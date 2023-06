Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2023. június 20-25.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Balatoni programok az északi parton

Györöki kórus – A zene pontosan oda repít, ahol lenni akarsz // Balatongyörök (2023. június 21.)

Éld át a zene szeretetét egy közös foglalkozáson! A felnőttek részére szervezett foglalkozást Török Nikoletta, zenepedagógus vezeti.

Art Udvar – Zene, Szöveg & Bor // Gyenesdiás (2023. június 21.)

Júniusban és júliusban szerda esténként művészetek randevúznak egymással egy hangulatos, csendes kis udvarban. Ingyenes előadások és finom bor várják a művészetkedvelő közönséget a gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron.

Szezonnyitó Éjjeli Piknik // Zánka (2023. június 21.)

Az év legrövidebb éjszakáját töltsétek együtt a zánkai strandon! Vigyetek magatokkal plédet, kosarat, szerelmet, barátot, családot mert éjszakai tüzek gyúlnak, lesz piknik, lesz tánc a talpalávalót pedig, a Culture Cuvee szolgáltatja.

Tenyérvonalak – Faludy XX. százada // Alsóörs (2023. június 22.)

Faludy György egy olyan rejtőzködő művész, aki bár nemrég még itt élt közöttünk, de a személyiségéről legtöbben csak a bulvársajtó álarca alapján alkotunk képet, a művészetéről pedig nem nagyon van átfogó tanulmány. Olvasott, szeretett, és amíg itt élt köztünk, olyan találkozások részese lehetett, amelyekről az átlagember csupán álmodozhat: Einsteinnel, József Attilával, Göncz Árpáddal és a kor számos meghatározó alakjával. Ezeket a találkozásokat eleveníti fel ez a zenés-verses monodráma a Kaszás Attila-díjas Borovics Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház színművésze előadásában, Poroszlay Kristóf színművész közreműködésével.

Az erdő hangjai – mikrokoncertek // Hévíz (2023. június 23.)

Barangoljatok a Véderdő hangulatos ösvényein és találjatok rá az erdő zenéire. Élvezzétek a halk muzsikaszót és a fák hűvösét. A fák közt megbúvó titkos helyszíneken rövid, 15-20 perces minikoncerteket hallgathattok meg.

Isten komédiása // Alsóörs (2023. június 23.)

Assisi Szent Ferenc népszerű alak a szentek legendáriumában. Isten komédiása, Ferenc mosolyt varázsolt az arcokra és könnyet csalt a szemekbe. Katona Imre misztériumjátéka filmszerű képekben rajzolja fel a fordulatokkal teli életút zuhanó, majd magasba emelkedő ívét. A Soproni Petőfi Színház és az Esztergomi Várszínház koprodukciója.

Musical Trips koncert // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. június 23.)

A műsorban jól ismert, de kevéssé játszott pop, rock és country dalok hallhatók a ’60-as évektől napjainkig egyedi, bluesos hangszerelésben. A női énekhang, a gitár és a szájharmonika a dalokat különleges köntösben mutatja meg.

Salföldi Dalföld (2023. június 23-25.)

Nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Salföldi Dalföld, a Káli-medence és a Balaton-felvidék legbájosabb fesztiválja. A rendezvény idén a női hangra fókuszál, elsősorban zenén keresztül.

A cica, aki haza akart menni // Alsóörs (2023. június 24.)

Szuzi nem akármilyen kiscica. A francia tengerparton él, minden nagyon érdekli, és nem ijed meg a saját árnyékától, nagyon szereti a gazdáját, a kedvenc étele pedig a hal.

Egy álmos, nyári napon azonban Szuzi kellemes élete meglepő fordulatot vesz: hirtelen Angliában találja magát, a tenger másik oldalán. Köztudott, hogy a macskák nem szeretik a vizet. Hogy tud így átkelni egy elveszett kiscica a hatalmas hullámokon? Mihez kezd az idegen partokon? A Mesebolt Bábszínház és a Kőszegi Várszínház közös produkciója

Peter’s Market •friss•helyi•kézműves // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. június 24.)

Ha szereted a különlegességeket, a fenntartható és helyi termékeket akkor itt a helyed.

Bortúra Badacsonyban (2023. június 24.)

A túra során három pincénél 3-3 fajta bor kóstolása közben a gazda bemutatja történetüket, a kóstolt fajtákat, mellé borkorcsolyákat, borkísérő falatkákat kínál. Az út során szakvezető mesél és bemutatja a borvidék történelmét, Badacsony kialakulását, különlegességeit, legendáit és az ott élő embereket.

Geobotanikai vezetett séta a Véderdőben // Hévíz (2023. június 24.)

A túra során kiderül miért különleges geológiai érték a Hévízi-tó, hogyan jut a felszínre a 12 ezer éve a Bakonyban esett eső. Körbejárva a tó körüli erdőt, megismerhetitek az itt élő növény és állatvilágot is.

Szabadtéri Színházak Találkozója: Meseautó // Alsóörs (2023. június 24.)

Dallamos slágerek, magával ragadó történet a Kvártélyház Szabadtéri Színház előadásában.

Múzeumok éjszakája a Villa Romana Balácában (2023. június 24.)

