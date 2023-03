16 kihagyhatatlan (nem csak ünnepi) program március 15-re Budapesten 2023-ban

Mivel március 15-e szerdára esik 2023-ban, így csak egy „minihétvégénk” lesz ünnepelni, kikapcsolódni. Így is találtunk nektek több mint egy tucat programot, ahol tartalmasan szórakozhattok ezen a napon. Több esemény is ingyenes, de figyeljetek, mert van, ahol regisztráció szükséges!

Budapesti programok március 14-én

Irodalmi szerelmek: Petőfi Sándor / Várkert Irodalom

A Várkert irodalom népszerű Irodalmi szerelmek sorozatában a március 15-i nemzeti ünnep előestéjén, március 14-én egy ünnepi programmal idézik meg a tehetséget, a költőt, színészt, a szerelmes, érzelmes embert – az esten bemutatkozik a szerelmes költő, és kapcsolata Csapó Etelkával, Mednyánszky Bertával és Szendrey Júliával. És megismerhetitek magát Petőfit – aki festmények, színpadi és opera feldolgozás központi alakja, akinek költészete közérthetően szól mindenkihez – a világszabadság hirdetője és akinek hatása máig érezhető. A nagyszabású programon beszélgetésben, zenés felolvasószínházban és egy kapcsolódó film: a Sose lesz vége premierjével mutatják be Petőfi Sándort.

Helytörténet helyben Saly Noémival

A régi tabáni városközpont, a mai Ybl Miklós tér – Szarvas tér környéke volt, a hajóhíddal, a városházával, a szerb elit szellemi központjával, a Szarvas kávéházzal, számtalan bolttal és fogadóval. Saly Noémi ezúttal ezekről a régi fogadókról, vendéglőkről, átutazó és törzsvendégeikről mesél. Igazi világsztároktól a zsibárus kordéjáig, orsovai kaviártól penészes kenyérhéjig.

Bohemian Betyars menu a MADHOUSE-ban

A Bohemian Betyars kivételesen nem a muzsikáját, hanem a zenekar ihlette menüt tálala fel nektek a MADHOUSE-ban. A vacsorához szóló DJ szettet a kedvenc az együttes a kedvenc muzsikáiból állította össze. És persze szomjasok sem lesztek, hiszen itt kortyolhattok bele először a Mad Scientist BETYARS’ PLUMONADE-be. Az eseményen a Perecesi Tanodának gyűjtenek adományokat, így már a menü megvásárlásával is támogathatjátok őket, de továbbá pénzadományt is fogadnak.

Ha gasztrosétára indulnátok Budapesten:

CigányKeddV – Kale Lulugyi // Turbina

A CigányKeddV koncertsorozaton, a legőszintébb, legboldogabb roma zenekarok muzsikáira mulathattok együtt. A lüktető hangulatot, önfeledt bazseválást megcélozva minden alkalommal más-más zenészeket hívnak meg, de a jókedv állándó marad: gitár, tambura, pálinka, harmonika, amíg csak bírják a táncos lábak.

Forradalmi Underground Trikolór KRETENS * HISZTÉRIA * VOODOO ALLEN // Gödör

A Gödör Klubban forradalmi punk-ska-psychobilly est vár rátok három szuper együttessel.

Cabaret Medrano koncert & Imi szülinap // Hunnia

Hagyományos Cabaret Medrano koncert és Kamondy Imre születésnap a Hunniában. Azonban nem csak a megszokot Medrano dalok hangzanak majd el, hanem felbukkan egy-két ízelítő is a csapat készülő albumáról.

Március 15-i programok Budapesten és környékén

SUP the Lifestyle Ünnepi SUP túra Esztergomon keresztül

A történelmi Esztergomba invitál benneteket a SUP the Lifestyle. Ha jól halad a csapat felnézhettek a Tati szigetekhez is és a szénrakodóhoz is.

Tavaszváró kutyás túra

Túra és séta szerető kutyások, itt egy remek lehetőség március 15-re: fedezzétek fel együtt a Gyadai tanösvény szépségeit!

