Római-parti Plázs sem. A hangulatos strand gondozott partszakasszal és gyönyörű természetes környezettel biztosítja a tökéletes nyári feltöltődést június 30-tól augusztus 20-ig, csobbanás után pedig akár napos, vagy árnyékos részen is letelepedhettek.

További részletek >>

Hyppolit és a többiek (2023. július 5.)

A tabáni Virág Benedek Ház ad otthont a Hyppolit és a többiek fantázianevet viselő ingyenes zenés estnek, melyen a magyar hangosfilm hőskorának legfülbemászóbb dalai csendülnek majd fel. A július 5-én, 6 órakor kezdődő programon Dániel Gábor operaénekes és Orbán Bori sanzonénekes kelti életre a melódiákat.

Facebook-esemény >>

Sunset Tunes – Jónás Vera (2023. július 6.)

A kéthetente jelentkező, ingyenes koncertsorozat, a Sunset Tunes keretében lép a Mad Garden Buda színpadára július 6-án a Jónás Vera duó. A koncert időpontját a naplemente kezdetéhez igazítják, ami még különlegesebbé teszi a Jónás Vera és Várnai Sziló alkotta formáció által közvetített zenei élményt.

Facebook-esemény >>

Király-nap (2023. július 7.)

Stílusosan 07.07-én ünnepli Budapest a VII. kerület legkirályabb utcáját, a Terézvárost és Erzsébetvárost összekötő Király utcát. Az egész napos programkavalkád állomásai a sokat látott környékbeli utcákon lesznek megtalálhatók; számíthattok koncertekre, közösségi festésre, és szabadtéri kiállításokra is.

Facebook-esemény >>

Eklektikus Erzsébetváros – helytörténeti séta (2023. július 7.)

Július 7-én két órát felölelő városi barangoláson mutatja meg eklektikusságát Erzsébetváros. A Király Nap keretében megrendezett séta bemutatja a kíváncsi résztvevőknek, hogy Erzsébetváros égisze alatt mennyi egyediség és különlegesség, sokszínűség rejtőzik az egymás után sorakozó belvárosi épületekben. Az ingyenes sétát Bóka B. László vezeti, melyre regisztrálni a csányi5@eromuvhaz.hu e-mail címen tudtok.

Bővebb infó >>

KoreaON – Koreai Kulturális Fesztivál (2023. július 7-8.)

Július 7. és 8. között idén is változatos programokkal vár a Frankel Leó úti Koreai Kulturális Központ. A legkisebbektől az idősebbekig mindenki megtalálhatja a neki való szórakozást a sokszínű koreai kulturális kavalkádban. A programokon a részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

Bővebb infó >>

Fábián Juli Utcabál (2023. július 9.)

Az ikonikus jazz- és popénekes, Fábián Juli előtt tiszteleg július 9-én a Budapest Park. Az apropó nem más, mint az énekesnő születésnapja, amit szeretnének méltó módon megünnepelni a rajongókkal, emléket állítva a különleges hangjáról és sajátos énektechnikájáról híressé vált Juli zenei hagyatékának.

Részletek >>

AUFESZT (2023. július 14.)

Az immár hagyománnyá vált nyári, szabadtéri programsorozat elsősorban fiatal, pályakezdő előadóművészek számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, az elmúlt években sikeressé vált, műfaji sokszínűséggel. A havonta egy-egy estén – egyszerre három, szebbnél-szebb XIII. kerületi parkban vagy sétányon – olyan szórakoztató műfajok előadóival találkozhat a közönség, mint a zene, az ének, a tánc, vagy éppen a megzenésített versek. A 6 órakor kezdődő programok igazán felhőtlen kikapcsolódást ígérnek a kilátogatóknak a kellemes nyári estéken.

Fellépők:

Jászai Mari tér: Marton Viki (popének két gitárral)

Kubala László park: Názár Viki & Dörnyei Szabi Duó (jazz-pop ének-gitár)

Wein János park: Zathureczky György (meseszínház)

Facebook-esemény >>

Kertmozi – Kojot négy lelke (2023. július 20.)

A tabáni Virág Benedek Ház idén nyáron is ingyenes szabadtéri filmvetítések helyszíne, július 20-án például Gauder Áron filmjét, a Kojot négy lelke című alkotást tekinthetjük meg. Az egész estés animációs film az indián teremtéstörténetet meséli újra a mitikus Kojot figurájával a középpontban. Az univerzum teremtésének mítoszán keresztül a film arról az égető kérdésről beszél, hogy miként élhetünk harmóniában a környezetünkkel, amíg nem késő, hogy ne pusztítsuk el magunkat a Földön.

Facebook-esemény >>

Még több ingyenes kertmozi Budapesten:

TERASZ LIVE – Klisé Duó (2023. július 26.)

A Klisé zenekar 2022 októberében állt össze, viszont a két alapítótag, Molnár Aliz énekes és Bagi Bálint gitáros már 2021 óta dolgozik együtt saját dalokon. Stílusuk az alter, pop & funky jegyek egyvelege. Az Esernyősben megrendezésre kerülő koncerten a saját számok mellett ismertebb slágereket is hallhatunk tőlük.

Facebook-esemény >>

Téri dallamok Józsefvárosban (minden héten)

A nyár során hangulatos élő zenét élvezhettek Józsefváros legkülönbözőbb részein minden héten, egészen októberig. A folyamatosan bővülő programsorozatban minden zenei stílus képviselteti magát, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét, legyen szó autentikus roma zenéről, mulatós vagy épp popslágerekről, sok esetben tánccal is kísérve. A rendezvény keretében fellép többek között a Gipsy Wamp formáció, a kerület egyik legidősebb prímása, Gabora Lajos és zenekara, illetve Rupa Ilona énekművész is, aki több, mint 10 évig volt a 100 Tagú Cigányzenekar szólóénekese.

