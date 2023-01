10 nagy port kavaró, igaz történeten alapuló botrányfilm

Összegyűjtöttünk nektek tíz olyan igaz történeten alapuló filmet, mely botrányokat dolgoz fel. Pénzéhes csalók, gátlástalan nagyvállalatok, hatalmukkal visszaélő vezetők – mindből találhatsz bőven ezekben a filmekben, ahogy a valóságban is.

Sérülés (Netflix)

Dr. Bennet Omalu törvényszéki patológusként dolgozik. A kiváló szakember különös felfedezést tesz egy visszavonult híres amerikai focista boncolásakor. Az elvégzett vizsgálatok megdöbbentő agyi elváltozásokat mutatnak a sportolónál. Dr. Omalu arra a következtetésre jut, hogy a sportpályafutása során szerzett rengeteg ütközés károsította az agyát. Az amerikai fociliga nagyhatalmú vezetői természetesen tagadják ezt, az orvosnak keményen meg kell küzdenie az igazáért. Igaz történet alapján.

Erin Brockovich, zűrös természet

Egyszer mindenkinél betelik a pohár. Erin Brockovichcsal sem történik ez másképp. Egy reggel felkel, és úgy érzi, valamit tennie kell, méghozzá azonnal. Túl sok a kifizetetlen számla, túl sok a tartozás és a kölcsön, és túl reménytelen az élete. Így hát elindul munkát keresni. És mivel elég makacs, nagyszájú és talpraesett, talál is: adminisztratív munkatárs lesz egy jól menő ügyvédi irodában. Új kollégáinak hozzá kell szokniuk egy minden lében kanál titkárnő jelenlétéhez, akinek kihívó szoknyáinál már csak túlfejlett igazságérzete kibírhatatlanabb. Ráadásul Erin nem tesz lakatot a szájára: mindenbe beleszól, és mindenről megvan a saját véleménye. Amikor pedig egy ingatlanügy iratai között furcsa orvosi leletekre bukkan, nyomozni kezd. Nem érdekli, hogy csak egy tanulatlan irodai alkalmazott, utánajár az esetnek. És szörnyű titokra bukkan: egy közismert iparvállalat évek óta mérgezi egy kisváros lakóit. Erin merész döntést hoz: kerül, amibe kerül, megkeresi a felelősöket, és rájuk húzza a vizes lepedőt.

A Wall Street farkasa (Netflix)

A pénz sosem elég, állítja Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), aki becsületes tőzsdeügynökként kezdte pályafutását, de az amerikai álom őt is megihlette. Az 1980-as évek végére az egyik legnagyobb brókercég tulajdonosa lett, 26 évesen pedig már heti 1 millió dollárt keresett. Az idáig vezető út azonban korrupcióval és tisztességtelen üzletekkel kikövezett csábító hullámvasútnak bizonyult. Mert minél nagyobb volt a kísértés ő annál többet akart, mit sem törődve az illegális üzelmekkel és a nyomába eredő FBI ügynökökkel.

Sötét vizeken

Robert Bilott céges jogász, aki nagyvállalatokat véd nagy hatékonysággal. Egy nap felkeresi egy farmer, akit imádott nagyanyja küldött hozzá, hogy segítsen neki. Bilott hamarosan rájön, hogy a DuPont vegyi vállalat évek óta mérgezi egy kisváros ivóvizét, amitől többszáz állat pusztult el és a helyi lakosokat is mérgezi. Az ügyvéd kilátástalannak tűnő küzdelembe kezd a kisemberek védelmében a hatalmas nagyvállalat ellen. A világ egyik legnagyobb vegyi gyára ellen vívott jogi küzdelem tétje, hogy a számos rejtélyes megbetegedés és haláleset, valamint az évtizedeken át tartó ivóvíz-szennyezés ténye napvilágra kerüljön. Az ügyvéd az igazság kiderítése érdekében kockára tesz mindent, a karrierjét, a családja és a saját biztonságát is.

A nagy dobás

Amikor négy kívülálló észrevette azt, amit a nagy bankok, a média és a kormány nem akart észrevenni – a gazdaság globális összeomlását –, támadt egy ötletük: a nagy dobás. Bátor befektetésük a modern pénzügyi világ sötét bugyraiba viszi őket, ahol meg kell kérdőjelezniük mindenkit és mindent.

