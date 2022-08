Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2022. augusztus 22-28.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Balatoni programok az északi parton

1932 óta minden év augusztusában megrendezik a Balatonfüredi Borheteket, amelyen a borvidék legjobb nedűi kóstolhatók. A platán fákkal övezett sétányon a boros gazdák faházakból kínálják a térség jobbnál jobb borait.

A program során megismerhetitek az arborétum és a család történetének összefonódását, hogy lett az eredetileg szőlővel beültetett területből arborétum, négy generáción átívelve hogy lett a dédnagyapa hobbijából egy nemzetközileg elismert gyűjteményes kert.

Laza, kávéházi hangulatú beszélgetés, ahol a közönségnek is módja van bekapcsolódni a diskurzusba. A beszélgetést élőzenei betétek is színesítik.

A Be Massive Horizon idén egy csodálatos tihanyi naplementés bulival jelentkezik a panorámájáról méltán híres Apátsági Rege Cukrászda teraszáról. Az aranyhídban úszó teraszon a félsziget legszebb panorámájával várják a látogatókat egy kis szabadtéri bulizásra.

Csodaszép panorámák, végeláthatatlan szőlőültetvények, zseniális erdei utak. Igazi örömbringázás egy egész hétvégén keresztül! Ez egy alternatív Balaton kör, a tömött balatoni bringaút és a turisták tömege nélkül, tele élményekkel.

A Bánya Jazz sorozatában a régió zenészei és vendégeik előadásában kaphattok különböző jazz- és társműfaj-beli zenei „képzéseket”. Vázsonyi János a pénteki koncerteken mesél az elhangzott darabokról és a szerzőkről, ókori görögökről, az újkori zene és a régi korok zenéinek analógiáiról, illetve bármiről amit ezekkel a témákkal kapcsolatban érdekesnek tart.

Bori repertoárját egyedi módon alkotja meg, mely jazz, country, és popzenei feldolgozásokból áll, s melyet olykor egy-egy magyar népdallal, illetve más népek tradicionális darabajaival fűszerez meg.

Ha egy békés reggelire vágytok a Balaton partján:

Minden pénteken és szombaton Dj-vel várnak benneteket a frissTeraszon, ezúttal Ron Russell pörgeti a lemezeket.

A nagyközönség előtt néhány nap erejéig újranyitó Inota hőerőműve a kései 50-es évek egyedülálló művészeti világába kalauzolja az érdeklődőket. Az INOTA [re]opening elnevezésű audiovizuális eseménysorozat keretében, a TÚRAJÓ által vezetett sétákon nyerhetünk bepillantást a hatalmas ipari komplexum Művelődési Házának múltjába és titkos szegleteibe. Nemcsak arra kaphatunk választ, vajon milyen lehetett a kor proletárjának sétálgatni az avantgárd mókusok, baglyok, menyecskék és János vitéz vigyázó tekintete által övezve, vagy épp bablevest szürcsölgetni Kovács Margit népies ihletésű domborműve alatt, de arra is, milyen lehetett Marxot olvasgatni Bernáth Aurél szocreál falfestményének társaságában. A vezetett séták mellett az egykori hőerőmű egyik hatalmas kürtője is megtelik élettel. A Vákuum installáció robotlámpák fényeivel, cikázó lézerekkel és különleges hanghatásokkal „kelti életre” augusztus 26-28. között.

Veszprém Város Vegyeskara ifjúsági kórusa – a Vokál – 2022. augusztus 27-én egész napos programmal ünnepli a 20 éves éneklő közösségét az Ifjúsági Koncertpódium sorozat keretében a Hangvillában. A jubileumi eseményen felelevenítik a gyermekkori emlékeket, a legkedvesebb dalokat, a koncerten fellépnek az együttesből hivatásos muzsikussá vált fiatalok is, és zenél az alapításkor, és azóta is gyakran közreműködő Swing-Swing Zenekar.

Vulcanus isten egyik legszebb ajándéka a Szent György-hegy. Páratlan természeti értékek hordozója a Tapolcai-medence szinte mértani közepén elterülő vulkán. Évezredes szőlőkultúra, geológiai, botanikai és zoológiai értékek tárháza a hegy. A túra során a Szent György-hegy barokk építészeti emlékeit is megtekinthetitek, a tetőről pedig páratlan panoráma fog mindenki elé tárulni mind a négy égtáj felé.

