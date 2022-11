Számtalan elbűvölő kincset rejt a Káli-medence mesebeli világa

Bár már a Balatonban nem csobbanhatunk, a magyar tengert körülölelő lankák vidéke még mindig megannyi csodával kápráztat el minket. Kulináris élvezetekre, természeti kincsekre, festői panorámákra lelhettek a tó északi partján igazi ékszerdobozként tündöklő Káli-medencében.

Salföldi Major

Salföld a Káli-medence aprócska ékszerfaluja, ahol a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 1997-ben hozta létre a Salföldi Majort, hogy a működő gazdasági életet, illetve annak őshonos háziállatfajtáit bemutassa. Az ide érkező kicsikre és nagyokra játszótér, állatsimogató, lovaglási, lovaskocsikázási lehetőségek várnak. De ez nem minden, a mezőgazdasági gépkiállítás hagyományos eszközei, valamint a szekér és kocsi gyűjteményük a múltba repíthetnek vissza; míg a fűszer-és gyógynövénykertje illatokkal kápráztathatnak el minket. Mindeközben az Absztrakt valóság című állandó fotókiállításuk a pillangók makrórészeivel bírnak csodálkozásra, míg kulináris élvezeteinkért a büfé házi finomságai felelnek. Télen a major bezárja kapuit, viszont előzetes bejelentkezést követően ezekben a hónapokban is lovagolhatunk vagy lovaskocsikázhatunk náluk.

8265 Salföld, Salföldi Major | Weboldal

Innen csupán egy ugrásra Szent György-hegy kincseit is körbejárhatjuk:

Boldogasszony-templomrom, Dörgicse

Dörgicse egykor három különálló faluból állt, s természetesen mindhárom rendelkezett saját templommal, ezáltal maradhatott ránk három Árpád-kori templomrom is. Ezek közül a talán a legszebb és a legnagyobb az alsódörgicsei Boldogasszony-templomrom, amelyet a hívők valószínűleg a XIII. századtól egészen a XVIII. századig használtak. Bár a 20–22 méter magas tornyának feltételezett fedője, a sátortető nem maradt ránk, a román kori ikerablakai közül két eredetit és egy rekonstruáltat is láthatunk. A Gernye-hegy oldalában álló templomromnál ma a Balatonra nyíló, gyönyörű panoráma társaságában piknikezhetünk, vagy akár bográcsozhatunk, szalonnát is süthetünk.

Hegyestű Geológiai Bemutatóhely

Zánka és Monoszló között bukkanhatunk rá a 337 méter magasságba törő vulkáni eredetű tanúhegyre, amely nem mindennapi formáival nyűgöz le minket. A hegy északi oldalát egy hajdani kőbánya fejtette le, formálta mai alakjára; ezzel láthatóvá téve számunkra a kb. 8 millió évvel ezelőtt működött bazalt vulkán belsejét. Hegyestű már messziről levehet minket a lábunkról, de ne elégedjünk meg ennyivel, ugyanis a bazaltkúpjának a tetejére felérve azonnal elakadhat a lélegzetünk a Balaton-felvidéki táj csodáit szemlélve. A festői panorámán túl az egykori bazaltbánya épületének kiállításán érdekes információkkal is gazdagodhatunk. A szabadtéri kőparkban pedig a Dunántúl jellegzetes kőzetei kísérnek minket végig egy geológiai időutazáson.

8273 Zánka és Monoszló között külterület | Weboldal

Szentbékkállai kőtenger

A bájos Szentbékkálla község melletti ligetes erdő hatalmas kőtömbjei között kalandozva úgy érezhetjük mintha az óriások földjének közepébe csöppentünk volna. A Kőtenger néven elhíresült geológiai kincs sziklái a Pannon-tengerben lerakódott homokból képződtek, majd az évek során a feltörő kovasavas oldatok járták át, és összecementálták. A hely egyik leghíresebb darabja a kisebb ház nagyságú ingókő, amelynek legfelső kőpadja néhány ember súlya alatt pár centimétereket ide-oda billeg. A sziklák között több ösvényen is haladhatunk, ezek közül a Theodora-Kékkő tanösvényen még egy-két információt is bezsebelhetünk a kőtenger kialakulásáról, valamint a területen található védett növényekről.

Kornyi-tó és az Emberi komédia

A Káli-medence közepén, Kővágóörstől északra fekszik a Kornyi-tó, amelyet a Theodora tanösvényt követve tudunk körbesétálni. A karsztforrások és csapadékvíz által táplált állóvíz nádasokkal, réttel körülölelt vidékét több mint 100 madárfaj – köztük a nemes kócsag is – választja évről-évre fészkelőhelyéül. E igazi vízimadár-paradicsomot a mellette lévő dombról 2–3 magas mészkő szobrok pásztázzák. Veszprémi Imre 1986-ban készítette acélcsövekből és mészkőből álló nem mindennapi alkotását, az Emberi komédia nevű szoborcsoportot, ahonnan varázslatos kilátás tárul elénk a Káli-medencére.

Kővirág Étterem, Köveskál

Egyszerre meghitt, az otthon melegét megidéző és egyben elegáns Kővirág Étterem évek óta szerepel a Dining Guide top 50–100 étterme, illetve a legjobb balatoni helyek között. Az állandóság mellett a folyamatos megújulásra törekvő étteremben az étlapot hétről-hétre újítják, szezonális zöldségekkel, gyümölcsökkel dolgoznak, valamint igyekeznek környékbeli alapanyagokból alkotni. A kiváló ételeik, italaik bűvkörébe esve szobát is foglalhatunk náluk, hiszen a balaton-felvidéki udvarházban 6 lakosztályt és két vendégházat is kialakítottak a vendégeik számára.

8274 Köveskál, Fő u. 9/A. | Weboldal

Még számtalan bájos szálláshelyre lelhetsz a Balatonnál:

Pálffy Pince, Köveskál

A Pálffy Pince szőlészete és pincészete a szőlőművelés és borkészítés tudományával együtt évtizedek óta száll apáról fiúra. A családi generációkon alapuló borászat jelenleg 16 területen, a vulkanikus eredetű Fekete-hegy déli lejtőin termel szőlőt. Munkájuk gyümölcsét sajttál, valamint vegyes hidegtál kíséretében a köveskáli pincészetükben kóstolhatjuk meg, ahol az év minden napján örömmel fogadják a borrajongókat a borteraszon, vagy hidegebb időben a fedett kóstoló helyiségükben. Kóstoló csoportokat előzetes bejelentkezés alapján tudnak fogadni.

8274 Köveskál, Fő u. 40. | Weboldal

Fedezd fel a Balaton-felvidék további csodáit: