50+ izgalmas program a Dunakanyarban 2022 júniusában

Összegyűjtöttük nektek, milyen szuper programok várnak titeket a Dunakanyarban 2022 júniusában. Fesztiválok, vízi- és gyalogos túrák, koncertek, gasztro- és családi események – mindből találhattok kedvetekre valót.

Ismételten összeáll a Folt Jazz Ensemble, hogy az elkövetkező hónapokban átkalauzoljanak titeket a jazz varázslatos világán.

Lapátoljatok egyet a varázslatos gödi ártéri erdő mellett, élvezzétek a madárcsicsergős nyarat, majd faljatok egyet a Duna Csárdában.

Ha megéheznétek a Dunakanyarban:

A rock ’n roll és a jazz hullámai csapnak össze a Dunakanyarban. A sejtelmes Onion Trio tagjai nem mások, mint Alapi István (gitár), Barcza Horváth József (nagybőgő, basszusgitár) és Balázs Elemér (dob).

A nemdebáros haverok ezúttal a Szentendrei-szigeten horgonyoznak le és nápolyi eleganciával hozzák el Brooklynt Horányba.

Hetedik alkalommal rendezik meg a Moonlight Runt, a Duna-parti éjszakai futóversenyt. Júniusban a meleg nyári este, naplemente után belefuthattok az éjszakába. Ragyog a holdfény, a Duna illatát fújja a meleg szellő, szentjánosbogarak világítanak, szóval a természet is mindent megtesz a fokozott hangulatért, a célban pedig fáklyás befutóval, zenével, befutóéremmel várnak titeket.

Jazzfesztivál a Barcsay udvarban három napon át, ahol fellép az egyik legjobb brit jazzénekesnő Liane Carroll is.

Pest megye legnagyobb nyári elektronikus zenei fesztiválja 2022-ben visszatér, hogy újabb lapot töltsön meg a nagykönyvben.

Nézd át a gardróbod, vidd el megunt, jó állapotban lévő nyári darabjaidat és szerezz új kincseket!

Idén első alkalommal kerül megrendezésre a Társasjátékok Éjszakája, ami éppen egybe esik a nemzetközi társasjáték nappal. A Váci Társasjáték Klub ez alkalommal egy igazán hosszú, 12 órás eseménnyel, délelőtt 10-től este 22 óráig vár titeket.

Ha Vácott jártok, keressétek fel a helyi Kolodko-szobrot is:

14 és 22 óra között dübörög a dob&basszus a Dunakanyaron át. A pult mögött: Gym, Hoe, Phaniel, Bob’n’bobek és Napuno.

Szombatonként 9 és 10 között, a szentendrei Postás strandon képzett edzők vezetésével mozgathatjátok át magatokat. Korra, nemre való tekintet nélkül a következő mozgásformákhoz lehet csatlakozni: jóga, pilates, funkcionális tréning, gerinctorna, alakformáló edzés.

Egy világszínvonalú világzenei duo a Kavicsoson.

Indítsátok a nyárt ősi hangszerekkel, doboljatok és hallgassátok didgeridoot együtt egy nagy tűz mellett.

A Duna Csárdában ismét megrendezésre kerül az immár hagyományosnak tekinthető görög élőzenés, táncos est. Az élőzenés táncmulatsághoz a Mydros zenekar húzza a talpalávalót.

Mi a teendő abban az esetben, ha az ember a szülőszoba ajtajában döbben rá arra, hogy nemcsak a gyerekekkel nem tud bánni, a nőkkel sem? Miért a mi hibánk, ha ők rosszat álmodnak? Miért baj, ha őszintén válaszolunk arra kérdésre, hogy fogytam-e? Érdemes-e a friss jogosítvánnyal vezető feleségünknek tanácsokat osztogatni a forgalomban? Eljön-e a pillanat egy nő életében, amikor azt mondja: Köszönöm, van elég cipőm, nem kell több. Illetve, hogy mindezek ellenére miért dobban meg mégis a szívünk, ha belép a szobába? Nos, ezekre a kérdésekre nem tud választ adni az előadás. Viszont számos hasonló kérdést vet fel az együttélés nehézségeiről, szépségeiről, örömeiről. (Magunk között szólva: inkább nehézségeiről.)