Botrány (Netflix)

Roger Ailes (John Lithgow) az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb médiabirodalmának vezetője, a FOX News hírcsatorna alapítója nem válogatott az eszközökben, legyen szó egy szaftos sztoriról, vagy a női alkalmazottak megalázásáról. A hírhedt mogul hatalma egy pillanat alatt összedőlni látszott, amikor Gretchen Carlson (Nicole Kidman), a csatorna egykori műsorvezetője szexuális zaklatás vádjával beperelte őt. Az eddig hallgatásba burkolózott nők, köztük a népszerű riporter, Megyn Kelly (Charlize Theron) is nyilvánosságra hozta, hogy a csatorna igazgatója többször inzultálta őt. A botrány egyre nagyobb méreteket öltött, ami Alies bukásához vezetett.

Spotlight – Egy nyomozás részletei

Az igaz történet alapján készült film egy bostoni újság oknyomozó munkatársainak rendkívüli munkáját követi életük egyik legfontosabb és legizgalmasabb cikksorozatának elkészítése során. A Boston Globe új főszerkesztőt kap (Liev Schreiber), aki arra utasítja munkatársait, hogy járjanak utána egy rég óta szőnyeg alá söpört ügynek: egy helyi pappal szembeni gyerekmolesztálási vádnak. A kis csapat (Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams) elképesztő, addig minden erővel titkolt, megrázó tények nyomára jut, és egyre szenvedélyesebben követik a szálakat. Amit találnak, megrázza és megváltoztatja az egész világot.

A Pentagon titkai

1971 júniusában hatalmas botrány rázza meg az Amerikai Egyesült Államokat: a The New York Times részleteket közöl egy szigorúan titkos jelentésből, amelyből nyilvánvalóvá válik, hogy az USA kormánya félrevezette a közvéleményt a vietnámi háborúval kapcsolatban. Miután a kormány leállíttatja az anyagok közzétételét és bíróság elé idézi a napilapot, az iratokat kiszivárogtató katonai elemző, Daniel Ellsberg (Zach Woods) a The Washington Posthoz fordul. A női laptulajdonosként még kuriózumnak számító, és az elismertségéért küzdő Katherine Graham (Meryl Streep) úgy dönt, hogy vállalja a kockázatot, és kiáll a sajtószabadság mellett. A bátor asszony és az elhivatott főszerkesztő, Ben Bradlee (Tom Hanks) egészen a Legfelsőbb Bíróságig elmennek, hogy a háború értelmetlenségét leleplező „Pentagon-iratok” nyilvánosságra kerülhessenek.

A bennfentes

A 90-es évek végének egyik legnagyobb vihart kavart amerikai bírósági ügye volt az a per, melynek során Mississippi és 49 másik állam 246 milliárd dolláros keresetet nvújtott be a dohányipar ellen. A nagyszabású per egyik legfontosabb tanúja Jeffrey Wigand volt, aki korábban fontos beosztást töltött be, kutatási és fejlesztési vezetőként dolgozott a Brown & Williamson cégnél. Mikor a vezetés olyan kísérletekbe kezdett, mely a nikotinfüggés felgyorsítását célozta, Wigand tiltakozott -és hamarosan kirúgták állásából. Elismert tudósnak és abszolút bennfentesnek számított tehát, hozzá hasonló ember nemigen állt még a nyilvánosság elé egy ilyen ügyben. Márpedig egy rámenős tévés pont erre igyekezett rávenni.

Az elnök emberei

Felgyulladnak a fények a Watergate-irodaházban, és négy betörőt tetten érnek. A végzetes éjszakával leleplezéssorozat veszi kezdetét, amely végül az USA elnökének kényszerű lemondásához vezet. A valóság produkálta politikai krimiben kulcsszerep jutott két washingtoni újságírónak, Bob Woodwardnak (Robert Redford) és Carl Bernsteinnek (Dustin Hoffman), akik lecsaptak a sztorira, és a kételyek, tagadások, fenyegetések ellenére is kitartottak, amíg ki nem derítették az igazságot.

További igaz történeten alapuló filmeket találhatsz korábbi cikkünkben: