Közeleg a tavasz, így egyre több szabadtéri program vár benneteket a fővárosban. Persze, nem feledkeztünk el a beltéri eseményekről sem, hisz az időjárás nem mindig kegyes hozzánk ebben a hónapban. Íme a legjobb márciusi programok, amiket Budapesten találtunk nektek, köztük a legérdekesebb március 15-i eseményekkel!

Szilárd zenekar, Lackfi János, Szabó T. Anna – Csillaglekvár // B32 Galéria (2023. március 1.)

Zenés irodalmi ősbemutató várható március elsején a B32 Galériában, ahol Balanyi Szilárd zenekarához két kiváló költő, Szabó T. Anna és Lackfi János csatlakozik egy felejthetetlen összművészeti párbeszéd erejéig. Az est során megzenésített versek, hangszerrel kísért prózák és zenei betétek váltakoznak.

Frankofón Filmnapok (2023. március 1-12.)

Március 2-12. között a budapesti Uránia és Toldi moziban, az Art+ Cinemában és a Francia Intézetben 26 kortárs frankofón – francia, belga, kanadai, koszovói, marokkói, román, svájci és tunéziai – alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal.

Federico Albanese / Nitz // A38 (2023. március 2.)

Federico Albanese zeneszerző, zongorista lép fel március 2-án az A38 hajó koncerttermében. „Többféleképpen érzékeljük az emlékeket” – mondja a zenész, aki ennek nyomán a modern, a klasszikus és az elektronikus zene színárnyalataival, a jazz és az avantgárd pop elemeivel alkotta meg kitűnő fúzióját.

Turbina nyitóhétvége (2023. március 2-5.)

Március 2-án újra megnyitja kapuit a Turbina Kulturális Központ, amit egy háromnapos mulatsággal ünnepelnek meg. A nyitóprogramot színházzal indítják, majd lesz kiállításmegnyitó és élő zene is, amire hajnalig rophatjátok. Váltsatok jegyet minél előbb, nehogy lemaradjatok az örömünneplésről!

Art and Antique // Bálna (2023. március 2-5.)

Szentendrei művészek, digitális műalkotások, fiatal alkotók műveivel találkozhatunk az idei Art and Antique művészeti vásáron, a művészeti seregszemlét csaknem 40 kortárs és legnevesebb magyar galériák, aukciósházak és műtárgykereskedők részvételével rendeznek meg március 2. és 5. között, a budapesti Bálna Rendezvényközpontban.

Magna Cum Laude // Barba Negra (2023. március 3.)

Március 3-án szezonnyitó koncertet ad a Magna Cum Laude a XXI. kerületbe költözött Barba Negra színpadán. Az előzenekar a Loyal Apple’s Club lesz, majd színpadra lép Mező Misi és népszerű együttese. A jegyértékesítés már javában tart, siessetek, hogy le ne maradjatok a kedvezményes árú jegyekről!

Kalandra Fül Fesztivál // Budapest Music Center (2023. március 4.)

A Kalandra Fül Fesztivál az ország egyetlen klasszikus zenei fesztiválja, amely kimondottan gyerekeknek, kisgyermekes családoknak szól. Ezúttal március 4-én, 10 órától hozza el legjobb, legviccesebb és legszerethetőbb előadásait a Danubia Zenekar a Budapest Music Centerbe. A koncerteken Beethoven, Schubert és Britten zenéjével ismerkedhetnek meg a kicsik és a nagyok, a különleges és ingyenes kísérőprogramok során pedig élő zeneautomaták, kreatív alkotóműhely és az Art Classic Harangegyüttes koncertje is várja a résztvevőket.

Hóvirágnéző, téltemető séta // Soroksári Botanikus Kert (2023. március 4.)

Március 4-én és 5-én is hamisítatlan tavaszköszöntő sétára invitál a Soroksári Botanikus Kert. A természet ébredése egyben kitűnő apropó arra, hogy a múlt elfeledett emlékei is felszínre kerüljenek. Az avar alól előtörő tavasz első hírnökeit egy helyen csodálhatjuk meg a botanikus kert pompás növénygyűjteményében. De a séta alkalmával felfedi titkait és történeteit a Csonthalom dombnak nevezett különleges terület és a sváb kertészek ránk hagyott emlékei is.

Budafoki Pincejárat (2023. március 4.)

Ismét igazi borélmények várnak benneteket március 4-én Budafokon! A településhez több, neves borászat és pezsgőkészítő köthető, akik vezetett sétákkal, borkóstolókkal, vendéglátóhelyekkel és kulturális programokkal készülnek az érdeklődőknek. A látogatók ingyenes transzferbuszokat is igénybe vehetnek.