Kalandjáték és nyomozás, páratlan atmoszféra és fesztiválhangulat várja az idei balácai Múzeumok Éjszakájára a látogatókat. A hagyományőrző csapatok részvételével átélhető időutazás, több állomáson keresztül kínál edukációs interaktív programelemeket június 24-én, miközben a közönség megismerheti az antik római villagazdaság történetét. Idén a mágikus amuletteken túl, az éjszakai csillagos égboltot felerősítő fények játéka varázsolja el a Villa Romana Balácába érkezőket. Az esemény támogatója a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program.

Múzeumok Éjszakája a Sümegi várban (2023. június 24.)

A Kisfaludy Várkert, a Sümegi Vár és a Lovagi Aréna idén is számos színházi előadásnak, koncertnek ad otthont.

KULTHÁLÓ: Színes falu, színes ház / Mentha feat. Eckü koncert és leleplezés // Kisbirtok Kultbázis, Zánka (2023. június 24.)

Zene és kép, dallam és vonal, ének és betű, és amikor mindez összeáll: elsétálunk Zánka egy még titkos pontjára és lerántjuk a leplet a legújabb alkotásról, melyet Mentha hozott létre. De nem csak nézünk, hallgatunk is: a zenei improvizáció során kiderül, hogyan vezeti Mentha vizuális világa és ecsetvonásai Eckü hangzását.

Ganxsta Zolee és a Kartel // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. június 24.)

A Ganxsta Zolee és a Kartel először Balatonakarattyán! A tavaly megjelent Bohóc lemeze dalai mellett minden kötelező Kartel himnusz helyet kap a műsorban.

Élmények a strandon – Szent Iván-éjjeli varázslat // Gyenesdiás (2023. június 24.)

Az „Élmények a strandon” elnevezésű programsorozat keretében 2023-ban ismét családi programok várják a Gyenesi Lidóstrandra érkezőket. Lesz kézműves foglalkozás, gitárkoncert, néptáncbemutató, Szent Iván-éji tűzgyújtás és tűzugrás is.

Kilátótúra a Badacsonyon (2023. június 25.)

Voltál már fenn a Badacsony tetején? Igen? És a hegy mind a négy kilátójából gyönyörködtél már a környék csodálatos panorámájában? Ha még nem, akkor most itt a lehetőség!

Tihanyi Levendula Fesztivál és Levendula Hetek (egész héten)

A mostani programsorozat, amely már a tizenkilencedik a sorban, leginkább azt szeretné megmutatni a nagyvilágnak, hogy mitől olyan különleges a levendula. A levendula mezők látványa gyönyörű, az egészségre gyakorolt hatása is elvitathatatlan, ráadásul finom is. A rendezvény 16 napja alatt utóbbi is a középpontba kerül majd a helyi éttermek, vállalkozások kínálatán keresztül. És persze rengeteg kulturális, családi-, gyerekprogram, kiállítás, színház, koncert is vár rátok Tihanyban.

Programok a Balaton déli partján

Boribon nyaral // Balatonboglár (2023. június 21.)

Marék Veronika népszerű mesesorozata nyomán készült Boribon Nyaral című zenés bábelőadást Mórocz Adrienn, a Thália Színház társulatának tagja játssza, meséjét a jól ismert Boribon dalokkal tarkítja.

Káosz – Mika Myllyaho // Balatonboglár (2023. június 22.)

Család. Barátok. Imádott hivatás. Otthon. Hogy a francba késtem el megint a napköziből?! Sofia, Julia és Emmi átlépnek határaikon, és bár megjárják a dutyit és a káoszt, megtapasztalják, hogy érdemes kiállni magunkért, mert csak a felszabaduláson keresztül vezet út az igazi önismerethez. Valódi felismeréseket ígér a szórakoztató történet, mely egy fergeteges humorú, lelassíthatatlan fúgához hasonlatos.

Facebook-esemény >>

Plázs Boat Party w/ Peter Makto B2B Gregory S (2023. június 23.)

Boat party siófoki kihajózással, majd 23 órától afterparty a Plázs Clubban ahol Justrice és Davko is csatlakoznak Peter Makto és Gregor S-hez.

Az eszméimet nem cserélem // Balatonboglár (2023. június 24.)

Nyáry Krisztián és Horváth János Antal darabjában irodalomtörténet és színház találkozik – az ebből született, időnként filmszerű, dinamikus, a 100 éves korszak képét megrajzoló előadásban megelevenedik az irodalom: megtapasztalhatjuk, hogy hús-vér emberek írták mindazt, ami ma kötelező olvasmány, akik ugyanúgy szerettek és gyűlöltek, mint akárki más, csak talán hangosabban. A történetek kortárs zenei kísérettel szólalnak meg, vetített háttérrel. Egy igazi összművészeti produkciót láthatnak a nézők, mely egyszerre ríkat és nevettet meg.

Be Massive Horizon Open-Air Party // Kőröshegyi Levendulás (2023. június 24.)

Györnyörködjetek táncolás közben a sűrű, lila levendulamezőben és az alatta kéklőn ragyogó Balatonban!

Delta Bastards koncert a Helka Sörkertben // Balatonföldvár (2023. június 24.)

Az uruguayi-kanadai Delta Bastards duó energikus fellépésein az amerikai népzene rusztikus koktéljával kínálja hallgatóit, melynek legfőbb összetevői a folk blues, a country és a rockabilly.

MAJKA / Plázs Siófok / (2023. június 24.)

Homokos strand, kihagyhatatlan koncertek és bulik egész nyáron a Balaton partján. Június 24-én szombaton Majka koncrtjével vár titeket a Plázs Siófok.