Állandó programok és látnivalók a Balaton északi partján:

Barangoljatok a Véderdő hangulatos ösvényein és találjatok rá az erdő zenéire. Élvezzétek a halk muzsikaszót és a fák hűvösét. A fák közt megbúvó titkos helyszíneken rövid, 15 perces minikoncerteket hallgathattok meg, helyszínenként és óránként egyszer-egyszer.

Aldo Nicolaj darabja három idős ember történetét meséli el, akiket a leélt és végigküzdött XX. század vége egy zsúfolt lakótelepen ér.

Jógatábor a magyar Toszkánán. Balatonszőlősön zárja a nyarat a Yoga Brunch a Casa Christa csodás birtokán, ahol saját wellness részleg és jógaterem, naplementés szabadtéri gyakorlás és különleges gasztrokalandozások várnak titeket.

Augusztus 28-án változatos hagyományőrző programokkal készülnek a Szigligeti várba látogatóknak. A gyerekek apródavatáson és bábelőadáson vehetnek részt, a felnőttek pedig megtekinthetik a különféle hagyományőrző és zenei együttesek előadásait, valamint solymászbemutató is lesz.

Programok a Balaton déli partján

A gyerekek számára szuper programnak ígérkező Varázshajók összesen 9 kikötőből indulnak a Balaton körül, hogy egy igazán élménydús hajóprogramban legyen részük a Balaton közepén. A hajók Fonyódról indulnak, augusztusban minden szerdán, 17:00 órai kezdettel!

Csütörtökönként 10:30 órától bábelőadások, színházi produkciók, koncertek és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket a balatonboglári Kultkikötőben!

Kirándulóhelyek és állandó programok a déli parton, amikért megéri útra kelnetek:

Hat napos tókerülő teljesítménytúra a Balaton körül, augusztus 23-tól 28-ig. A napi távok kb. 25-35 km között lesznek, a teljes táv pedig kb. 180 km, a túra közepes-haladó/haladó nehézségű. A szállás minden nap kempingben lesz, sátorral, esetleg bungalóban esténként pedig közös bográcsozással. Minden résztvevő pólót kap célba érkezéskor.

„József Attila műveit úgy olvasom, mint a szent könyveket, és néha, mintha a saját gondolataimat látnám leírva. Az előadással az volt a célom, hogy bevonjam és továbbgondolkodásra késztessem a nézőt” – mondja Hobo, aki a bemutató óta bejárta az egész országot és a határon túli magyarlakta vidékeket is, és több, mint négyszázötven alkalommal tolmácsolta a költő gondolatait.

A klasszikus rockopera a Kárpát-medence kisiskolásainak előadásában, Feke Pál rendezésében. Az előadás megtekintése ingyenes. Lehetőség van támogatói jegy vásárlására, az előadás teljes jegybevételét jótékony célra ajánlják fel.

Anton Pavlovics Csehov három művét: A medve, A dohányzás ártalmairól és a Leánykérés című alkotásokat két évtizeddel ezelőtt, 1997-ben mutatta be először a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház társulata Vidnyánszky Attila rendezésében. Az előadás sikere azóta is töretlen – nem véletlenül.

Semmiképpen nem ajánljuk Pokorny Lia humoros zenés stand up estjét azoknak, akiket még nem talált el Ámor nyila. Azoknak viszont, akik már átestek azon a bizonyos veszedelmes kóron, vagy éppen jelenleg is elszenvedői, egyenesen kötelező. Fedezzük fel vele együtt a vágy ezernyi árnyalatát, hiszen van reménytelen szerelem, tiltott szerelem, ábrándos szerelem, bosszúszomjas szerelem, érzéki szerelem, bűnös szerelem, sőt, állítólag igaz szerelem is – bár erről megoszlanak a vélemények.

Az idén XIV. Szárszói Nemzetközi Lecsófesztiválon nem csak a főzni vágyókat várják, hanem azokat is, akik csak nézelődni, kóstolni, esetleg szórakozni szeretnének.