Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2022. június 12-18.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Balatoni programok az északi parton

Etceteral koncert // Kisbirtok Kultbázis, Zánka (2023. június 14.)

A szlovén audiovizuális formáció kísérletező, poliritmikus futurista jazzt hoz Zánkára, ami egy komolyabb súlyzós edzésnek felel meg agyunk zenét érzékelő szeletének.

Facebook-esemény >>

Art Udvar – Zene, Szöveg & Bor // Gyenesdiás (2023. június 14.)

Júniusban és júliusban szerda esténként művészetek randevúznak egymással egy hangulatos, csendes kis udvarban. Ingyenes előadások és finom bor várják a művészetkedvelő közönséget a gyenesdiási Községháza és a Pásztorház által határolt belső udvaron.

Részletes program >>

Bödőcs Tibor Balatonfüreden (2022. június 15.)

Bödőcs Tibor 2023. június 15-én 20 órától Balatonfüreden, a Balaton Szabadidő és Konferencia Központban lép fel „Barbárglamour” című önálló estjével.

Facebook-esemény >>

Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál (2022. június 15-18.)

Látványos felvonulás, nagyszabású nyitóceremónia, Csárdáskirálynő, Csókos Asszony, Nemzetközi Operettgála, szakmai beszélgetések, népmese, gyermekelőadások, sztárvendégek, operettvonat, vidámparki forgatag, GasztrOperett és még számos meglepetés várja a családokat, kicsiket és nagyokat Veszprémben.

További infók >>

Egy új hely felderítése mindig izgalmas program:

Jazzformers // Föveny Strand, Balatonfűzfő (2022. június 16.)

A Jazzformers 2015 végén alakult. Akkor egy baráti örömzenélésre trombitálta össze a csapatot Szalkay Dávid, a zenekar frontembere. Tagjai felsőfokú szinten végzett jazz-, illetve klasszikus zenészek, akik aktív zenei életük mellett régóta zenetanárok is. A zenekar eklektikus stílusának esszenciája ez a koncert, ahol a saját, szerzői alkotások mellett stílusos feldolgozások is hallhatók.

Facebook-esemény >>

Nyári csillagképek // Balaton Csillagvizsgáló, Balatonfűzfő (2022. június 16., 17.)

Ismerkedjetek meg a nyári csillagos égbolttal, a bolygókkal, csillaghalmazokkal, kettős csillagokkal. Nézzetek bele a csillagvizsgáló távcsövébe, s tudjatok meg többet a naprendszer titkairól.

Facebook-esemény >>

Bortriatlon Badacsonyban: Újratöltöttük! (2023. június 16-18.)

A hagyományos Bortriatlon rendezvénysorozat keretében most még aktívabban vetheted bele magad a badacsonyi borvidék három ikonikus fajtájának kóstolásába, a gazdák szakmai titkaiba, a különféle gasztronómiai és kulturális programokba.

Facebook-esemény >>

Folkhétvége az Óváros Téren // Veszprém (2022. június 16-18.)

A teret ezen a három napon a Muharay Népművészeti Szövetség és a Hagyományok Háza programjai töltik meg olyan különleges előadásokkal, mint az aratóbálok megidézése vagy a szanyi népi szokások bemutatása. A hétvége alatt az érdeklődőket kézműves vásár és mesterségbemutatók, a legkisebbeket pedig táncos-bábos mesék, hagyományőrző játékok és gyerekműsor várja.

Facebook-esemény >>

A Te Balatonod – színek, ízek, hangulatok // Tagyon birtok (2022. június 17.)

Töltődjetek fel és alkossatok a Balaton csodálatos látványával! Posta Zsófi 10 év vizuális kultúra tanári tapasztalattal vezet titket végig az alkotási folyamaton. Semmiféle előképzettség nem szükséges.

Facebook-esemény >>

Macskadémon – Bella Máté, Karafiáth Orsolya // Alsóörs (2022. június 17.)

A Szentendrei Teátrum, a Pinceszínház és a Gergye Krisztián Társulat közös produkciója: mjuzikel komédia egy furcsa házban.

Facebook-esemény >>

Be Massive Horizon Party // frissTerasz Badacsony (2023. június 17.)