Március 15. a MOM Játszóházban

A megszokott programokon túl, kokárda, huszárkard, paripa és huszárbáb készítéssel, lobogó és címerfestéssel, nemzetszín ékszerkészítő workshoppal, lovagi tornával, ünnepi dalokkal és mondókákkal várják a gyerekeket a MOM Játszóházban. A kokárdával érkezők 10% kedvezményt kapnak a napijegy árából.

Egy kirándulás március 15-én is szuper program lehet:

Igyenes családi és gyerekprogramok a Nemzeti Múzeumban

A Magyar Nemzeti Múzeum ingyenes programokkal várja a látogatókat március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján. Minden korosztály válogathat az izgalmas programok között: a gyerekeket kézműves foglalkozások, múzeumi játéktér, a múzeum saját fejlesztésű óriásjátékai, történelmet megidéző játékok, színező sarok, kincskereső programok, új túraútvonalak, süteménykészítés várja, míg a felnőtteket népművészeti vásár, tematikus tárlatvezetések és épületséták, képregény bemutató és dedikálás, kóstolóval egybekötött Pilvax kávélikőr bemutató, foodtrack kínálat.

Március 15-i családi programok a Budavári Palotanegyedben

Szabadtéri kiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozás, rajzfilm vetítés, megelevenedő történelem, kézműves foglalkozások és interaktív gyerekjátékok, fegyverbemutató és lovas huszárok, valamint a huszárzenekar fúvósai várják a kikapcsolódni vágyó családokat a nemzeti ünnepen a megújuló Budavári Palota több helyszínén. A Várkert Bazár, a Csikós udvar és a Lovarda is helyet ad majd március 15-én azoknak a programoknak, amelyek egész napos élményt kínálnak a kicsiknek és a nagyobbaknak. A családi események ingyenesek, de több programnál előzetes regisztráció szükséges.

A Pénzmúzeum 1 éves születésnapja

Lessetek be egy reformkori kávéházba és kóstoljátok meg a Pénzmúzeum születésnapi tortakülönlegességét. A múzeum kávézójában lehetőség lesz korabeli süteményeket vásárolni, korabeli újságokat olvasgatni. Ezután persze megnézhetitek az állandó kiállítást is időpontfoglalás nélkül.

János vitéz – Szirtes Edina „Mókussal” és Ferenczi György 1-ső Pesti Rackák zenekarával

Felejtsük el, amit eddig a János Vitézről tudtunk: kényelmesen dőljünk hátra, adjuk át magunkat a különlegesnek, az eredetinek, az újnak, hiszen most csodálatos művészek úgy vezetnek át két felvonáson keresztül egy eddig nem látott világba dallamokkal, énekkel, tánccal, a csizmák koppanásával, ahogyan Kukoricza Jancsit földi kalandjait követően átvezeti sorsa Tündérországba.

Facebook-esemény >>

Verbunkos // Erzsébetligeti Színház

A magyar nemzeti tánc kialakulásának útját járja be a Magyar Állami Népi Együttes Verbunkos című előadása, amely legközelebb március 15-én lesz látható az Erzsébetligeti Színházban. A verbunk, a palotás és a csárdás is bemutatásra kerül az est során, amelyen élő zene kíséri majd a tánclépéseket.

Barabás Lőrinc – Random Szerda // Budapest Jazz Club

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével a magyar jazz színtér jeles képviselőiből alakult alkalmi formációkat vonultatja fel. Minden koncerten az instrumentális, fúziós zene születésének megismételhetetlen pillanatait élhetik át a hallgatók. A jammelés hagyományain alapuló sorozat gyorsan meghódította a város improvizatív zenére nyitott közönségét.

Gyarmó’s jam // Lámpás

Az est házigazdája Gyarmati „Gyarmó” Gábor, aki az általa meghívott négy őrületes zenésszel, illetve barátjával veszi bírtokba a színpadot és együtt indítják be az egész estés jammelést. Egy órán át ezt a kezdőcsapatot lehet hallani az eseményen, vagyis azt, ahogyan az improvizáció az ő nézőpontjuk szerint alakul. Ezek után pedig szabad a színpad bárki előtt, aki zenélne.

