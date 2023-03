Áprilisban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, workshopok, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, családi programok, piaci élmények – mindből találhattok válogatásunkban.

Többnapos programok Budapesten és környékén

Banff Hegyifilm Fesztivál (csütörtök-szombat)

A Corvin Moziban láthatja a közönség az év legjobb hegyifilmjeit március 30. és április 1. között. A természet és az extrém sportok világa kapcsolódik össze a nemzetközi dokumentumfilm-verseny legjobb alkotásaiban, melyek inspiráló történetekkel szögezik a képernyő elé a nézőket.

KávéBár Bazár // Millenáris (szombat-vasárnap)

Idén április 1-2-án kerül megrendezésre a hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseménye, a tizenharmadik KávéBár bazár, melynek a Millenáris Park B csarnoka ad otthont. A látogatók a belépőjegy megvásárlásával több mint negyven kiállító termékeit; kávékat, borokat, söröket, párlatokat, és egyéb italkülönlegességeket kóstolhatnak egész nap a standokon és számos programon vehetnek részt a két napos rendezvény során.

Egy kirándulás mindig szuper hétvégi program:

XII. Street Food Piknik Telkiben (szombat-vasárnap)

Már gurul is tovább a Street Food Piknik, a XII. kiadással ezúttal ismét Telkibe tér vissza.

Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivál (vasárnaptól)

Április 2. és 5. között rendezik meg a 18. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivált, melynek művészeti vezetője Hollerung Gábor Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész. Az idei kétnapos versengésen közel harminc külföldi és magyar kórus méretteti meg magát a Magyar Zene Háza nagytermében. A zárónapon a Budafoki Dohnányi Zenekar és a verseny résztvevőivel kibővített Budapesti Akadémiai Kórustársaság Hollerung Gábor vezényletével Carl Orff: Carmina Buraná-ját adja elő már hagyományosan a Müpában.

Budapesti programok csütörtökön (2023. március 30.)

Muzeális borkóstoló Kamocsay Ákossal // Zengő Borbár

A Palotanegyed szívében, a nyüzsgő Mikszáth Kálmán térről nyíló hangulatos Krúdy Gyula utca rejti Budapest autentikus borospincéjét, a Zengő Bárt, ahol hónapról hónapra izgalmas boros események otthonaként is szolgálnak. Március 30-án egy eseményre invitálnak minket, ahol ezeket a Hilltop Bormúzeum kis szériában 20, maximum 200 palackos tételben megvásárolható bortörténelmi tételeket kóstolhatjuk meg Kamocsay Ákos főborász vezetésével.

Koncert Vaksötétben – Szalóki Ágival és Frenkkel // Lurdy Mozi

Március 30-án, a Lurdy Moziban lekapcsolják a fényeket, de a vetítővásznon nem indulnak el reklámok, és mozifilmet sem láthatsz. Próbáld ki, milyen teljes sötétben zenét hallgatni! Hallgasd a zongorát és az énekesek hangját, tapasztald meg, milyen az a sötét, mely vak- és gyengénlátó társaink számára a mindennapi élet velejárója. Csatlakozz Szalóki Ágihoz, Frenkhez és Helle Maximilianhez, akik 2023 második vaksötét koncertjének fellépői.

Henri Gonzo • Magyar Melankólikus Est • Turbina

Henri Gonzo a Fran Palermo valamint a Henri Gonzo és a Papírsárkányok dalszerzője legnépszerűbb szólóműsorával tér vissza az újranyitó Turbina nagyszínpadára.

Bluestone · Can’t Fool The Blues!

A Bluestone tavaszköszöntő koncertjének mottója: Can’t Fool The Blues! Utalás ezzel az április elsejei néphagyományra, azaz a bolondok napjára; de semmiképpen sem elbolondozva a zenekar részéről semmit sem, azaz vedd komolyan a bluest!

Jeff Beck emlékkoncert // BackStage Pub

Jeff Beck különleges gitártechnikája, zenei gondolkodásmódja mekerülhetetlen, hatása örökre megmarad minden megpengetett hangban. Tiszteletére állítottak össze egy olyan repertoárt, amelyben a megkísérlik határtalan zeneiségének arcait bemutatni. A koncert első felében instrumentális darabok lesznek hallhatók, a második részben pedig a legdögösebb blues és rock slágerek, melyeket Beth Hart, Rod Stewart, Ozzy Osbourne, Stewie Wonder, Joss Stone társaságában játszott. Fellépők: Garda Zsuzsa ének (MAYA, Keep Floyding), Pleszkán Écska ének (Smokin’ Chimney, Soulbreakers), Scholtz Attila ének (Cry Free, Dinamit), Bognár Csaba gitár (Cry Free, Celebration Days), Lee Olivér gitár (Ék, Trillion), Tempfli Erik billentyű, Pécsváradi Attila basszusgitár, Szabó Richard dob.

Budapesti programok pénteken (2023. március 31.)

