6 eperföld, ahol degeszre szedhetjük magunkat mézédes földieperrel

Május-júniusban éli szezonját a tűzpiros, mézédes termelői eper. Népszerű programnak számít ekkortájt az eperföldek látogatása, hiszen nemcsak frissen, de jóval olcsóbban juthatunk hozzá a szezon egyik legfinomabb gyümölcséhez. Válogassatok a Budapest agglomerációjában és a fővárostól egy karnyújtásnyira lévő eperföldekből kedvetekre!

Fontos, hogy miután kiválasztottátok a számotokra legmegfelelőbb eperföldet és elindulnátok eprészni, feltétlenül látogassátok meg a választott eperföld Facebook-oldalát, ahol mindig friss információkat találtok arra vonatkozóan, hogy aznap tudtok-e epret szüretelni. Érdemes korán, nyitásra érkezni a földekre, nemcsak a napközbeni nagy meleg elkerülése miatt, de azért is, hogy biztosan akkorra mennyiséggel távozzatok, amit elterveztetek.

Eperföldek Budapest agglomerációjában:

Szüretelésre áhítozik a budakalászi Lupa-sziget eperföldje, mely a 11-es főút Lupa-szigeti elágazásánál, a Duna gátjánál található. Ezen az ültetvényen kétfajta, Elsanta és Daroyal epret szüretelhetünk kedvünkre a reggelente 8-kor nyitó területen. Az eperföldön van lehetőség háncskosár, vödör és faláda vásárlására is, amibe a gyümölcsöt szedhetjük. Az este 7-ig nyitva tartó földön készpénzzel lehet fizetni. Ha autóval érkezünk, figyeljünk arra, hogy a Lupaszigeti úton tilos autóval megállni, amire felhívják a figyelmünket az oldalukon is.

Ha úgy döntünk, a pomázi eperföld lesz számunkra a legmegfelelőbb, jó hír, hogy itt két eperültetvény közül is választhatunk, ha épp mindkettő nyitva van. A Trafó melletti földet a Szentendrét és Pomázt összekötő út mentén, az ELMŰ transzformátorház szomszédságában, Szentendre felől jövet az út bal oldalán találjuk. Ezzel szemben a HÉV melletti ültetvényre Szentendre felől jövet a Pomáz táblát elhagyva az út jobb oldalán egy zöldséges szomszédjában bukkanhatunk. Érdemes délelőtt érkezni a 7 órakor nyitó földekre, a délutáni órákra már nem mindig tudják garantálni a megfelelő mennyiségű epret, ilyen esetekben 11 órakor zárnak a földek.

2013 Pomáz, Szentendrei út 34.

A 10-es főúton, a 218-as, 820-as, 821-es, 830-as és 832-es busszal közelíthetjük meg a solymári eperföldet, mely tárt karokkal várja a Solymár Kövesbérci út megállójában leszálló szüretelőket. Elég tehát buszra pattanni, hogy a végeláthatatlan epersorok között vadásszuk az érett piros gyümölcsszemeket. A 8 és 19 óra között nyitva tartó földre érdemes saját kosárral, ládával érkezni, de az sem baj, ha nincs, vásárolhatunk belőlük a eperföldön is. Készpénzzel azonban érdemes készülni, mert itt csak erre van lehetőség.

Eperföldek Budapesttől egy karnyújtásnyira:

Pest megyében. a Ráckevei járásban találjuk Áporkát és annak eperföldjét, ahova pontos címet az előzetes regisztrációt követő visszaigazolásban kaphatunk. A terület alapvetően autóval megközelíthető, parkolásra a helyszínen természetesen van lehetőség. Regisztrálni a Facebook-oldaluk Időpontfoglalás menüpontjában lehet, de mindenképp várjuk meg a visszaigazolást és csak ezután induljunk a mézédes szamócák földjére. Kosárral és saját edénnyel javasolt készülni, illetve készpénzzel, mert a földön csak ez a fizetési lehetőség érhető el.

Piliscséven, tömegközlekedéssel egy órányira Budapesttől hangulatos település ölelésében reggel 6-tól este 6-ig szedhetjük az epret. Facebook-oldalukon napi rendszerességgel tájékoztatják az érdeklődőket a szüret időpontjairól, így ha abban gondolkozunk, hogy őket választjuk, érdemes ránézni az oldalukra vagy indulás előtt érdeklődni a +36 30/410-5669 telefonszámon. Nagy érdeklődés esetén a készlet erejéig tudják csak kiszolgálni a vásárolókat.

2519 Piliscsév, Vörösvári utca 6.

A székesfehérvári Borbás Kert Gárdonyban, Csiribpusztán is megnyitotta szüretelhető eperültetvényét a nagyérdemű előtt. Ezt az eperföldet autóval a legkényelmesebb megközelíteni, parkolásra az ültetvény mellett kialakított részen van lehetőség. Közösségi oldalukat azért is érdemes rendszeresen figyelemmel kísérni, mert a szüret időpontjait itt teszik közzé, ahogy azt is, ha újabb ültetvényt nyitnak meg az érdeklődők előtt. Az ültetvényre csak bejelentkezéssel lehet belépni, amit ezen a telefonszámon lehet véglegesíteni: +36 20/390-4535.