Panda Bear & Sonic Boom // Magyar Zene Háza (2023. március 5.)

Két korszakos legenda együtt a Zene Háza színpadán! Először állt össze duóvá az indie-sztárzenekar Animal Collective alapítója, a szólóban is az elmúlt két évtized egyik meghatározó artpop alkotója, Panda Bear, valamint a nyolcvanas évek egyik legfontosabb zajrock zenekarát, a Spacemen 3-t vezető, később szólóban és producerként (MGMT, Beach House) is nagyhatású Sonic Boom.

Recirquel: Solus Amor (2023. március 6-10.)

Csak a szeretet: az egyetlen és ősi, időn és téren átívelő, mindannyiunkat összekötő energiáról beszél Magyarország első számú újcirkusz-társulata, a Recirquel új produkciója. A Vági Bence művészeti vezető rendezte Solus Amor a társulattal való többéves közös munka során megteremtett „cirque danse” nyelvén megszólaló monumentális előadás korunk természet és csoda iránti vágyódásából meríti erejét.

Építésznők nyomában – Nőnapi séta Budán (2023. március 8.)

Böröndy Júlia építésszel, a Women in Architecture Hungary Instagram-oldal szerkesztőjével 5+1 budai épületen keresztül ismerhetitek meg a 20. századi magyar építészet fontos alkotóit: Bettelheim Franciskát, Spiró Évát, Pázmándi Margitot és Tóth Dezsőnét.

Egy budapesti séta mindig szuper tavaszi program:

A Zene Showja // Akvárium Klub (2023. március 8.)

Az Akvárium Klub rendhagyó komolyzenei talkshowjának következő eseményére március 8-án kerül sor. Az interjú és a hangverseny műfajainak ötvözéséből létrejött előadássorozat vendége ezúttal Kovács András Péter humorista lesz, akinek személyes történeteire a MÁV Szimfonikus Zenekar reflektál majd zenével.

Országos Étteremhét (2023. március 9-19.)

Március 9. és 19. között újra itt a nagy sikerű Országos Étteremhét! A 11 napos eseménysorozat során több mint 100 hazai étterem kínál háromfogásos menüsorokat, rendkívül kedvező áron. A foglalásokat február végén megnyitották, siessetek, nehogy lemaradjatok az év legjobb gasztroélményeinek egyikéről!

Duo SeRa: Találkozások // BMC (2023. március 10.)

Izgalmas zenei találkozásra invitál a szaxofon és a hárfa ritkán hallható duójával Seleljo Erzsébet és Razvaljajeva Anasztázia. A március 10-i koncerten Szemző Tibor audiovizuális alkotása is hallható és látható lesz a BMC koncerttermében.

MÖRK // A38 (2023. március 10.)

Négy év után, a harmadik lemezüknél is újabb dalokkal tér vissza március 10-én az A38 hajóra a magyar soul-funk-dzsessz négyesfogata, a MÖRK. Az estét Takács Noémi, alias Noémo vezeti fel Tóth Eszterrel kiegészülve, majd a fő produkció után közös lötyögésre invitálnak benneteket az est további részében.

1848-49 emlékezete // Fiumei úti sírkert (2023. március 11.)

A Fiumei úti sírkert főbejáratától március 11-én 11 órakor induló séta alkalmával új megvilágításban ismerhetjük meg az 1848-49-es szabadságharc időszakát, ráadásul ott, ahol a szabadságharc főszereplői végső nyugalomra leltek. Batthyány Lajos, Kossuth Lajos és Görgey Artúr síremlékei mellett egyszerre elevenednek meg szabadságharcos férfiak és nők, a Buda várát ostromlók és védők történetei. A 1,5-2 órát felölelő séta ingyenes, regisztrálni a weboldalon tudtok.

Gardrób közösségi vásár // ELTE Gömb Aula (2023. március 11.)

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál? Éppen ezért is jött létre a Gardrób közösségi vásár nevű kezdeményezés, amely már sokadik alkalommal kerül megrendezésre, ezúttal március 11-én 10 órától 14 óráig, az ELTE Gömb Aulájában.

Be Massive Party // Marriott Hotel Panorama Hall (2023. március 11.)

Március 11-én hivatalosan is elkezdődik a Be Massive 2023-as, egyben huszadik szezonja, a Marriott panorámatermében, ahol igazán különleges kilátásban lehet részetek. A fellépők a korábbi bulikról már jól ismert Be Massive dj-k lesznek, jegyek pedig még korlátozott számban kaphatók a cooltix oldalán.

