40+ izgalmas hétvégi program Budapesten, nem csak halloweenre

Számtalan tartalmas – nem csak halloweeni – programmal vár bennünket Budapest ezen a hosszú hétvégén is. Mozik, túrák, családi programok, piaci élmények, koncertek, bulik – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

A nyár végi időjárással kecsegtető, utolsó októberi hétvégét menő italakciókkal ünnepeli a SHO BEACH. Csütörtöktől vasárnapig, 4 napon át 50%-os kedvezménnyel kínálják fehér borainkat, rozé borainkat és a sármos Ca’di Rajo Proseccot, ráadásul mennyei forralt bort is készítenek.

Budapest színes forgatagából eddig hiányzott a hely, ahol fókuszban nem mások, mint maguk a kutyusok szerepelnek. A The Dog Bakery Budapestben a kutyáknak készült sütemények, finomságok, falatok és meglepetések mellett, a gazdikra is gondoltak. Legyen szó kézműves péksüteményekről, olasz kávéról vagy friss juice-okról, ezeket mind megtalálod itt.

A következő napokban a Bem Mozi több halloweenhez kapcsolódó filmet is műsorára tűz. Vászonra kerül többek közt A halott menyasszony, a Szellemirtók, a 2018-as Halloween, az Interjú a vámpírral és 31-én a The Rocky Horror Picture Show is.

Imádjátok a halloweent és a művészetet is? Miért ne ötvözhetnétek a kettőt? Október 29-30-31-én rengeteg izgalmas programmal várnak benneteket a The Art of the Brick kiállításon.

A Baba október 26-30. között játékgyűjtést hirdet a ReStore by Westendben. Ebben az időszakban várják a jó állapotú játékokat, mesekönyveket, foglalkoztató füzeteket és ifjúsági regényeket. Az adományok a Nagycsaládosok Országos Egyesületén (NOE) keresztül találnak új, boldog gazdákra.

A mexikói hagyományok szerint a halál az élet része, így a halottak napi megemlékezések a fesztelen, jó hangulatú ünneplésről szólnak. Señorita Tereza idén is sejtelmes álarcot öltve, karneváli hangulatban vár benneteket október 30-án és 31-én. A tipikus mexikói halottak napi elemekkel díszített jelmezben érkezők versenyén idén is értékes nyereményekkel lehet gazdagodni. A 3Coyotes misztikus ütemeire hangolódva a pislákoló gyertyák tövében 18 és 20 óra között profi maszkmesterek segítségével húzhattok álarcot (erre előzetes regisztráció szükséges).

További izgalmas budapesti programok halloween alkalmából:

Csütörtöki programok a fővárosban (2022. október 27.)

A Kismezőben egész este DJ adja a vacsora aláfestését a poharak koccanása mellett, mi több: egyenesen bakelitről, Dj Nandesz & Dj Forteba keze alól.

Csütörtökön 19 órától, élő zenés pop acoustic koncert az Elysée-ben Dörnyei Szabiva és Názár Vikivel. Repertoárjukban jazz standardek, pop/rock dalok akusztikus feldolgozásai szerepelnek magyar és angol nyelven.

A hosszú hétvégén megnyitja kapuit a Téli Fellini is!

A Kiss Llászló +4 zenekar 2020-ban jött létre a Kiss-Barabás duóra épülve, majd csatlakoztak a többiek. Idén jelent meg a ’Vagy sehol’ című album. A koncerten az album dalai mellett a Kiss Laci által jegyzett Európa Kiadó dalok is szerepelnek.

Albert King (1923–1992), a Három Királyok egyike, a legendás bluesman halálának 30. évfordulója alkalmából ad koncertet Fekete Jenő és zenekara.

Pénteki programok a fővárosban (2022. október 28.)

A tárlatvezetés során a Vármúzeum alsó szintjén található középkori királyi palota történetét és helyreállított tereit mutatják be. Megismerhetitek a korszak egyik népszerű hangszerét, a fidulát, amelynek hangjai fel is csendülnek, hogy az időutazás még valóságosabbá váljon.

