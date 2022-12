5 sushizó Budapesten, ha autentikus japán ízekre vágysz

Régóta közkedveltek hazánkban a japán konyha remekei, azon belül is a sushi, hiszen nemcsak finomak, de friss alapanyagokból készülnek és különleges ízvariácókat kóstolhatunk meg minden falatnál. Amennyiben szeretnétek tudni, hogy melyek a legjobb sushizók Budapesten, válogassatok kedvetekre a listánkból!

Wasabi Running Sushi & Wok Restaurant

A Wasabi, mikor megalkotta ünnepi sushitorta-kínálatát, az inspirációt a szemet gyönyörködtető és ízlelőbimbókat elvarázsoló gasztroélményekből merítette. A végeredmény pedig ezúttal sem hazudtolja meg a főváros több pontján is megtalálható étteremlánc kétszintes, távol-keleti finomságokkal megpakolt runningsushi-választékát. Az ünnepet ezúttal közösen megélt sushizós pillanatok, a pálcikával étkezés vidám kihívásai és az együtt töltött idő teszi majd igazán értékessé és felejthetetlenné. A 2, 4, 5 és 8 személyes sushikülönlegességeket a Wasabi megújult honlapján tudjátok előre megrendelni.

1065 Budapest, Podmaniczky u. 21. | 1037 Budapest, Szépvölgyi út 15. | 1123 Budapest, Alkotás u. 53. 1. emelet (MOM Park) | Weboldal

Yamato Table Grill & Sushi Restaurant

A Távol-Kelet szerelmeseit szólítja a Jókai utca tündöklő ékszerdoboza, a Yamato, ahol télies időben is folytatódhat a modern formát öltött, grilltüzet körbevevő, pezsgő társasági élet. A kikapcsolódásról a hangulatos enteriőr, az aprócska japánkert és a virágba borult fák, míg a meghittségről különtermek gondoskodnak. A magunk grillezte pácolt és natúr húsokat, halakat és zöldségeket itt ízletes szószok, mártások és saláták teszik teljessé. A koreai gasztronómia iránt érdeklődők, ahogy a japán ízek rajongói sem fognak csalódni az elképesztő sushiválaszték és a nabemono, vagyis a japán levesfőzés láttán.

1066 Budapest, Jókai u. 30. | Weboldal

Planet Sushi

Budapesten két helyszínen is találkozhattok a Planet Sushi által kínált autentikus japán és ázsiai ízekkel. A már megszokott sushi variációk, valamint tészta- és rizsételek mellett szezonális ajánlataikat sem érdemes kihagynotok, melyek között megtalálhatjátok az indiai vizekre evező Makhani Curry egytálételt és az isteni almás-karamellás pitét is. Amennyiben pedig az otthonotok melegében hódolnátok a gasztronómiai élvezeteknek, kérjétek házhoz szállítással az ételeket.

1067 Budapest, Oktogon 3. | 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10. (Allee) | Weboldal

PapírTigris Sushi & Wok Bar

A PapírTigris a hét minden napján várja a gasztroélményekkel gazdagodni vágyó vendégeit. Az étterem 2010 óta kedveskedik különleges ázsiai ételekkel, a III. kerület szívében. Ételeiket minden esetben a legjobb minőségű alapanyagokból, frissen készítik el. Kínálatukban megtalálhatóak wokételek, az ázsiai tésztaételek és levesek, az egzotikus desszertek és az elmaradhatatlan sushi is. Az ételkülönlegességek mellett italkínálatuk is figyelemre méltó, hiszen az ázsiai italok, teák, japán Choya sake és szilvabor, Asahi sör mellett a híres Nikka japán whisky is megtalálható benne.

1032 Budapest, Bécsi út 170. | Weboldal

Bambuszliget Japán Étterem & Sushi Bár

A Dunától egy karnyújtásnyira, a Belgrád rakparton található Bambuszliget étterem a hamisíthatatlan japán gasztronómia fellegváraként, varázslatos környezetben várja vendégeit. Tavasztól késő őszig ráadásul egy hangulatos teraszon élvezhetjük a kimeríthetetlen választékú sushivariációk isteni ízét, de a hideg időben sem maradunk élmények nélkül, hiszen az étterem lenti részén hatalmas asztalok körül a földön ülve fogyaszthatjuk el az ételeket, akár egy igazi család.

1056 Budapest, Belgrád rkp. 18. | Weboldal

