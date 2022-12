15 új karácsonyi film és sorozat 2022-ben a Netflixen, az HBO Maxon és a Disney+-on

Számtalan új karácsonyi film és sorozat került be a streamingszolgáltatók kínálatába 2022 végén. Jók, kellemesek és borzalmasak egyaránt. Próbáltuk kiszűrni nektek az emberi fogyasztásra alkalmas darabokat, de sajnos végignézni mindet még nem tudtuk, így óvatosságot ajánlunk.

Új karácsonyi filmek 2022-ben a Netflixen

Nagykarácsony (ezt a filmet a Filmio-n is megtalálod)

Egy kudarcba fulladt lánykérés után a kiábrándult tűzoltó elvállalja egy karácsonyi vásár felügyeletét, és találkozik egy kedves tanárnővel, aki igyekszik meggyógyítani a szívét.

Scrooge: Karácsonyi ének

Egy hűvös szentestén az önző és kiállhatatlan Ebenezer Scrooge-nak szembe kell néznie múltjával – és változtatnia kell a jövőn –, mielőtt kifut az időből.

Bébi úr: Karácsonyi jutalom

Hajmeresztő kalandok várnak karácsony este, amikor Bébi úr véletlen helyet cserél a Mikulás egyik manójával, és az Északi-sarkon reked.

Karácsonyi kiszállítás

Egy rosszindulatú munkatárs machinációja után a futárlánynak és egy segítőkész ügyfélnek a megfelelő személyeknek kell kézbesíteni az elkallódott karácsonyi ajándékokat.

A nagylelkűség ünnepe

Jamie titkos ajándékozónak áll a kisvárosában, hogy felülkerekedjen a karácsonyi letargiáján, ám egy jóképű riporter eltökélt szándéka leleplezni a névtelen jótevőt.

Daisy karácsonyi kívánsága

A lakberendező Whitney-t karácsonyi meglepetés éri, amikor új ügyfeléről kiderül, hogy az exe, akinek lánya idén anyukát szeretne karácsonyra.

Karácsonyi újdonságok a Disney+-on

A galaxis őrzői: Ünnepi különkiadás

Az őrzőkszeretnék felejthetetlenné tenni Quill karácsonyát, ezért elhatározzák, ellátogatnak a Földre, hogy megtalálják a tökéletes ajándékot.

Télapuk – 1. évad

Miután már közel három évtizede ő a Télapó, Scott Calvin varázsa megkopni látszik. Egyre nehezebben bírja a munkája tempóját, ám egy felfedezés nyomán arra kényszerül, hogy újragondolja szerepét Télapókénmt és apaként egyaránt.

Bűbűj 2. – Kiábrándulva

Tíz évvel a boldogító igen kimondása után után Giselle, Robert és Morgan Manhattanből egy új házba költözik Monroeville külvárosában. A közösséget Malvina Monroe felügyeli, akinek aljas szándékai vannak a családdal. Amikor problémák merülnek fel, Giselle varázspálcával azt kívánja, hogy az életük tökéletes tündérmese legyen. A varázslat azonban visszafelé sül el, és minden kicsúszik az irányítás alól, Giselle pedig siet, hogy megmentse a családját és szülőföldjét, Andalgóciát, mielőtt az óra éjfélt üt.

Willow – 1. évad

Willow, a legendás varázsló egy új sorozatben tér vissza, mely sok évvel az eredeti film eseményei után játszódik. Willow veszélyes mentőakciót vezet egy csapatnyi hősnek egy olyan világba, amely túlszárnyalja legvadabb képzeletünket.

Új karácsonyi filmek 2022-ben az HBO Max-on

Egy új karácsonyi történet

Ebben az új karácsonyi történetben már a felnőtt Ralphie-val találkozunk, akinek ezúttal apaként kell helytállnia a karácsonyi forgatagban és az azzal kapcsolatos teendőkben.

Egy karácsonyi rejtély

Száz évvel ezelőtt egy fiatal fiú felfedezte a Mikulás varázslatos csengőit, amely egy évszázadnyi jólétet hozott kisvárosának. Most, néhány nappal karácsony előtt, a csengők eltűntek, és egy csoport gyereknek kell megoldania az esetet.

Ünnepi dallamok

Az énekes-dalszerző Gail útnak indul ütött-kopott furgonjával, hogy átszelje az országot és ringbe szálljon élete nagy zenei lehetőségéért, ám egy váratlan baleset megállásra készteti az oklahomai Harmony Springsben, ahol nemcsak a kocsija kerül parkolópályára, de a költségvetése és karrierálmai is. Mindössze két hete van arra, hogy felkészülten odaérjen álmai karácsonyi fellépésére az iHeartRadióba, ezért megfogadja a helyi ezermester, Jeremy tanácsát, és amíg a kocsijára vár, beleegyezik, hogy betanít egy csapat gyereket a hőn várt karácsonyi fellépésükre.

Dickens-i ünnep (premier: december 23.)

Cassie tett egy próbát rendezőként a New York-i független színházakban, aztán hazaköltözött szülővárosába, Dickensbe. Most a Karácsonyi ének helyi előadását rendezi, ám a főszereplőnek elmegy a hangja, ezért Cassie-nek új színészt kell találnia a szerepre. A polgármesternek az az ötlete támad, hogy Cassie próbálja meg rábeszélni Jake-et, a dickensi születésű akciósztárt, hogy ugorjon be a darabba. Cassie nem lelkes, mert Jake-kel közös múltjuk van még iskoláskorukból, de azért felhívja. Meglepetésére Jake hazautazik, hogy eljátssza a szerepet.

Karácsonyi keringő (premier: december 23.)

Miután Avery mesébe illő karácsonyi esküvője kútba esik, egy tánctanár segít neki abban, hogy szembenézzen a félelmeivel, és valóra váltsa az álmát, hogy megtanul táncolni.

Ha ennyi karácsonyi film nem lenne elég, nézd meg 2021-es ajánlónkat is: