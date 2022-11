7 újonnan nyílt vendéglátóhely Budapest környékén, amit érdemes kipróbálni

Hónapról hónapra lerántjuk a leplet a főváros újdonságairól, ezúttal viszont, rendhagyó módon a főváros határain túlra kalandozunk, hogy az agglomerációból is mutassunk nektek kipróbálásra váró vendéglátóhelyeket.

Ráckeve első specialty kávézójaként tárta szélesre ajtaját még nyár elején a Csónakos Caffé. Még mielőtt találgatásokba bonyolódnátok, a hely neve nem mást idéz, mint a minden szerdán és szombaton megrendezésre kerülő Csónakos Piacot. La Marzocco gépeken készült kávéikkal egy cseppnyi harmóniát csempésznek a mindennapokba, akárcsak friss péksüteményeikkel, házi készítésű szendvicseikkel és persze azzal, hogy négylábú kedvencünket is bátran magunkkal vihetjük hozzájuk.

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 3. | Weboldal | Facebook

A budaörsi Kő-hegy lábánál, ugyancsak nyár elején újabb tündérmese kelt életre a CSIRI személyében. Kellett hozzá egy régóta dédelgetett álom és a vadregényes, szűk utcák között egy aprócska házikó. A hangulatos kis présházikó azóta jó hangulatú brunch-ok, borvacsorák és baráti összejövetelek helyszíne, de azt is rebesgetik, hogy a környék legfinomabb francia és hagyományos bundáskenyerét, valamint baconnel és juharsziruppal tálalt amerikai palacsintáját kóstolhatjuk itt.

2040 Budaörs, Présház utca 2. | Weboldal | Facebook

A Telkin található Mandoletti műhelyében február óta nincs megállás, ekkor nyitott ki ugyanis először a budapesti Maros utcából már jól ismert Kell fagylalt? csapatának cukrászda-kávézó-delikáteszüzletének ajtaja. Szeretettel megálmodott desszertekkel, mini és hagyományos tortákkal, hétvégente ráérős reggelivel, megszámlálhatatlan delikülönlegességgel, ünnepi ajánlattal, továbbá gyerekeknek és felnőtteknek szóló workshopokkal várják immár a Telkin járó édesszájúakat.

2089 Telki, Kórház fasor 22. fszt. 3. | Facebook

Néhány hónappal ezelőtt friss salátákkal, prémium minőségű szendvicsekkel és szomjoltókkal érkezett meg Szentendrére a Mangusta Bistro. Ha reggeliznétek, úgy a vegán narancsos croissant mellé bátran kérhettek náluk kávét, granolát vagy tápiókapudingot. Ha azonban a városnézés közben ebédre fájna a fogatok, extra lepényeikkel, kiadós szendvicseikkel és különböző salátáikkal, köztük a pulled pork-jalapeno-nachos nevű különlegességükkel egész biztosan nyakatokba vehetitek még a várost.

2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 4. | Facebook

Júniusban nyitotta meg napfénytől, mosolytól, hazai és mediterrán ízektől roskadozó deliüzletét a budaörsi Sorriso. A friss és ropogós kézműves pékáruk, kiváló minőségű termékek és olasz különlegességek megelevenedett paradicsoma lett az üzlet, ahova néhány finom falatért, ráérős reggeliért, felvágottért és sajtért, de legalább egy kávéért mindenképp érdemes beugrani. Ha ez épp ebédidőben történne, ne hagyjátok ki a Torti család receptjei alapján készült, naponta változó házias ételeket sem, amiket akár elvitelre is kérhettek.

2040 Budaörs, Stefánia utca 2. | Facebook

Vác belvárosának vadonatúj vegán desszertműhelyében, a Planty of Cake-ben ugyan rendelésre készülnek a mennyei vegán sütemények, ez ne szegje kedveteket, hogy kóstolásra adjátok a fejeteket. Kinga, a Planty of Cake tulajdonosa a multis munkát cserélte le álmai desszertműhelyére, ahol azóta is gyakorolja és tökéletesíti hazai és külföldi cukrászoktól szerzett tapasztalatát. Ha épp nem tortára fájna a fogatok, bátran rendeljetek tőle mindennapokat megédesítő babkát, tartot vagy épp macaront.

Weboldal | Facebook

A Fürge Páva után idén a kis tesó, a Lusta Páva is meghódította a monori Strázsa-hegyet, hogy aztán ugyanezzel a féktelen lendülettel téli álomra hajtsa a fejét. Tavaszig ugyanis várnunk kell, hogy a Lusta Páva borbár és bisztrójának elegáns, mégis otthonos hangulatát, különleges enteriőrét ismét élvezhessük. Abban az esetben azonban, ha egy különleges karácsonyi, családi összejövetelhez nem mindennapi helyszínt kerestek, természetesen nem kell tavaszig várnotok, hogy megtapasztalhassátok a hely vendégszeretetét.

2200 Monor | Facebook