A Budafoki Dohnányi Zenekar egy újabb, hite szerint kreatív és sokak számára örömteli kezdeményezése nyomán születik meg ez a halloween-koncert, amely nem a kommercializált amerikai népünnepet, hanem az ősi kelta hagyományt próbálja megidézni, s ehhez a félelmetestől a katartikuson keresztül a játékos elemekig sorakoztat fel zenéket.

A különleges hangulatú eseményen tűzzsonglőrökkel, remek szelfi-, illetve fotótémát kínáló halloweeni hangulattal, családi tökfaragással, kézműveskedéssel, boszorkányos arcfestéssel, mécsesek ösvényével és vurstlival várnak titeket az Állatkertben.

Budapest legújabb látványossága, a BalloonFly mellé felfújnak még – legalább – 2 hőlégballont is. Ez már önmagában is elég látványos, de a hangulat fokozásának érdekében meghívták még a Brass On the Road zenekart is, hogy élőben muzsikáljanak nektek kicsit, amíg ti a magasból élvezitek az éjszakai fényekben táncoló Budapestet.

Mikó István alkotótársaival életre hívta az Egerek című musicalt. Az egértársadalom apraját-nagyját felsorakoztató előadás magával ragadó, látványos, amiben éppen úgy megtalálhatják a szívükhöz szóló dalokat a gyerekek, mint a felnőttek.

Egy különleges, egész estés eseményre invitálnak titeket, ahol a teljes Belau család a színpadra lép egyedi látvánnyal és extrákkal.

A Samurai Drive együttest Nóvé Soma és Riederauer Dániel alkotja. Zenéjük az éjféli mozik hangulatát idézi: az elektronikus, a blues és az újhullámos zenék stílusa találkozik a film noir esztétikájával.

A tavaly épp tízéves jubileumát ünneplő Super Starsky hat zenekar tagjaiból állt össze azzal a céllal, hogy a legnagyobb hazai és világslágereket átültesse ska stílusra, mindezt csehszlovák életérzéssel vegyítse, azaz kicsit visszahozza a táncdalfesztiválok és az esztrádműsorok világát.

Alternatív zene indie-pop, indie-rock, new wave és elektronikus hangzásokkal. Zenéjüket a Depeche Mode, Muse, Arctic Monkeys inspirálta, mindemellett azonban nagyon fontos számukra az egyediség, a saját stílus kialakítása.

Egy feledhetetlen éjszakai túrára invitálnak benneteket, közel a városhoz, mégis távol annak minden zajától.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. október 29.)

A Muzsikáló Természet Együttes a legkülönbözőbb műfajokból szövi össze a Természet előtt tisztelgő műsorát. A koncert során életre is kelthetitek a Kert lakóit: hangokkal, táncos, mozgásos játékkal jeleníthetitek meg őket.

A Budapest Tuning városformáló projektjének keretén belül Tamaskó Gábor játszik majd a Fény utcai Piacon.

A Macsotay Guillermo duó bossa-novát és jazz standerdeket játszik nektek a piacozáshoz.

A Halloween Expressz az édesszájú gyermekek mennyországába indul, ahol sok édesség és számos apró ajándék vár a legügyesebbekre. Az utazás során boszorkányokkal, varázslókkal és szellemekkel is találkozhatnak majd a kicsik. A bátrabbak különleges varázserővel bíró szelleműző töklámpást készíthetnek.

Újra lesz zsibi a Madáchon: ezúttal a vintage piacra specializálódva.

Mindenszentek túra Máriabesnyő – Juharos-Sissy emlékmű – Látó hegy- Faház tető- Babatipusztai tavak – Máriabesnyői zarándok hely útvonalon. A túra végén mécsesgyújtás az elhunyt szerettekért.

A Cabaret Medrano egy jellegzetesen budapesti zenekar, amely zenéjében és szövegeiben is ötvözi a város sokszínűségét. Dalaikban keverednek a különböző stílusok, a magyar és a balkáni népzene, a jazz és a sanzonok világa. Zenéjükben sok az improvizatív elem, ezért minden koncert egyedi és megismételhetetlen. Szövegeik sok rokonságot mutatnak ismert kelet-európai írók (Hrabal, Mrożek) világával, akik szintén a kisemberek hétköznapjairól mesélnek. Előttük Korom Attila gitáros-énekes, költő, zeneszerző, szövegíró, előadóművész, vándorfilozófus lép a klub színpadára barátaival.

