6 látnivaló Visegrádon és környékén a felejthetetlen tavaszi kikapcsolódáshoz

Összegyűjtöttük azokat a kirándulóhelyeket, gasztronómiai kincseket és programokat, melyeket nem szabad kihagyni, ha Visegrád környékén jártok.

Mogyoró-hegyi Vadbemutató Kert

A Mogyoró-hegy önmagában is ideális úti cél, ha kirándulnátok egyet; ami azonban igazán izgalmassá teszi, az a hegy tetején található vadbemutató kert. Eredetileg a közelben található Madas László Erdészeti Erdei Iskola tanulóinak oktatására alakították ki a vadaskertet, az évek során pedig a turisták által is kedvelt látnivalóvá vált. A hatalmas területen egymástól elkülönítve élnek a gímszarvasok, kecskék és vaddisznók, a szomszédos lovasiskola miatt pedig az információs táblákat követve lovakkal és pónilovakkal is találkozhattok.

2025 Visegrád, Fácános utca

Mogyoróhegy Étterem

A kirándulók nagy kedvence a hegy tetején található étterem, aminek épületét Makovecz Imre tervei alapján fából építették, az építészre jellemző egyedi stílusjegyek pedig a belső térben is visszaköszönnek. A házias konyha fogásai között a vadételektől kezdve, a szezonális különlegességeken át az örök magyar klasszikusokig mindent megtaláltok, illetve kedvező időjárás esetén a faszenes grillen készült finomságok felhozatalából is lehet válogatni. Az épületet körülölelő hatalmas teraszon is helyet foglalhattok, ahonnan káprázatos panoráma nyílik a Börzsöny hegyeire.

2025 Visegrád, Panoráma út 4.

Fellegvár

Visegrád legemblematikusabb építménye sem maradhat ki a látnivalók sorából: a Fellegvár a Várhegy tövében található Salamon-toronyból és a tetején magasodó várból áll. A vár Károly Róbert uralkodása idején nyerte el végleges formáját, és többek között helyszínt adott a híres 1335-ös királytalálkozónak, ám a köztudatban leginkább Mátyás királyhoz és feleségéhez, Beatrix királynéhoz kötik, akik sok időt töltöttek itt. Az épület bejárása önmagában érdekes kulturális élmény, amit a benne található kiállítás és a lenyűgöző kilátás csak tovább tetéz.

2025 Visegrád, Várhegy

Visegrádi bobpálya

Kicsik és nagyok nagy kedvence a Nagy-Villám oldalában lévő bobpálya, ami télen és nyáron is várja a látogatókat. A pályán kétféle bob közlekedik: az alpesi bob és a nyári bob is 700 méter lesiklóhosszal rendelkezik, az elképesztő panoráma pedig csak hab a tortán. Szép időben elképesztő kilátás nyílik a Dunakanyarra. A pálya melletti büfé gondoskodik a felfrissülésről, a bevállalósak pedig megkóstolhatják a hely specialitását, a bob dogot is.

2025 Visegrád, Nagyvillám 1.

Szentgyörgypuszta

A Dunakanyar egyik kevésbé ismert kincse a közigazgatásilag Visegrádhoz tartozó Szentgyörgypuszta, amibe a legendás színésznő, Gobbi Hilda úgy beleszeretett, hogy első látogatása során vásárolt itt egy villát. A Patkó-villaként is emlegetett épület ugyan jelenleg belülről nem tekinthető meg, kívülről is érdemes megcsodálni és bepillantást nyerni abba, hogyan tölthette itt mindennapjait a művésznő. Szintén itt töltötte utolsó éveit Áprily Lajos költő, aki írásaiban rengeteg történetet jegyzett le a környék történetéről, nevét máig őrzi a település központját képező völgy. A hegyoldalt elhagyva, a Duna-parton található a több mint 200 éves múlttal rendelkező Gondűző Étterem, ahol többek között frissen fogott halakból készült fogások közül lehet választani.

Leányfalu Strand és Termálfürdő

A passzívabb pihenést preferálók számára tökéletes választás lehet a Visegrádtól 20 percre lévő leányfalui termálfürdő, ahol kiengedhetitek a fáradt gőzt. Míg nyáron mind a hat kültéri medence megnyitja kapuit, jelenleg egy fedett és két kültéri medence, illetve a szomszédságban lévő Szaunaház szolgáltatásai közül tudtok választani. A leányfalui gyógyvízzel feltöltött kültéri medence segíthet a mozgásszervi megbetegedéseken, illetve kellemes hőmérsékletének köszönhetően ellazítja az izmokat, és nyugtató hatással bír. A termálfürdő egyik különlegessége az éjszakai fürdőzés, melynek során minden péntek és szombat este éjfélig nyitva tartanak a medencék.

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 142.