Ruhacsere a Swappisban (2023. március 12.)

Klasszikus ruhacserére invitál benneteket március 12-én 15 órától 17 óráig a Swappis – Ruhaforgó csapata, melynek lényege, hogy az 500 forintos belépő ellenében annyi ruhát hozhatsz el, amennyit vittél. Az esemény célja a tudatos gardróbfrissítés, amely után a megmaradt ruhák a Swappis Ruhaforgó budai üzletébe kerülnek, illetve egy bizonyos újrahasznosítási projektben találják meg helyüket.

WAMP designvásár // Bálna Budapest (2023. március 12.)

A tavasz első hónapjában sem maradunk a WAMP közkedvelt, havi rendszerességű designvására nélkül, hiszen március 12-én újra összegyűlik a Bálna Budapestben a hazai tervezők színe-java. Lesz számtalan saját tervezésű, kisszériás termék, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy vagy akár gasztronómiai finomság.

QJÚB – a kocka kibontása – lemezbemutató (Vendég: Platon Karataev Duo) // Magyar Zene Háza (2023. március 12.)

Közeleg a Párbeszéd, sötétben c. műsor alkotócsapatának új bemutatója, amely egy, a fényművészet elemeivel gazdagított koncertszínházi előadás, Pilinszky János és Csoóri Sándor életműve alapján. Március 12-én Vecsei H. Miklóshoz és csapatához csatlakozik a Platon Karataev a Magyar Zene Házában.

Éjszaka a Földön / Night on Earth // Bem mozi (2023. március 13.)

Jim Jarmusch öt világvárosban játszódó kultikus filmjét ezúttal mozivásznon is megnézhetitek.

Egy kirándulás mindig csodás program tavasszal:

Irodalmi szerelmek: Petőfi Sándor / Várkert Irodalom (2023. március 14.)

A Várkert Bazár Irodalmi szerelmek nevű programsorozatának soron következő eseményén Petőfi Sándor kerül középpontba. Március 14-én nem pusztán egy beszélgetésnek és zenés felolvasószínháznak lehetnek tanúi a nézők, hanem egy Petőfi-vers alapján készült film premierjére is sor kerül.

Facebook-esemény >>

Robbie Williams | Budapest (2023. március 14.)

Robbie Williams energiabombaként elhíresült fellépése Budapesten is látható lesz! Az arénaturné Robbie szólóművészként eltöltött 25 évének ünnepe XXV című albumának megjelenését követően, amely szólókarrierje legnagyobb slágereit és a rajongók kedvenceit tartalmazza újragondolt formában.

Programok március 15-én Budapesten

Szabadság, szerelem – Petőfi 200 zenés irodalmi előadás Petőfiről // Hagyományok Háza (2023. március 15.)

Petőfi újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy legfontosabb kincsünk a szabadság. Tőle, és mindazoktól, akik életüket áldozták ezért, tudjuk, hogy a szabadság nem önmagáért való, és nem céltalan: a szabadság a közös jó. Tennünk, dolgoznunk kell érte. És az sem baj, ha időnként beleszeretünk. A Petőfi-versmegzenésítésekkel színesített darab szövegkönyvét – Szendrey Júlia, Petőfi Sándor és Ady Endre műveinek felhasználásával – Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója írta.

Verbunkos // Erzsébetligeti Színház (2023. március 15.)

A magyar nemzeti tánc kialakulásának útját járja be a Magyar Állami Népi Együttes Verbunkos című előadása, amely legközelebb március 15-én lesz látható az Erzsébetligeti Színházban. A verbunk, a palotás és a csárdás is bemutatásra kerül az est során, amelyen élő zene kíséri majd a tánclépéseket.

Barabás Lőrinc – Random Szerda // Budapest Jazz Club (2023. március 15.)

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével a magyar jazz színtér jeles képviselőiből alakult alkalmi formációkat vonultatja fel. Minden koncerten az instrumentális, fúziós zene születésének megismételhetetlen pillanatait élhetik át a hallgatók. A jammelés hagyományain alapuló sorozat gyorsan meghódította a város improvizatív zenére nyitott közönségét.

János vitéz – Szirtes Edina „Mókussal” és Ferenczi György 1-ső Pesti Rackák zenekarával (2023. március 15.)

Felejtsük el, amit eddig a János Vitézről tudtunk: kényelmesen dőljünk hátra, adjuk át magunkat a különlegesnek, az eredetinek, az újnak, hiszen most csodálatos művészek úgy vezetnek át két felvonáson keresztül egy eddig nem látott világba dallamokkal, énekkel, tánccal, a csizmák koppanásával, ahogyan Kukoricza Jancsit földi kalandjait követően átvezeti sorsa Tündérországba.