Idén októberben 10 éve annak, hogy elindult a Muzikum Klub, ezt a szép kerek évfordulót megünneplendő szervezték meg ezt a rendhagyó zenei estet. Házigazda Pribojszki Mátyás és zenekara, a Jumping Matt & His Combo. Közreműködik: Tátrai Tibor, Nemes Zoltán (Jambalaya), The Bits, Kőmíves „Stone” András (Bluestone), Tomor Barnabás és további meglepetésvendégek „tengeren innen és túlról”.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. október 30.)

Ne hagyjátok otthon a gyerekeket vasárnap, mert halloween alkalmából arcfestéssel, és fotófallal várják őket a Piacz ideje alatt.

Október utolsó vasárnapján virágok, növények, termelők és természetes dizájn kiállítók termékeivel, a csupa növényes MADHOUSE igazán kizöldül majd.

A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében.

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény Róth Miksa világhírű iparművész egykori otthonában működik, a VII. kerületi Nefelejcs utcában. Az épülettörténeti séta során megismerkedhettek a mester mindennapjaival, cserfes szolgálóival, házias feleségével és bejárhatjátok az épületet pincétől a padlásig.

A takarékossági világnap alkalmából október 30-án 10 és 18 óra között előzetes regisztráció nélkül látogathatjátok meg a Pénzmúzeumot, valamint részt vehettek a takarékbélyeg-gyűjtésen és kézműves foglalkozáson is.

A séta során megismerkedhettek a Városliget történetével és, hogy milyen utat járt be a Liget az 1800-as évektől napjainkig a parkosítás és a benne található épületek fejlesztése tekintetében egyaránt.

Tudunk filmeket is ajánlani otthoni halloweenezéshez:

Ezen az őszi estén egy igazi ünnepi klasszikust, a Halloweent (2018) vetítik a kertmoziban. Nem kell aggódnotok, kizárólag a történettől lesz libabőrötök, mert forralt borok, teák, különleges horrorisztikus halloweeni italok és persze az elengedhetetlen popcorn fűt majd benneteket ezen az estén.

Programok halloween napján Budapesten (2022. október 31.)

Egy éjszakára ismét megnyínak a holtak világának kapui és a Hiperkarma zenekar immáron 14. alkalommal ad jelmezes megakoncertet mindazok örömére, akik szintén jól tudják, hogy nem az számít mi van a halál után, hanem, hogy mi van az élet után.

Ezúttal a tavaly megjelent, Gubancos album dalain kívül régebbi lemezekről is szemezgetni fognak, hamisíthatatlan betyár hangulatban és halloweeni tradícióhoz híven, beöltözve.

A Tudósok Zombiűző Vándorcirkusz estjén az őrület tüzével lesz leküzdve a sötétség, s életerővel feltöltve a lélek.

A Kontroll – utódzenekarok egyikeként, 1986-ban indult Ági és (a) fiúk alapítója, Bárdos Deák Ági számos formációban játszotta újra zenekarainak dalait, s bővítette a repertoárt aktuális zenésztársaival új számokat írva. A gitáros Antal Szilveszter immár három évtizede tagja a zenekarnak, társszerzője az Ági és fiúk daloknak – valamint lelkes interpretálója a Kontroll-slágereknek. Az örök visszatérő Horváth Gábort elsősorban a Balaton zenekar basszereként ismerik a szubkultúra rajongók. A két szaxis, Balogh Balázs és Varga Zsolt, valamint, az ezen az estén doboló Németh Csaba a kétezres évek közepe óta zajló Kontroll-dalos turnékon tűnt fel Ági mellett a színpadon.

Egy estére Hawkins városává változik az Analog Music Hall, ahol a 80-as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhattok.

Tűzforró house zenék jéghideg profizmussal keverve, ez a House of Bass. Az est fővonala a legfinomabb bass house trekkekből épül fel, amit helyenként ízlésesen fűszereznek future house, tech house és bassline zenékkel, de kötelező techno himnuszok is felcsendülhetnek.

Budapesti programok kedden (2022. november 1.)

Nem használt vagy megunt jó állapotú holmik eladása-csereberéje az újrahasznosítás és fenntarthatóság jegyében.