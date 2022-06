12 szuper, ingyenes program és spórolós tipp a felejthetetlen balatoni nyaraláshoz

A nagymértékű infláció miatt idén különösen fontossá vált, hogy faragjunk a kiadásainkon. Több helyről is hallhatjuk, hogy felmentek a balatoni árak, mi most mégis olyan ajánlót készítettünk nektek, amelyben ingyenes programok és látnivalók mellett adunk pár pénztárcabarát tippet az idei balatoni nyaraláshoz.

Ingyenes látnivalók a Balatonnál: Kilátók, tanösvények, tavak

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik rejtett, ámde vadregényes tanösvényét Siófok külvárosi részén, Töreki határában találjuk, ahol eldugott kirándulóhelyként várja a nyári melegben kellemes sétára vágyó látogatókat. A csendes völgyet még 1994-ben nyilvánították védetté, azóta pedig egy 8,5 kilométeres tanösvény és egy madármegfigyelő torony került itt kialakításra, hogy feltárják a vizes élőhelyek titkos világát és betekintést engedjenek a gazdag madárpopuláció életébe.

Balatonlelle egyik kihagyhatatlan látnivalójaként tartják számon a hangulatos borospincékkel büszkélkedő Kishegyet, amely az ország egyik legkiválóbb bortermelő vidéke. Azonban nem csak egy kis borozgatásért érdemes útba ejteni a 300 méter magas dombtetőt, hiszen a tavaly tavasszal átadott kilátó szintén izgalmas úti célnak ígérkezik. A 20 négyzetméteres panorámaterasz tetejéről ugyanis csodálatos kilátás nyílik a Balatonra és a mesés badacsonyi tájra.

Szaplonczay-sétány, Fonyód

Fonyód romantikus panorámasétánya minden évszakban elvarázsolja az andalgókat a maga nem mindennapi bájával, hiszen a néhol zegzugos, máshol kőpadokkal tűzdelt sétaútról lélegzetelállító kilátás nyílik a magyar tengerre. A kirándulás során érdemes olykor-olykor elvenni tekintetünket a panorámáról, hogy a sétány másik oldalán magasodó villákra is vessünk egy pillantást. Ha úgy tartja kedvünk, megmászhatjuk a sétánytól nem messze található Sipos-hegyi kilátót is, ahová 300 forintért tudunk belépőt váltani.

Még több ingyenes kirándulóhely a Balaton déli partján:

Malom-tó, Tapolca

Tapolca mediterrán hangulatú főteréért megéri hátunk mögött hagyni a Balaton partját, de nem kell persze messzire mennünk, Szigligetről vagy Badacsonytomajból egy mindössze 15 perces autóúttal elérhetjük a hangulatos Malom-tavat. A Malom-tó környéke már a középkorban is a város központjának számított, a vízparton található malom pedig szintén a 13-14. században épülhetett. A házak telkei régebben egészen a tópartig értek, de ma már szerencsére parti sétány és teraszos vendéglátóhelyek fogadják a kirándulókat.

Benedek-hegyi kereszt, Veszprém

A veszprémi Várnegyed ugyan jelenleg átépítés alatt áll, a panorámás kirándulóhelyként számon tartott Szent Benedek-hegy továbbra is megközelíthető a Patak tér és az Úrkút utca felőli lépcsősorokon. Régészeti ásatások szerint a veszprémi kálvária kőkeresztje körüli terület honfoglaló őseink temetkezési helye lehetett a 17. században, ma pedig kedvelt kilátópontként várja a kirándulókat, akik előtt a veszprémi lakóházakon túl felderengenek a Bakony vonulatai is.

További ingyenes látnivalók a Balaton északi partján:

Ingyenes programok a Balaton környékén 2022 nyarán

A balatonlellei Rendezvénypark június 24-től kezdődően majdnem minden nyári hétvégén, péntektől vasárnapig élőzenei koncerteknek és táncelőadásoknak ad otthont. Érdemes nyomon követni a Balatonlellei Kultúr Park honlapját, ahol megtaláljuk a részletes programbontást. Egy biztos, fesztelen nyáresti szórakozásra számíthatunk.