Várjuk tiszta sínekkel a fogast!

A fogaskerekű áprilisi újraindulását örömmel várva a Hegyvidéki Zöld Kör szemétszedést szervez március 31-én péntekre, 17-19 óráig, hogy megtisztítsák az Adonis utcai megállótól az Esze Tamás Iskola megállóig a sínek környezetét.

Csere-bere Turi-muri | Ingyenes ruhavásár és póló szitázás

Ha új-használt ruhák eladásával vagy vadászatával töltenéd a péntek estéd. Az esemény alatt póló szitázásra is lesz lehetőségetek a Greenagerrel, ehhez vigyetek magatokkal otthonról olyan pólót, amit kicsit felturbóznátok.

Van ötletünk az esős napokra is:

Megelevenedő nevek // Csinszka példaképei: Szendrey Júlia és Kaffka Margit

Az Ady Emlékmúzeum minden hónap utolsó péntekén 17 órától megrendezésre kerülő programsorozatában az Ady-házaspár kapcsán felbukkanó nevekkel, emblematikus személyekkel foglalkozik behatóbban, s igyekszik részlet gazdagon, érdekességekben bővelkedve árnyaltabb megvilágításba helyezni, egyben közelebb hozni az érdeklődőkhöz az Ady Endrét körülvevő viszonyrendszer, kapcsolati háló jeles szereplőit.

HéBa (Hétköznapi Balladák) // Úri Muri

A HéBa az örömzene és a bohém muzsikálás felejthetetlen élményét nyújtja, versfeldolgozásokkal, mély érzésű balladákkal és vidám ropogós tánczenével.

Gödör Ska-Reggae Minifeszt: Gravefruit Sound, Super Starsky, CsizmáSKAndúr

A házigazda Super Starsky most is két olyan zenekart hívott a szokásos, menetrendszerinti ska-reggae ünnepre, amelyek emblematikus csapatai a hazai szcénának. Az estét a slágergyáros Gravefruit Sound kezdi, a ska táncdalfesztiválban utazó Super Starsky folytatja és a skában tréfát nem ismerő CsizmáSKAndúr koronázza meg.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. április 1.)

Permakultúrás Workshop // Humusz Ház

A délelőtt folyamán a permakultúrás kertészkedésről, növénytársításról, tavaszi magvetésről, ültetésről lesz szó, majd a különféle ágyástípusokkal ismerkedhettek meg. Délután mindezeket a Humusz Ház kertjében megvalósíthatjátok, tervezhettek, építhetek, ültethettek, alkalmazva a tanultakat.

HELLO PIAC // Erzsébet tér

Menj el te is Budapest legmenőbb design vásárára az Erzsébet térre, és fedezd fel a hazai tervezők és designerek által készített legegyedibb és legkülönlegesebb táskákat, ruhákat, ékszereket, divat kiegészítőket, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs terméket, kézműves gasztro készítményeket, természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat, egyedi baba-mama kiegészítőket és játékokat, zero waste és környezetbarát alternatívákat… igazi minőségi kincseket!

Szuper hétvégi program lehet ez is:

Szentendrei Skanzen szezonnyitás

Gyerek-élménypontok, aktív helyszínek, élő történelmi játékok, Skanzen Vonat, Beöltöző, és természetesen az épületekben kiállítások várnak rátok.

Miniszobrok budai sétája

Vajon hány miniszobor fér bele egy sétába? Lehet, hogy több, mint negyven? De hogy hol rejtőzik ennyi miniszobor Budapesten? Kutassatok a térplasztikák kalandos titkai után és ismerjétek meg izgalmas történetüket, miközben felfedeziktek a város ismeretlen arcát.

GIGA MEGA Szemétszedés – legyen megint szép a Szeszgyár kertje

Csatlakozzatok egy fergeteges tavaszi nagytakarításhoz és vigyázzatok együtt a Szeszgyárra!

Élesztő Terasz megnyitó

Pest népszerű sörbárjának budai egysége április 1-jén megnyitja kapuit a Mammut II legtetején, téli álmából felébredve. Készüljetek, mert nehéz lesz ellenállni a panorámás Élesztő Terasz 15-féle sörcsapjának, natúrborainak, röviditalainak és forradalminak ígérkező gasztronómiájának.

Kale Lulugyi // K11 Művészeti és Kulturális Központ

A roma kultúra napja alkalmából az autentikus cigány népzenét játszó Kale Lulugyi is fellép a K11 Művészeti és Kulturális Központban április 1-jén. A héttagú zenekar repertoárjában megtalálhatóak magyar, felvidéki és lovári népdalok, valamint balkáni és keleties ihletésű darabok is, modern köntösben tálalva.