Daytime Open Air Party és Be Massive 20. születésnap a frissTeraszon.

Facebook-esemény >>

DJ a VÖLGYBEN // Szent György-hegy (2023. június 17.)

Június 17-én a DJ a szőlőben napközi nosztalgiabuli ezúttal a Szent György-hegy lankái között pörgeti a bakeliteket. Fűben ülés, borral a kézben hullámzás, baráti, sőt, családias hangulat, és persze tánc, ahogy ezt már megszokhattátok. Táncoljatok bele a naplementébe!

Facebook-esemény >>

Nyárindító SABARockabilly-Marcello and The Flaming Boppers // Káptalantóti (2023. június 17.)

A Marcello and The Flaming Boppers triót Marcello (Plesoczki Márton) énekes-gitáros alapította. A formáció egy olyan különleges világot teremt maga köré, mely mindenkit magával ragad. A hangzásvilág, a színpadkép, a zenekar megjelenése mind olyan hangulatot sugároz, amely emlékeztet az amerikai Rock’N’Roll korszakra, ugyanakkor valami újat mutat be.

Facebook-esemény >>

Szent Iván-éji Via Ferrata Cseszneken (2023. június 17.)

Ünnepeljétek együtt a Szent Iván Éjt Cseszneken a Kőmosó-szurdokban! Mászás kifulladásig, utána tábortűz, szalonnasütés, akár hajnalig. Néhányan hoznak csillagász távcsövet, így lehetőség nyílik az égbolt fürkészésére is.

Facebook-esemény >>

SéTapolca – Sétafesztivál a Tapolcai-medencében (2022. június 17-18.)

Ismerd meg Tapolcát közelről és madártávlatból, fedezd fel a város és környékének épített és táji örökségeit és történetét a TÁJTÉKA sétafesztiválján.

Facebook-esemény >>

Somló Fesztivál / Éjszakai Pincetúra 2023 (2022. június 17-18.)

A fesztiválon 25 helyszín vár, ahol megkóstolhatjátok, hogy milyen a vulkánon készített bor és megismerkedhettek a borászokkal. Minden borászat saját programmal várja a vendégeket, így garantáltan megtaláljátok a számodra legkedvesebb helyszínt.

Facebook-esemény >>

Tihanyi Levendula Fesztivál és Levendula Hetek (2023. június 17. – július 2.)

A mostani programsorozat, amely már a tizenkilencedik a sorban, leginkább azt szeretné megmutatni a nagyvilágnak, hogy mitől olyan különleges a levendula. A levendulamezők látványa gyönyörű, az egészségre gyakorolt hatása is elvitathatatlan, ráadásul finom is. A rendezvény 16 napja alatt utóbbi is a középpontba kerül majd a helyi éttermek, vállalkozások kínálatán keresztül. És persze rengeteg kulturális, családi, gyerekprogram, kiállítás, színház, koncert is vár rátok Tihanyban.

További infók >>

Egynapos kajaktúra a Balaton keleti öbleiben // Balatonakarattya (2022. június 18.)

Az akarattyai löszfal mellett szállhattok vízre és átevezve a fűzfői öblöt Alsóörsön szállhattok ki a kajakból.

Facebook-esemény >>

XVI. Lotus Retro Veteránautó Szépségverseny és Luxusautó-kiállítás // Hévíz (2022. június 18.)

Az autócsodákon túl széles gasztronómiai kínálat és változatos gyermekprogramok is várnak rátok Hévízen.

Facebook-esemény >>

Vakáció indító gyerekparty a Nekem a Balatonban! – Csondor Katával // Balatonakarattya (2022. június 18.)

Egy hatalmas gyerekpartyval indítják a nyarat a Csücsökben. Óriás buborékfújással, 360 fokos videózással és 15 órától Csondor Kata lemezbemutató koncertjével várnak titeket.A belépés ingyenes.

Facebook-esemény >>

Csodás látnivalók a Balaton északi partján:

Hosszúasztal Piknik // Veszprém (2022. június 18.)

Június 18-án Veszprémben felállítják Magyarország leghosszabb asztalát, és egy hatalmas, közös piknikre hívnak mindenkit az Európa kulturális fővárosa év felét ünnepelve.