A június 10-12. között harmadik alkalommal megrendezésre kerülő IpolyFeszt száznál is több ingyenes programmal várja a rendezvényre érkezőket. Legendás előadók műsora, családi programok, templomi hangversenyek, igényes gyermekműsorok, képzőművészeti kiállítások vízi és természetjáró túrák garantálják a rendezvény színvonalát. A programokat gasztronómiai és kézműves termékek változatos és bőséges kínálata teszi teljessé.

Vedd nyakadba Szentendre belvárosát: ha szereted a különleges söröket, szívesen kipróbálnál valami újat, vagy egy régi klasszikust keresel akkor itt a helyed!

Megnézhetitek a Holt Duna-ág egy rövid szakaszát utána megcsodálhatjátok a szénrakót, majd beevezhettek Esztergomba egy kis ágba ahol ihattok egy frissítőt egy vízparti kávézóban. A Pihenés benézhettek a szlovák oldalra is egy kis csatornába. A túra végén Pilismaróton ehettek egy jót a könyvtár büfében.

A Wiking Yacht Club szentendrei szezonnyitóján a R-GO lép színpadra. Lehetőség lesz még a Varsányi Pincészet Grand Selection borválogatásaiból kóstolni és ízletes ételeket kipróbálni. Tesztelhetitek a hajókat, sőt kipróbálhatjátok milyen egy nyaralóhajó.

Jótékonysági koncert Gryllus Vilmossal 15 órától. A koncertet követően légvár, rodeó bika és egyéb meglepetések várják a gyereket és a felnőtteket. A rendezvény ingyenes, de a Dunabogányi Óvodáért Alapítvány szívesen fogadja az adományokat.

Cirkusz-KA koncert a költői Dunakanyarban, a Piknik Manufaktúrában, ahova elhozzál a Só-hegyről új és régebbi dalainkat.

2022-ben is várják a repülőgépek és a veteránjárművek szerelmeseit Dunakeszin. A Dunakeszi Reptéren, immár 6. alkalommal megrendezésre kerülő Dunakeszi Veteránjármű – és Repülőnap idén is igyekszik ámulatba ejteni a résztvevőket lélegzet elállító légi bemutatóival és nagyszabású oldtimer és retro járműveivel, mind a földön, mind az égen.

Kerékpárúton tekerhettek Lábatlanra, ahol a Dunamenti Ökocentrumnál lesz az első megálló. A látogatás után irány a Malom-völgy. Útközben még a Tardosi-lombkorona tanösvényt is végigjárhatjátok. A Malomvölgyi-tónál megpihenhettek, ehettek-ihattok, majd újra kerékpárra pattanva vissza a kiinduló pontunkra.

A történelmi Esztergomba invitál benneteket SUP the Lifestyle. Mesés és szélmentes környezet. A város és a természet találkozása. A túra alatt a szénrakodóhoz is felevezhettek.

Gyerek- és családbarát kajaktúra az esztergomi Prímás szigettől a Szentendrei-sziget kis ágáig szakképzett vezetéssel.

Összeállítás népszerű klasszikus művekből. Játszik a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, vezényel Farkas Pál.

Báránysütés, grillen pörgetett wagyu burgerek zenével és jéghideg italokkal a zebegényi dombon. Vigyetek pokrócot!

A nyári napfordulóhoz a világ sok táján fűződnek szokások. Ünnepeljétek meg mi is a napot, amikor életet adó égi Apánk, a Nap a legtöbbet van velünk! Vihetsz hangszert, vagy csak magadat, vagy a családodat, barátokat. Vihetsz enni-innivalót, amit meg tudsz osztani másokkal is. Zenélés, éneklés, táncolás, tűzrakás, evés-ivás vár titeket Nagymarosnál a Duna-parton. Az előzetes bejelentkezés kötelező.

Gyakorlott túrázóknak ajánlott túra Zebegénytől a Dobozi-oromig, majd a barlangokhoz. Utána irány Nagymaros.

