Forralt bor és gőzgombóc: Hüttehangulat a fővárosban

Az ünnepi időszak véget ért, a tél viszont még eltart egy darabig, ezért nem árt találni néhány megoldást arra, hogy gyorsabban teljenek a hideg és szürke hétköznapok. Az osztrákoknál és bajoroknál jól ismert gőzgombóc és a forralt bor kettőse remek megoldásként szolgálhat, főleg akkor, ha még egy kis hüttehangulat is társul melléjük. Mutatunk néhány helyet Budapesten, ahol úgy érezhetitek, mintha egy sípálya mellett üldögélnétek.

A Pozsonyi út egyik üde színfoltja a különleges hangulatáról és egyedi desszertvariációiról ismert Édesmindegy Desszertbár. Kivételes gőzgombóckínálatukban helyet kapott az almás-fahéjas és a nutellával töltött változat is, a már megszokott szilvás-mákos mellett, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő ízvilágot. Az asztalfoglaláson túl érdemes lehet előre megrendelni az általatok választott gőzgombócot, a nagy sikerre való tekintettel ugyanis véges a készletük.

1137 Budapest, Pozsonyi út 16.

A Czakó Piaczon kapható különféle házi készítésű termékek kínálatából a télen különösen jóleső gőzgombóc sem maradhat el. A puha, gőzölt tésztát házi szilvalekvárral töltve, forró vaníliasodóval leöntve, porcukros mákkal megszórva tálalják, de elérhető belőle sós változat is. Töltsétek a hétvégét a Tabán környékén barangolva, útközben pedig ugorjatok be a szabadtéri piacra néhány finom falatért. Azonban jobb ha siettek, ugyanis most hétvégén (január 15-16.) tartják a szezon utolsó gőzgombócozását a Czakó Termelői Piaczon, ezt pedig nem érdemes kihagyni.

1016 Budapest, Czakó utca 15.

A 90 év után, 2022-ben megújuló Normafa Síház utánozhatatlan hüttehangulattal vár titeket egész télen. Havas időjárásban a hegy tetején található Síházban elérhető gőzgombóc- és forraltbor-kínálatnak köszönhetően szinte már csak a sílécek hiányoznak ahhoz, hogy úgy érezzétek, mintha egy másik országban várakoznátok a felvonó érkezésére. Ráadásként az elkövetkezendő hetekben különböző sírégiók hüttéinek kínálatát sorakoztatják fel a hegytetőn. Mi azt ajánljuk, hogy érkezzetek a Zugligeti libegő egyik járatával a teljes hatás érdekében.

1121 Budapest, Eötvös utca 59.

A vendéglő a KisBíróhoz étterem november vége óta kínál hüttehangulatot az osztrák sípályák atmoszférájának kedvelői számára. Ezzel garantálják, hogy idén se kelljen lemondanunk a síeléseket idéző ízekről és légkörről. A KisBíró hütteterasza január végéig nyitva tart, csütörtöktől szombatig, 17 órától 20 óráig. A kültéri helyszín miatt öltözzetek melegen, annak ellenére, hogy a forralt bor, a májgombócleves és a gőzgombóc biztosan felmelegít majd benneteket.

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8.

Tudunk néhány okot, amiért még a hideg idő ellenére is érdemes felpattannotok az 59-es villamosra és egyenesen a Városmajor felé venni az irányt. Például azért, mert Belbuda közkedvelt, kultikus gasztrokocsmája, a Majorka is hüttehangulattal vár benneteket. A kellemes környezetben elfogyasztott klasszikus, házi vaníliasodóval leöntött gőzgombóc és forralt bor kettősének köszönhetően pedig garantáltan jobb kedvre derültök.

1126 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16.

A 16. kerületben megbúvó, családias hangulatú Kis Tirol Étterem és Fogadó egész évben egyedülálló alpesi légkörrel és ételekkel kedveskedik vendégeinek. Az étterem, ami egyben panzióként is üzemel, annak köszönheti tiroli hangulatát, hogy a család régóta a síelés megszállottja, ezért adott volt, hogy az Alpokban jól ismert stílusjegyek szerint építik meg és rendezik be az éttermet. Az otthonos ízek mellett a konyha specialitásai is bajor vonalon mozognak, hiszen kapható többek között gőzgombóc, kaisersmaren és ropogós csülök bajorkáposztával.

1161 Budapest, Batthyány utca 74.

Az ötletes nevű, eredetileg csemegeüzletként üzemelő a másik bolt dolgozói a nagy sikerre való tekintettel már négy éve gyúrják és dagasztják a gőzgombóc tésztáját. A gombócokból négy íz (klasszikus, nutellás, nutellás-banános, raffaellós) kapható, de az igazán szemfülesek időnként a sós változat remekeivel is találkozhatnak. Fontos észben tartani, hogy gőzgombóccal általában hétvégente készülnek, ami a hatalmas kereslet miatt hamar elfogyhat. Ez biztos garancia arra, hogy milyen isteniek az itt kapható, házi készítésű gombócok.

1192 Budapest, Kós Károly tér 13.

Nyitókép: Normafa Síház