7 remek hely Budapesten, ha testet-lelket melengető forralt bort kortyolgatnál

A téli mindennapokhoz egyre közelebb érve nincs is jobb, mint egy bögre testet-lelket melengető forralt borral a kézben beülni valahova és beszélgetni egy jót.

Edison&Jupiter

A főváros egy új brunchmennyországába, a belvárosi Edison&Jupiter-be nemcsak egy napindító specialty kávéra, egy kalácsbrunchra és még megannyi kísértésért érdemes betérni, de egy ízletes és melengető forralt borra is, amit saját fűszerkeverékkel tesznek megismételhetetlenné.

1051 Budapest, Dorottya u. 1. | Facebook

ÉS Bisztró

Ha lelassulnál, megpihennél kicsit az ünnepi forgatag közepette, jó szívvel ajánljuk a belvárosi ÉS Bisztró fesztelen hangulatú vendéglőjét. A magyar és bécsi ételek mellett az ÉS karácsonyi terasza nemcsak tépett liba szendviccsel és császármorzsával, de hozzá kiválóan passzoló forralt borral is vár.

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 12-14. | Weboldal | Facebook

Café Brunch Budapest

A Budapest belvárosában 4 brunchétteremmel is kecsegtető Café Brunch Budapest-et egy pompás forralt bor reményében is érdemes a téli estéken felkeresnetek. Elvégre nincs is jobb, mint a fényben fürdő Bazilikában gyönyörködve kortyolni a tél legnépszerűbb nedűjét.

1051 Budapest, Zrínyi u. 10. | Weboldal | Facebook

Kilenc Kert

A téli estéket a Thaly Kálmán utcából ismert Kilenc Kert hangulatos iglujainak oltalmában tölteni nem volt még ennyire jó, hiszen a forralt bor mellett forralt almával és forralt körtével is várják az ínyenceket. Ha tehát átmelegednétek, mindenképp ejtsétek útba őket!

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 58. | Facebook

MITZI – Kávé, Konyha, Bár

A hűvösebb estékre és hidegebb időkre felvértezte már magát minden forró itallal a Bartók Béla úti MITZI is. Miután körbejártátok a télen is hangulatos Gellérthegy kanyargós utcáit és megcsodáltátok a Bartók ünnepi fényeit, kóstoljatok náluk forralt borba, netalán házi tojáslikőrbe és grogba.

1114 Budapest, Bartók Béla út 1. | Facebook

San Ramon Caffee & Bar

A Nagykörútról a Tompa utcára fordulva, fejünk felett fényfüzérekkel egészen a 15-ös számig kell sétálnunk egy pompás forralt bor reményében. A minden ízében és illatában a karácsonyt idéző forró, téli itallal a kézben ne felejtsetek el válogatni a pultban és polcokon sorakozó más finomságokból is.

1094 Budapest, Tompa utca 15/A | Weboldal | Facebook

Sarki Fűszeres

A Pozsonyi útra is megérkezett az ínycsiklandó forralt bor illata, méghozzá a Sarki Fűszeresnek köszönhetően. És mikor máskor, ha nem egy ünnepi fényes, épp csak kicsit hideg téli estén lenne jó náluk kortyolni ezt a lélekmelengetőt a Pozsonyi útra táruló hatalmas ablakoknál ülve?

1137 Budapest, Pozsonyi út 53-55. | Facebook