Budafoki pincejárat Budapest Bornegyedében

A Budafoki Pincejárat minden hónap első szombatján várja a vendégeket, azzal a nem titkolt céllal, hogy bárki megkóstolhassa a legízletesebb Budafokon palackozott borokat, pezsgőket, élvezhesse a minőségi gasztronómia és kultúra időntúli varázsát. Budapest Bornegyedében számtalan neves pezsgőkészítő cég és borászat található. Az impozáns pincékben vendéglátóhelyek, látványos kiállítások, borkóstolók, vezetett séták és koncertek is helyet kapnak.

benne: Sörház utcai óvóhely

A 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrzők interaktív kiállításával visszatérhettek egészen a II. világháború korszakába, megnézhetitek milyen egyenruhákban, felszerelési tárgyakkal, és fegyverekkel harcoltak a dédszülők a nagy világégésben. Bepillantást kaphattok még a vezetékes hírközlés egy pici szegletébe is: interaktív program keretében lehetőség nyílik kézi kapcsolású telefonközpont kipróbálására, és vezetéképítésre is.

Ponyvaregény / Pulp Fiction // Bem Mozi

Quentin Tarantino kultikus filmje most mozivásznon is megtekinthető a Bemben.

ék, vendég: Tenger – Akvárium Klub, KisHall

Az ék minden este más és más utazásra hív, melynek a végállomása az együtt megélt katarzis. A mennydörgő erősítők és az éteri zenei szövetek dinamikája olyan atmoszférát teremt, amely azonnal beszippantja és az érzelmek széles skáláján kíséri végig a hallgatót.

Hundred Sins & iamyank: A Nagy Fekete Mise /// A38

Az elmúlt évek legizgalmasabb producerének kikiáltott, kilétét piros maszkkal elrejtő Hundred Sins és az elektronikában post-metalban, valamint a klasszikus zenében egyaránt otthonosan mozgó Iamyank mindketten a sötét oldal, karcos hangzások és a punk attitűd képviselői. Közös estjükön metszéspontokat keresnek egymás világaiban, egyszerre temetik el és építik újra a jövőt.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. április 2.)

NN CITY RUN Budapest

Tavaszi hangulat, ideális futóidő, csodaszép útvonal a Maratonman versenysorozat első állomásán. A klasszikus félmaraton mellett, rövidebb távokon is próbára teheted magad, így a futással még csak most ismerkedők is találnak maguknak megfelelő távot.

Gyerekbarát körtúra a Budai-hegységben

A körtúra során bejárhatjátok a Budai-hegység nevezetes pontjait: az Árpád-kilátót, a Glück Frigyes út hangulatos történelmi sétányát, a több millió évvel ezelőtt keletkezett Kecske-hegyet, az Apáthy-sziklát és megnézhetitek az Oroszlán-sziklát és a Kecske-sziklát is.

Túra a Spartacus-ösvényen

Végigjárhatjátok az impozáns Spartacus-ösvényt és a mögötte húzódó Apát-kúti-patak völgyét is. Elképesztően szép panorámában nem lesz hiány, ahogy varázslatos erdei környezetben sem. Ha már jártál ezen az ösvényen, akkor azért, ha pedig még nem, akkor azért.

A Caprera-forrástól a vadregényes Csobaj-bányáig

Cinkota festői szépségű kis patakja mentén a forrásig sétálva kiderül, hogyan faragott a kultúra a libás tóból strandfürdőt, hol hűsítette magát Batthyány Ilona grófnő, és vajon miért kapta nevét a patakocska egy olasz szigetről. Megnézhetitek az enyészet parkjává vált bezárt strandot, és barangolhattok a külszíni Csobaj-bányában, ahol a tóban épp békák élik nászukat. Könnyű, 3 órás természettúra, sík terepen, nagyrészt földúton, a 16. kerület határán.

WAMP design vásár ÁPRILIS

A következő WAMP design vásár április 2-án kerül megrendezésre a Bálna Budapest 1. emeletén, ahol magyar tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság.

V. Buborék Brunch és Kenyérlelke Fesztivál a Fény Utcai Piacon

A Fény Utcai Piac 1. emeleti fedett teraszán megint szuper reggelizők, kiváló pezsgők kíséretében kínálnak nektek csodás reggeli fogásokat. A Kenyérlelke Fesztivál workshopjain pedig megtanulhatjátok a kalács készítés folyamatait. Természetesen közben a legjobb kézműves pékségektől lehet vásárolni.

Farkas Gábor zongoraestje // Zeneakadémia

A rangos hazai és nemzetközi díjakkal elismert zongoraművész, Farkas Gábor, a romantikus repertoár világszerte elismert előadója április 2-án 19:30-tól a Zeneakadémián ad koncertet. Az első rész középpontjában Schubert utolsó szonátája áll, a szólóest második felében a víz sokszínűségét, érzékiségét tükrözik Liszt, Debussy és Ravel művei, amelyek után a keringő lesz a fókuszban. De nem az andalító, hanem Liszt Mefisztó-keringőjéből kiindulva a szenvedélyes, ördögi keringő és a fergeteges technikai bravúr jelenik meg a záró darabokban.