Több remek ingyenes fesztivált is rendeznek idén Keszthely városában, kezdve a belváros tereit élettel megtöltő KeszthelyFesttel július 1. és 3. között. A következő a sorban a Zenepavilonban tartott Keszthelyi FolkFeszt július 15. és 17. között, majd egy héttel később a keszthelyi Balaton-part ad otthont a Keszthelyi Sörnapoknak. Augusztusra is jutnak persze ingyenes programok Keszthelyen, IDE kattintva tudjátok megnézni, pontosan melyek.

Árnyékot adó magas fák, japánkert, tó és két játszótér is várja a megpihenni vágyó nyaralókat Siófok 4,6 hektáros kertjében, a romantikus Jókai parkban. Július 10-től, minden vasárnap este 7-kor megtelik élő zenével a Balaton déli partjának nyugalomszigete, ahol változatos előadók, többek között a Molnár György Trió és Náray Erika szórakoztatják a közönséget.

A Balaton körül több helyszínen is tanúi lehetünk a Klassz a pARTon ingyenes nyáresti koncertsorozatnak, melynek célja a klasszikus zene népszerűsítése a zenekedvelők körében. A 2015 óta nagy sikerrel zajló fesztivál a nyaralók által kedvelt és látogatott helyekre viszi el a hangversenytermek előadásait, úgymint a fonyódi Panoráma Strandra, a keszthelyi Festetics-kastély parkjába vagy a Zenepavilonba.

További hasznos tippek a pénztárcabarát balatoni nyaraláshoz

Az ingyenes látnivalókon és programokon túl manapság egyértelműen az ételeken-italokon lehet a legtöbbet spórolni a balatoni nyaralás alkalmával. Több balatoni helyszínen is betérhetünk a LIDL boltjaiba, ahol egész nyáron akciók várják a vásárlókat, melyek keretében minden héten más-más szezonális termékhez – úgymint grillhúsok, jégkrémek, fagylaltok és sörök – juthatunk hozzá kedvezményes áron.

Az aktuális ajánlatokért érdemes átböngészni az üzletlánc online is elérhető szórólapjait, amiket a LIDL Plus telefonos alkalmazásban is megtalálunk. Az appban emellett további kedvezményekhez juthatunk hozzá az akciós kuponoknak hála.

A Balaton-körüli LIDL-boltok többsége mellett találunk egy úgynevezett nonfood sátrat is, ahol a nyári pihenéshez szükséges kellékeket szerezhetjük be, szintén nagyon jutányos áron. Olcsón vásárolhatunk itt többek között naptejet, strandlabdát, felfújható matracot, hűtőtáskát, sőt, akár gömbgrillt és grill-lapot is vehetünk a sátrakban. Érdemes tehát mindenképp útba ejteni egy LIDL-t a balatoni nyaralás során, hiszen akár több ezer forintot is megspórolhatunk eképpen.

Idén áprilistól kedvezményes vonatjegyekkel utazhatjuk körbe a Balatont. Míg a Balaton24 napijeggyel 1090 forintért járhatjuk be a Balatont a tó partján közlekedő vonatokkal és buszokkal, addig a Balaton72 jegyet három napon keresztül használhatjuk 2740 forintért. A parti településeken túl a jegyek érvényesek még Tapolca és Sümeg között, illetve a balatonfenyvesi kisvasút vonalán is.

A nyári tanszünet kezdetétől egyébként több új buszjárat is közlekedik a Balatonhoz az ország számos pontjáról, illetve az autóbuszok és a vonatok közötti átszállási lehetőségek is tovább javultak. Erről bővebb infót ITT olvashattok.

Nem feltétlen kell fizetni a strandolásért a Balaton környékén! A magyar tenger partján szerencsére ma is számos, összesen 57 ingyenes partszakaszt találhatunk, melyek nagy többsége a tó déli partján fekszik. Északon csupán Tihanyban és Örvényesen csobbanhatunk díjmentesen, a déli parton viszont gyakorlatilag egymást érik a szabadstrandok – ebben a cikkünkben listáztuk őket.