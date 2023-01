35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. január 26-29.

Januárban is pörög a főváros: számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, színházi előadások, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, piaci és gasztroélmények – mindből találhattok válogatásunkban.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Vetítések a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából az Urániában (csütörtök-vasárnap)

Az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadulásának napja, január 27-e a holokauszt nemzetközi emléknapja, amelyhez kötődően az Urániában több filmmel is emlékeznek az áldozatokra.

Részletes program >>

Jazz Showcase: Jazz-tehetségbörze // MÜPA Budapest (péntek-vasárnap)

A tizenhatodik Jazz Showcase beköltözik a Müpa Fesztivál Színházába. Január 27-én, 28-án és 29-én délután 16.30-tól, majd 18 órától két-két pályakezdő, sajátos hanggal rendelkező zenekar ad belőle ízelítőt, milyen számukra a jó jazz.

Facebook-esemény >>

Jégvarázs napok a SUGAR! shopban (péntek-vasárnap)

Ezen az eseményen mindenki ott lesz ehető formában: lesznek Elzás és Annás minitorták, Cristoff egy óriás jégkockán, Sven magnum formában, de Olaf is kétféle változatban.

Facebook-esemény >>

További filmes ihletésű programok Budapesten:

Kínai Újévi Fesztivál 2023 (szombat-vasárnap)

A kétnapos eseményen lesznek kültéri- és beltéri programok is, ünnepi ételek, teaszertartás, kínai orvosi vizsgálat, tradicionális kézművesség. Ezen kívül készülnek néhány interaktív játékkal is: hanfu cosplay, csináld magad kínai tésztabatyu, kínai csomókötés és papírkivágás is vár titeket a ChinaTownban.

Facebook-esemény >>

Nosztalgiavonatok a Gyermekvasúton (szombat-vasárnap)

Ezen a hétvégén is forgalomba áll a budapesti Gyermekvasút nosztalgia gőzmozdonya. Naponta kétszer indulnak a végállomásokról (Hűvösvölgyből 9:30-kor és 13:40-kor, Széchenyihegyről 11:15-kor és 15:25-kor).

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2023. január 26.)

Erzsébetváros kincsei – Helytörténeti estek – Lugosi András előadása

Az Erzsébetváros kincsei sorozat januári alkalmán Lugosi András várostörténész, levéltáros „Zsidónegyed a Teréz-, majd Teréz- és Erzsébetvárosban: a Budapestre bevándorló zsidóság port of entry-jétől a nagygettóig, és annak felszabadulásáig” című előadásán vehettek részt. A belépés ingyenes.

Facebook-esemény >>

Így lettünk mi! #5 // Magyar Zene Háza

Az Így lettünk mi! sorozat következő állomásán a Nekünk írták a dalt! rock and roll kiállításról Horn Márton fog beszélgetni Jávorszky Béla Szilárddal, akik ketten a kiállítás kurátorai, valamint Bodóczki Antallal (installációk), Báger Andrással (belső építészet) és Benkóczy Péterrel (vezető installációs tervező). Az esten a kiállításon bemutatott korszak egyik emblematikus előadója, az LGT gitárosa, Karácsony János is eljátszik néhány dalt, hogy még teljesebb legyen az élmény.

Facebook-esemény >>

re:Verze Álomgyár // Impró Theatre

Pirisi László és Szőke Szandra sosemvolt slágereket improvizál. Olyanokat, melyek az álmaitokra, vágyaitokra épülnek. Szépeket is, és durvákat is. A téma függvényében.

Facebook-esemény >>

IGNITION! – Rockabilly Show // Muzikum

A különleges esten a legnagyobb rock’n’roll klasszikusok és az ’50-es évek ritkán játszott dalai is elhangzanak majd.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2023. január 27.)

Városligeti Jégpálya | 153 évesek lettünk

Idén születésnapi hétvégén ünnepelhetitek együtt a jégpálya fennállásának 153. évfordulóját egy kis korcsolyázással. Jégtáncbemutatókkal, flashmobbal és egy kis megemlékezéssel is várnak benneteket.

Facebook-esemény >>

Irodalmi felolvasóest – Híd, amin nem mehetek át

A Kelet-Nyugati Alkotóműhely Open Call felolvasóesttel egybekötött irodalmi műhelye a Kis Présházban.

Facebook-esemény >>

További ingyenes programok Budapesten:

Schindler listája // Bem Mozi

A Bem Mozi a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából Oskar Schindler történetét tűzi műsorára.

Facebook-esemény >>

Lindy Avenue – Korb Attila & The Budapest Rhythm Kings

Mindenkit várnak a MagNet Közösségi Házba egy special Lindy Hop social dance estre.

Facebook-esemény >>

Ripoff Raskolnikov Band // Fonó Budai Zeneház

A tiszteletbeli magyar bluesman dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik, mint a szerelem, az utazások, a mindennapok gondjai, szenvedély, veszteség, szépre való törekvés és az életéhség.

Facebook-esemény >>

WAKE UP 1230 – Koncert a moziban

Az ország ismert rock and roll arcait felvonultató szupergroup (Baksa-Soós Attila – ének, Frenk – gitár, Papp Szabi – basszusgitár, Beck Zaza – dob) rendhagyó koncertre invitál. Az élőzenés mozis koncertekre a fiúk különleges látványvilággal is készülnek.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. január 28.)