Részletek >>

Dalos Pont (minden szerdán)

A BKK jóvoltából minden szerdán metrókoncertek dobják fel a Fővám téren megforduló utasok napját. Az M4-es metró középső szintjén kialakított Dalos Ponton 4 és 7 óra között váltják egymást a zenészek. A koncertek ingyenesek, de a metró területére csak érvényes jeggyel vagy bérlettel tudtok belépni.

Facebook-esemény >>

Hajógyár kertkoncertek a PIM-ben (szerdánként)

Idén nyáron a Hajógyár és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében könnyűzene költözik a felújított Károlyi-kertbe. Kellemes nyáresti szórakozást ígérnek az ingyenes koncertek, különösen augusztus 9-én, este 7 órától, amikor a Platon Karataev lírai hangzásvilágú dalai csendülnek fel a kertben.

Részletek >>

Tér-Zene koncertek (csütörtökönként)

Idén egy rendhagyó zenei programsorozatnak lehetünk tanúi a főváros szívében, az ikonikus épületekkel körülölelt Kossuth téren. Az Országház előtt felállított színpadon különböző zenekarok lépnek fel, változatos műfajokat képviselve, a swingtől kezdve az akusztikus könnyűzenén át a jazzig.

Facebook-esemény >>

Zenés esték a Ferenc téren (minden csütörtökön)

Július 6. és augusztus 10. között, minden csütörtök este ingyenes koncertek várják a zenekedvelőket a IX. kerület szívébe, a zöldellő és hangulatos Ferenc térre. Az este 6 órakor kezdődő előadások a Ferencvárosi Művelődési Központ jóvoltából valósulnak meg, a program összeállításánál pedig figyeltek arra, hogy minél színesebb repertoárral álljanak elő a nagyközönség számára. A nyár során így élvezhetitek a Pacsek-Radics-Neményi Trió, a Transz Kalahári, Kaczander Nóra, a Flanger Kids, a Méhek, valamint a Butterfly Effect fergeteges, fülbemászó zenéit is.

Részletek >>

Zene a Szabadban (minden szombaton)

A Magyar Zene Háza izgalmas koncertekkel, előadásokkal és foglalkozásokkal várja a Városligetben járókat az épület mellett található szabadtéri színpadon a nyár minden szombatján 10:30-kor. A programsorozatban a legkülönbözőbb zenei műfajok is helyet kapnak a jazztől kezdve, a magyar és afrikai népzenén át a klasszikus zenéig, az előadók között pedig számos olyan tehetség szerepel, akik most debütálnak a nagyközönség előtt. Az előadások formája is eltérő, hiszen lesz koncert, lemezbemutató, színházi előadás, hangszerkészítő foglalkozás, zenés bábjáték és interaktív mesés zenejáték is.

További részletek >>

Nyáresti koncertek a Szent István parkban (vasárnaponként)

Különleges élményben lesz része azoknak, akik idén nyáron a XIII. kerületi Szent István park körül járnak, hiszen számos figyelemre méltó koncerttel készülnek a programsorozat szervezői. Ugyan az összes rendezvényen a zene lesz fókuszban, az irodalom kedvelőinek is kedveskedtek: többek között Für Anikó szólaltatja meg a legnagyobb magyar költők sorait, megtekinthetjük Pokorny Lia zenés estjét, Náray Erika és Nyáry Krisztián irodalmi előadását, valamint meghallgathatjuk Kálloy Molnár Péter koncertjét is.

Bővebb infó >>

RAKPART 2023 (hétvégenként)

Hétvégente megnyílik a gyalogosok előtt a pesti alsó rakpart, amelyet mostanra pihenőpadokkal és napernyőkkel láttak el. Mindezt annak érdekében, hogy az arra járók valóban úgy érezzék, övék a rakpart. A Duna partján grillezőt és homokozót is létesítettek, így a helyszín ideális családi programokhoz is.

Zenélő Budapest (egész nyáron)

A nyár folyamán ingyenes, kültéri koncerteken vehetünk részt a fővárosban a Zenélő Budapest program keretében. A város legszebb helyszínein, ikonikus épületek árnyékában fedezhetjük fel az élő zene varázsát. Idén különleges programsorozat vár a Hegyvidéki Kulturális Szalon teraszán is, ahol egytől egyig kiemelkedő művészek mutatják be világszínvonalú produkcióikat.

Bővebb infó >>

Új kilátó a Postapalotában

Új kilátóval gazdagodott a főváros budai oldala! Sándy Gyula 1926-ban átadott Széll Kálmán téri épülete, a középkori várkastélyokat megidéző Postapalota ma többek között az ingyenesen látogatható Pénzmúzeumnak ad otthont, melynek vendégei számára június 15-én nyílt meg a hét emelet magasban található tetőterasz. A bástyaszerű körtoronyban egy kávézó is kialakításra került, így egyszerre gyönyörködhetünk az elénk táruló panorámában, és frissíthetjük fel magunkat egy hideg itallal.

Az ingyenes látogatáshoz be kell regisztrálni a Pénzmúzeumba, és a múzeumlátogatás utolsó állomásaként lehet felmenni lifttel a panorámateraszra.

Regisztráció >>