Ingyenes múzeumi programok március 15-én:

Tárlatvezetés | Vaszary. Az ismeretlen ismerős (2023. március 16.)

Az egyórás tárlatvezetésen a kiállítás kiemelt műtárgyain keresztül mutatják be Vaszary János sokoldalú művészetét.

Római parti piac (2023. március 18.)

Szombatonként 8 órától 13 óráig várnak benneteket legfinomabb portékáikkal a hazai kistermelők a Római-part szomszédságában található Nánási udvarban. A jó hangulattól hangos piac már csak a légkör miatt is sokkal több puszta bevásárlóhelyszínnél, tavasszal pedig különösen szuper hétvégi program lehet ellátogatni a III. kerület ezen részére, ahol mesés termékek kerülhetnek a szatyrokba.

KISKERTPIAC – helló tavasz! // Madhouse (2023. március 19.)

Van egy kis köz a belvárosban, ahol kicsit megáll az idő vasárnaponként, de legalábbis lelassul a kiskertpiac jóvoltából. A havonta többször is megrendezett vásárnak a Madhouse terasza és belső terei biztosítanak helyszínt, ezúttal március 19-én, vasárnap 10 órától 16 óráig. A dizájn és a korábbi piacokról jól ismert kiállítók már javában készülnek, hogy különleges termékeikkel elvarázsoljanak benneteket.

Ehető növények séta és kóstoló a zuglói Japánkertben (2023. március 19., 25.)

Március 19-én és 25-én a zuglói Japánkertet egy merőben új perspektívából ismerhetik meg a különleges programokra éhes érdeklődők. Az Imagine tematikus gasztrohónapja alkalmából a japánkert „terülj-terülj asztalkámmá” változik és felfedi illatokban és ízekben gazdag, ehető növényeit. A 2 órás sétán az izgalmas kultúrtörténeti csemegék mellett természetesen kóstolókból, babérból, somból, levendulából és fenyőmagból sem lesz hiány.

Bringabörze a Fény Utcai Piacon (2023. március 19.)

Március 19-én ingyenes bringabörzével várják a kerékpározás szerelmeseit a Fény Utcai Piacon! A vásáron értékesítheted használt kerékpárjaidat, felesleges bringás kellékeidet, vagy éppen be is szerezheted azt a modellt, amire szükséged van.

Jazzdor Fesztivál // Opus Jazz Club (2023. március 22-25.)

Március 22. és 25. között kerül sor a Jazzdor Fesztivál első speciális budapesti kiadására az Opus Jazz Clubban, ahol a francia szerzői jazz világa találkozik a Budapest Music Centerhez kötődő magyar és külföldi művészek munkásságával. A nemzetközi együttműködésben megvalósuló koncertsorozat a BMC elmúlt évtizedének legnagyobb volumenű jazzrendezvénye lesz.

$uicideboy$ // MVM Dome (2023. március 23.)

A New Orleans-i rapduó, a $uicideboy$ nagysikerű Grey Day turnéja március 23-án az MVM Domeban lesz látható. A koncerten a G59 Records további előadói: Germ, Shakewell, Chetta, valamint Ski Mask The Slump God lépnek még előjátszóként a színpadra.

Esti séta az Állatkertben (2023. március 23.)

A séta során megismerkedhettek a Szavanna-ház lakói közül az orrszarvúkkal, zsiráfokkal, mangusztákkal és zebramungókkal. Ezen túl megtudhatjátok, milyen egy konyha, ahol naponta tízezer éhes szájra készítik elő a táplálékot, ráadásul betekintést nyerhettek az állatkert botanikai gyűjteményének háttér üvegházaiba.

Főzdetúra a Fehér Nyúlban (2023. március 24.)

Március 24-én főzdetúrát szervez a Fehér Nyúl Brewery & Taproom, melynek során betekintést nyerhetünk a főzde kulisszái mögé és a sörgyártás folyamataiba. Ráadásként, az interaktív túra mellé még egy öt tételből álló kóstolót is tartanak a résztvevőknek, így mélyítve el a megszerzett ismereteket.

Titkos kertek és terek (2023. március 25.)

Március 25-én indítja idén először a séták királynőjének nevezett legnépszerűbb programját az Imagine. A 3 órás séta alkalmával bármely városlakót elvarázsoló, magával ragadó, bájos és titokzatos élményben lesz részetek. És mikor máskor lenne érdemes felfedezni a városban csendesen megbújó zöld oázisok és titkos kertek illatozó virágait, idős fáit és emberi történeteit, ha nem épp tavasszal?