Január búcsúztató, élményteli piacozás a Rómain

Árusok sokasága, élelmiszerek bőséges készlete, kézműves alkotások, frissen sült lángos és sült kolbász várnak rátok a Rómain ezen a szombaton is.

Facebook-esemény >>

Az arisztokrácia pompás hajlékai

Ismerjétek meg 19. századi főúri életet és építészet a Palotanegyedben, a Festetics és a Wenckheim palota bejárásával.

Facebook-esemény >>

Börzsönyi kilátásgyűjtő körtúra

A Börzsöny kevésbé ismert részét járhatjátok be Verőcéről Magyarkúton át a Nagy-Kő-hegy tetejéig, érintve a különleges panorámájú tisztást a Michalik Tamás-kopjafánál, majd végül a Dunakanyarra páratlan kilátást biztosító aranyoskúti sziklákat. Közben azt is megtudhatjátok, miről kapta a nevét a Csattogó-völgy. Aki kéktúrázik, ne hagyja otthon a pecsételő füzetét!

További infók >>

Egy Budapest-környéki kirándulás télen is szuper hétvégi program lehet:

Madárgyűrűzési bemutató a Fiumei úti sírkertben

Sarlós Dávid tart madárgyűrűzési bemutatót 9 órától a ravatalozó mögötti területen. Regisztráció nem szükséges.

Facebook-esemény >>

Gardrób Közösségi Vásár

Közösségi vásár a ELTE Lágymányosi Campus Gömb Aulájában 10-14 óráig.

Facebook-esemény >>

Szimpla bolha / Nagy Budapesti Kultúrzsibi

Kirakodóvásár, kutúrzsibi, használtcikk piac, mindegy hogy hívod, a lényeg, hogy olyan hely, ahol lehet turkálni régi cuccok között. Ha a padlást már kimaxoltátok, nézzétek meg mi rejtőzik a másokéban.

Facebook-esemény >>

Vau! A fővárosi kutyatartás kultúrtörténete – tárlatvezetés

Mi a bárca? Milyen gyógymóddal kísérleteztek az ebdüh ellen? Hol és mikor tartottak agarászatot, kopászatot? A városiasodás és a polgárosodás, a modernizáció és a népességnövekedés mind a főváros történetének újkori fejleményei. Ezek a folyamatok alapvetően megváltoztatták az állattartás kereteit ezzel együtt a kutya-ember kapcsolatát is. A tárlatvezetést dr. Balla Loránd történész, a kiállítás kurátora tartja.

Facebook-esemény >>

Diafilmek Délutánja // Klebelsberg Kultúrkúria

Diafilmvetítés két teremben folymatosan kicsiknek és nagyobbaknak. A meséket felolvassa Szalai Kriszta és Cserna Antal színművészek. A vetítéseket zenével kíséri és a hangulatot fokozza Hevesi Imre zenész.

Facebook-esemény >>

Játsz/Ma társasjáték klub

Ha nincsenek játékos társaid, és szeretnél ismerkedni társasjátékot szerető emberekkel vagy csak szeretnél kipróbálni játékokat több fővel, akkor a klubot neked találták ki.

Facebook-esemény >>

Cimbaliband és vendégei – Remaster koncert

Remaster, jelentése újrakeverve, újragondolva. A Cimbaliband legnépszerűbb műsorában régi slágereiket keverte újra, igazította jelenlegi hangzásvilágukhoz.

Facebook-esemény >>

Jégdiszkó w/ Thomas – Budapest Park

A Budapest Park ’22/23-as téli szezonjának utolsó jégdiszkója! Csússzatok együtt utoljára DJ Thomas fényekkel teli buliján!

Facebook-esemény >>

Bujdosó János // Gödör Klub

Bujdosó János egy személyes estje a Gödör Klub bárjában. A belépés ingyenes.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. január 29.)

Gőzgombóc nap a Majorban

Szilvalekváros és nutellás gőzgombócokkal várnak titket a budaörsi Majorban vasárnap 12 órától.

Facebook-esemény >>

Síbörze Budapest

Sílécek, sícipők, síbotok, védőfelszerelések, bukósisakok, szemüvegek, snowboardok, snowboard cipők. Használt és új termékek és tanácsadás is vár az FMK-ban vasárnap.

Facebook-esemény >>

Örökbefogadó Nap a Cat Café Budapestben

A Macsakavilág Alapítvány ismét örökbefogadó napot tart a Cat Cafében, ahol tündéri cicák várják jövendőbeli szerető családjukat.

Facebook-esemény >>

Ady fényben és árnyékban

Tárlatvezetés színészekkel, irodalmi jelenetekkel és zeneszóval a Budapesti Történeti Múzeumban.

Facebook-esemény >>

JazzaJ – Seijiro Murayama & Gyárfás Attila // Lumen

Seijiro Murayama workshopjaival és koncertjeivel az improvizatív zene egy radikálisabb, minimalistább – vagy ahogy ő mondaná: gazdaságos – irányzatát hozta be kishazánkba. Kérésére, akárcsak egy évvel ezelőtt, az ifjú jazz-dobos, Gyárfás Attila lesz a duópartnere, akivel két évvel ezelőtt ismerkedtek meg.

Facebook-esemény >>