5 különleges kávézó Budapesten, ahol kisállatok társaságában múlathatjuk az időt

Ha igazán különlegessé tennétek az ebédet, a sütizést, a délutáni kávézást vagy a vacsorát, összegyűjtöttük nektek, hol tudtok házi és egzotikus kisállatok társaságában eltölteni egy kis időt.

Zoo Café

A belváros valódi színfoltjának számító Zoo Café-ban cicák, tengerimalacok és nyuszi mellett az állatvilág különleges és egzotikus egyedeivel is találkozhattok egy csésze kávé vagy egy süti mellett. A nem mindennapi élmény természetesen vitathatatlan, hiszen lakják még a kávézót többek között különféle papagájok, teknősök, kaméleonok és leguánok is. Mielőtt érkeznétek, érdemes 2-3 nappal előbb asztalt foglalni, hiszen érthető módon nagy sikernek örvend a kávézó.

1053 Budapest, Fejér György utca 3. | Weboldal | Facebook

Vasmacska KávéZoo

Óbuda Fő terétől néhány méterre nemcsak emberek, de kisállatok is megpihenhetnek egy röpke pillanatra a Vasmacska KávéZoo-ban. Egy specialty kávé mellett itt nyuszik, tengeri malacok, kacagó gerlék és csincsillák várják érkezéseteket, akárcsak Emil, a kaméleon és néhány lelkes, csaholó pajtás is. Hétköznap kétfogásos ebéddel vegán ételekkel, hétvégente brunch-csal várnak benneteket, akárcsak négylábú társatokat, akinek érkezését az asztalfoglalásnál szükséges jelezni.

1033 Budapest, Laktanya utca 3. | Weboldal | Facebook

Cat Café Budapest

A Deák Ferenc tértől 5 percnyi sétára igazi cicabirodalmat tudhat magáénak a Révay utcai Cat Café Budapest. A kávézót 15 fajtiszta és mentett cica lakja és szinte bármikor kaphatók egy kis simogatásra. Ha dorombolással megfűszerezve kávéznátok, sütiznétek, boroznátok vagy csak szimplán kikapcsolódnátok egy rövid időre, ötvözzétek azt szerethető cicák megnyugtató társaságával.

1065 Budapest, Révay utca 3. | Weboldal | Facebook

Puppychino

Újlipótváros frissen nyílt kutyás kávézójába nem csak akkor érdemes benézni, ha négylábú kedvencetekkel kávézni támadna kedvetek. A Puppychino egy olyan kutyabarát kávézó, ahol a Budaörsi Kutyamenhely egy-egy tagjával is találkozhattok, akiket lehetőség van nemcsak megsimogatni, megszeretgetni és megsétáltatni, de örökbe is lehet őket fogadni. Emellett persze remek kávé, saját készítésű szendvicsek, sütemények és négylábú vendégeknek való kutyafinomságok is várnak rátok.

1133 Budapest, Pozsonyi út 52. | Facebook

Dzsungel Kávézó és Étterem

Az előbbiektől egy leheletnyit eltérően, de ugyanolyan kivételes hangulatot varázsol a belvárosba a Dzsungel Kávézó és Étterem. 4 különböző tematikájú termében, az óceán, a szavanna, a dzsungel és a kalózhajók hangulata elevenedik meg annak legapróbb részleteiben. Az egzotikus ízeket ebéd vagy vacsora, egy-egy pohár sört, egy csésze kávét egy könnyedebb találkozó alkalmával is élvezhettek, miközben az asztalotok mellett lévő akváriumok és terráriumok lakóinak életét figyelitek. Mielőtt belevetnétek magatokat az izgalmakba, érkezés előtt feltétlenül foglaljatok asztalt!

1065 Budapest, Jókai u. 30. | Weboldal | Facebook