Magashegyi Underground – Tegnapután 10 éves újrajátszó koncert // Akvárium Klub (2023. március 25.)

Tíz év telt el a Magashegyi Underground második nagylemezének megjelenése óta, ez alkalomból pedig visszatérnek az Erzsébet térre, ahol korábban elsőként adták elő a dalokat. A zenekar állandó tagjai mellett Beck Zoli is színpadra lép az Akvárium NagyHalljában, március 25-én.

Jakab Péter: Ez még nem az – lemezbemutató koncert // Magyar Zene Háza (2023. március 25.)

Lemezbemutatót tart a Jazzékielből is ismert Jakab Péter énekes-dalszerző, aki második szólóanyagát játssza ezen az esten először. Ez még nem az című album némileg elmozdul az előző akusztikusabb hangvételű, szobazenés daloktól és ezúttal már a koncertmegszólalást biztosító zenekar tagjai is szerepelnek rajta.

Hódítsátok meg a legszebb kilátópontokat Budapesten:

Pancs – gasztroplacc (2023. március 26.)

Érdemes a VIII. kerület felé vennetek az irányt vasárnaponta, amennyiben őstermelői portékákból szeretnétek bevásárolni. A Pancs – gasztroplacc reggel 9 órától délután 14 óráig vár benneteket, így még a későn kelők sem maradnak le a szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, sonkák, pékáruk, szörpök és borok széles választékáról.

Füvészkerti séta (2023. március 26.)

Március 26-án egy közel 2 órás, kellemes sétára invitál a sokunk kedvenc fővárosi édenkertjének számító Füvészkert. A program alkalmával az érdeklődők a kert 250 évet átölelő története mellett megannyi érdekességet rejtő honos és messzi tájról származó növényt ismerhetnek meg. Kalandozhatnak a szaharai homokdűnéktől hegyvidéki fenyvesekig, de örök barátságot köthetnek a 100 éves bonsaifákkal és szemet gyönyörködtető, trópusi orchideákkal is.

Hadik Könyvvásár (2023. március 26.)

Négy magyar mikrokiadó kerül rivaldafénybe a Hadik első könyvvásárán március 26-án. A Csirimojó Kiadó, az Ø Kiadó, a Polar Könyvek és a Sonora Kiadó hozza el legizgalmasabb könyveit a Bartók Béla úti kávéházba, ahol az új olvasmányok beszerzése mellett a kiadók mögött álló embereket is megismerhetitek.

Tavaszi Hangok Koncert // Zeneakadémia (2022. március 27.)

A Zeneakadémián tanuló japán diákok minden évben nagy sikerű koncertje a Solti teremben.

Dichterliebe – A 12 óriás // Átrium (2022. március 28., 29.)

A Dichterliebe egy elképzelt szerelem történetét mutatja meg március 28-án és 29-én a filmvásznon, a zenében és a színpadon. Schumann dalciklusa egy olyan szerelmet mutat be, amelyhez egy ember is elég. Az előadás különlegessége, hogy nemcsak színházi élményt nyújt, hanem koncert és film egyszerre, hiszen a filmjelenetek nem háttérvetítésként működnek, hanem kifejezetten az előadáshoz készültek, csak annak részeként érvényesek. Az előadás író-rendezője Horvát Lili, főszerepben Szemenyei János és Wrochna Fanni látható a Danubia Zenekar közreműködésével az Átriumban.

Muzeális borkóstoló Kamocsay Ákossal // Zengő Borbár (2023. március 30.)

A Palotanegyed szívében, a nyüzsgő Mikszáth Kálmán térről nyíló hangulatos Krúdy Gyula utca rejti Budapest autentikus borospincéjét, a Zengő Bárt, ahol hónapról hónapra izgalmas boros események otthonaként is szolgálnak. Március 30-án egy eseményre invitálnak minket, ahol ezeket a Hilltop Bormúzeum kis szériában 20, maximum 200 palackos tételben megvásárolható bortörténelmi tételeket kóstolhatjuk meg Kamocsay Ákos főborász vezetésével.

Banff Hegyifilm Fesztivál (2023. március 30. – április 1.)

A Corvin Moziban láthatja a közönség az év legjobb hegyifilmjeit március 30. és április 1. között. A természet és az extrém sportok világa kapcsolódik össze a nemzetközi dokumentumfilm-verseny legjobb alkotásaiban, melyek inspiráló történetekkel szögezik a képernyő elé a nézőket.