Facebook-esemény >>

Romkoncertek – Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint, Dresch Mihály: Lámpafény // Kővágóörsi zsinagóga (2023. június 18.)

A Lámpafény című előadáson Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint ismert 20. századi magyar költők kevésbé ismert verseit adják elő. A verseket Harcsa Veronika válogatta és zenésítette meg, a hangszerelésben közreműködtek együttesének tagjai is. Az előadáson felcsendülnek majd József Attila, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Kassák Lajos és Karinthy Frigyes költeményei is.

Facebook-esemény >>

Programok a Balaton déli partján

Levendulaszüret Kőröshegyen (2023. június 9. – augusztus)

Kőröshegyen június 9-től augusztusig, 8 hektár levendula virágzik, melyek hátterét a kéklőn világító Balaton adja. Tapasztaljátok meg a levendula nyugtató hatását, kapcsolódjatok ki és vigyétek haza magatokkal az élményt illatos lila csokorba kötve! Június 16-án pénteken a Bagossy Brothers Company dallamai csendülnek fel a balatoni levendulás mező ölelésében.

Facebook-esemény >>

További levendulás programok a Balaton partján:

Kerekítő Mondókázó baba-mama foglalkozás Siófokon (2022. június 14.)

Kerekítő Mondókázó baba-mama foglalkozás indul szerdánként Siófokon a BRTK Könyvtár gyerekrészlegén június hetedikétől.

Facebook-esemény >>

Élményfestés Siófok – KertArt (2022. június 16.)

Siófokon az Art Kuckó kertben festhetnek együtt kicsik és nagyok ezen a napon.

Facebook-esemény >>

Profán mítoszok – Vén Zoltán és Horváth János Milán kiállításának megnyitója // Balatonboglár (2022. június 16.)

Egy grafikus és egy festőművész egymáshoz szorosan kapcsolódó kiállítása, melynek „képmeséiben” tipizált karakterek, a klasszikus kultúrtörténet szereplői, mitikus alakjai jelennek meg – hol humorosan groteszk, hol sodró drámai szenvedéllyel.

Facebook-esemény >>

PLÁZS BOAT PARTY | The Etiket x Ritmik pres: Sikztah, Tamas Szabo, Fury // Siófok (2022. június 16.)

BAHART X Plázs Boat Party. A fedélzeten: SIKZTAH (The Etiket // DDEMF), TAMAS SZABO (Ritmik), FURY (Ritmik). Várható kihajózás 20:30-kor.

Facebook-esemény >>

Balatonföldvári Városnapok (2022. június 16-18.)

Koncertekkel, táncbemutatókkal, könyvbemutatóval, futóversennyel, tűzijátékkal várnak benneteket több helyszínen.

Facebook-esemény >>

Furcsa pár (Női változat) – Neil Simon // Balatonboglár (2022. június 17.)

Neil Simon ismert és elismert komédiája évtizedek óta aratja a tapsot a világ színpadjain. A Békéscsabai Jókai Színház előadása kacagással teli másfél órára invitálja titeket.

Facebook-esemény >>

DZSEM© Balaton 2. // Stone Beach Music Cafe, Balatonlelle (2022. június 17.)

Június 17-én szombaton érkezik a DZSEM© Balaton 2. fejezete a Stone Beachre: a barna bőr mellé lesz funky, naptej, jéghideg koktélok és reggelig tartó bugi.

Facebook-esemény >>

Funky Exclusive Pub-Lik (2022. június 17.)

A lemezjátszóknál Dan von Schulz & G’FNK és Lauer, akik a fekete zene világát, hangulatát hozzák el a déli partra.

Facebook-esemény >>

Kirándulóhelyek és állandó programok a déli parton, amikért megéri útra kelnetek:

Csukás-mese – Süsü és barátai // Balatonboglár (2022. június 18.)

A Csukás István legendás és kevésbé ismert meséiből készült különleges előadás remek szórakozás az egész családnak.

Facebook-esemény >>

De mi lett a nővel? – A. P. Csehov // Balatonboglár (2022. június 18.)

A történet örök – három férfi mesél egy nőről. Három férfi, három színész, három utazó. És egy látszólag soha véget nem érő utazás – ha úgy tetszik, az élet színpadán.

Facebook-esemény >>