Ha önállóan indulnátok túrára:

Nyárindító játék és mesekavalkád a Bodzában. Szabad játék, egyszerű alkotó feladatok, Tóth Olivér Artúr mesemondó műsora 10 órától az emeleten. A büfében sütivásár és Linda gofrija.

Ezen a nem hétköznapi túrán, egy napon két különböző sporteszközről szemlélheted a gyönyörű Dunakanyart.

Bálint Ágnes meséjén több nemzedék nőtt fel, akik ma már szülők, sőt nagyszülők, de jól emlékeznek a televízióból megismert tökházikó lakóira. Ha Te is közéjük tartozol, akkor itt az alkalom, hogy gyermekedet, unokádat is megismertesd a kedves kis figurákkal, akiket az Ametist Bábszínház művészei elevenítenek meg.

A Danubius Táncegyüttes megalakulásának 35. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő vigasság.

A Dunakanyar felé útközben ugorjatok be egy kis eperszedésre:

Ismerd meg a hazánkban bemutatott leghíresebb leleteket. Játssz velünk, és tanulj meg minél többet az őslényekről. Lesznek itt csontok, dínótojások, sőt még egy igazi ásatáson is részt vehetsz. Megismerheted a bakonyi dínókat, és a koprolitok izgalmas világába is betekintést nyerhetsz.

Június 23-tól 26-ig izgalmas szabadtéri programok sorával vár mindenkit Nagymaros. Ami a zenei repertoárt illeti, cseh, szlovák, lengyel és magyar zenekarokat hívnak színpadra, esténként pedig színházi előadásokra is beülhet az érdeklődő. Fellép a Morcheeba és szintén színpadra áll a Russkaja, míg a zeneipar hazai képviselői közül a Halott Pénz, az Irie Maffia és a Tankcsapda koncertjén csápolhattok két fröccsözés között. Napközben családi és sportprogramokkal, például dartsfocival készülnek, tehát az unatkozás kizárt, hiszen a szervezők minden napszakra tartogatnak valamit.

A Waldorfeszt egy kisfesztivál a Dunakanyarban, amelynek varázslatos és békés hangulatát a fesztiválozók a fellépőkkel, önkéntesekkel és a szervezőkkel együtt hozzák létre, immáron hat éve. Céljuk egy olyan kulturális tér teremtése, ahol bemutatkozhatnak fiatal művészek, civil szervezetek, ahol eszmét cserélhet bárki, mindezt szabadon, nyugodtan, egy békés környezetben.

Egy különleges éjszakai túra Visegrád ösvényein az év legrövidebb éjszakáján. A könnyű túra hossza 9 km, 300 m szintemelkedéssel.

Ha már Visegrádon jártok:

Ez lesz a második njoyos vízitúra. A helyszín vízállástól függően a Garam vagy az Ipoly-folyó. A túra mindkét esetben Szlovákiából indul és egészen Zebegényig evezhettek.

A Dunakanyar Oldtimer Egyesület meghív minden kedves veteránjármű-tulajdonost, és a veteránozás iránt érdeklődőt a 2022. június 25. napján megrendezésre kerülő Dunakanyar-Pilis Oldtimer Túrára.

Ez egy friss és érdekes, sokszigetes túra, zajoktól távol, nyugalomban. Az úton csak a kajakozásra és egymásra figyeltek, tanuljátok az evezés technikáját, erősödtök és készültök távoli utakra. Ráadásul megismerhetitek, milyen kincseink lapulnak a küszöbünkön, pár perc autóútra Budapesttől.

A “Mesél az erdő” sorozat záró rendezvénye. Túravezető: Bori Bianka. Táv: 11 km / Szintkülönbség: 297 m.

Vác belvárosában múzeumi sétával, kézműves foglalkozásokkal és éjszakai tárlatvezetéssel várja a látogatókat a Tragor Ignác Múzeum és a Pannónia Ház a kultúra kedvelőit az idei Múzeumok Éjszakáján. Az este folyamán koncerten, filmvetítésen és egy kvízen is részt vehettek a Pannónia Ház udvarán.