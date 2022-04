50+ szuper hétvégi program Budapesten és környékén

Közelít a nyár, így sorra nyitnak a szabadtéri kerthelyiségek, koncerthelyszínek. A Föld napja is erre a hétvégére esik, úgyhogy extra sok programmal vár titeket Budapest.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Ezen a hétvégén kinyílik a Kertem kapuja és elindul a fesztivál. Idén is lesz sok-sok ital, étel, zene meg tánc és temérdek újdonság is vár rátok.

Most hogy az utolsó réteg is megszáradt a padlón kinyit a BÉLA is. Három napos nyitórendezvénnyel, születésnappal, névnappal, DJ-kkel várnak titeket.

Végre itt a jó idő, ezért négy napos terasznyitóval indít a Zsiráf Buda. Jéghideg koktélokkal a kezetekben, nápolyi pizzát falatozva a legjobb ütemeket hallgatva csatlakozhattok az ünnepséghez.

Kispiac zöldítés, palántaültetés, aszfaltrajz, palánta cserebere, upcycling kézműveskedés, bábszínház, DJ és Föld-napi falatok várják a garázsvásározókat.

Előadásokkal és más izgalmas programokkal vár titeket az Állatkert a Föld fesztiválon. Részletes program: ITT!

Palánták, virágok, növények, kertészeti kellékek és szolgáltatások, gasztronómiai finomságok, természetközeli design alkotások, bonsaikiállítás, arborétumi séta, előadások, növényes és zöld programok várnak titeket a Budai Arborétumban a Villányi úton.

30 ezer tulipán között tölthetitek a hétvégét a Dunakanyarban.

16 sörcsap, Barrel Project decizés, tele hűtők, ritkaságok, Zabáljcsak! BBQ food truck, Mad Slam, soft serve, dj, napsütés a főzde mögött sörkertben péntektől vasárnapig.

A szocialista korszak sok más közép- és kelet-európai országhoz hasonlóan Lengyelországban is hagyott építészeti nyomokat: Łódź városképébe is beépült az ideológia jegyében fogant építészeti stílus. A modernista és konstruktivista lakótelepek a nem megfelelő módon kialakított terek ellenére ma nosztalgikus, szerethető „világgá” szelídültek a szemünkben. Olajos Ilka képein olyan egzotikus, nosztalgikus látvány tárul elénk, ahol a részletekben az iparváros múltja, a II. világháború okozta károk is megmutatkoznak.

Budapesti programok csütörtökön (2022. április 21.)

A TE döntésed: Életünk meghatározó választásai – Dr. Almási Kitti és Pál Feri előadásai a Nyitott Akadémia Pódiumon.

A Zuboly a kortárs folk-jazz-hiphop-underground színtér kétségkívül egyik legeredetibb zenekara. Az ő koncertjükkel nyit meg csütörtökön a KOBUCI.

Április 21-én egy gigászi szabadtéri házibulival startol el a Budapest Park 11. évada: a Dzsúdló-koncert után, este 10 órakor kezdődő csapatáskába két helyszínen pakolják bele a jobbnál jobb ütemeket: DJ Endy hip hop és r&b zenéi a Nagytáncteret töltik majd be, míg a Dzsungelben DJ Gomes new school válogatásával találkozhattok.

Budapesti programok pénteken (2022. április 22.)

Antonia Vai, a svéd-magyar dalszerző az idei telet új dalaiba és hangzásvilágába merülve töltötte, amelynek az idén megjelenő új albumon hallhatjátok majd az eredményét. Ugyan a dalok csak nyáron jelennek meg, de már most is bepillantást nyerhettek az új hangzásba. Még ismeretlen dallamokra, elektronikusabb zenei felhangokkal tűzdelt dalokra, illetve a már jól ismert, de új köntösben megszólaló számokra számíthattok.

A Cabaret Medrano 2021-ben ünnepelte 20 éves fennállását. Az évfordulót többek között egy jubileumi best of koncertsorozattal tette emlékezetessé a csapat. A zenekar 20 éves története során sokféle műfajjal kísérletezett, a sanzonok világától indulva a blueson át, míg végül eddigi történetének utolsó éveiben inkább a jazz és a világzene lett a meghatározó az új kompozíciók megalkotásakor.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. április 23.)

A Föld napja alkalmából egy izgalmas felfedező útra invitálják a legkisebb természetbúvárokat. Egy kalandra, ahol játszva tanulhatnak természeti értékeinkről, otthonunkról.

Dalok, muzsikák a földön kúszó, égben szálló, vizekben úszó sok csuda állatról. A külön erre a napra alakult Muzsikáló Természet Zenekar tagjai a legkülönfélébb zenei műfajok mesterei. Velük s veletek együtt kel életre a hangerdő, benne kedvenc állataitokkal. A koncertet követően mozgásban, táncban is megjeleníthetitek e sokféle lényt.

Immár 5. alkalommal várják a kerékpározás szerelmeseit egy Velencei-tó kerülésre. Idén is két választható távval (28 km és 7 km) és egy új, hosszabb, 38 km-es távval készülnek és a különleges évfordulóra való tekintettel még rengeteg meglepetéssel.

A Hősök tere hazánk legismertebb tere. De valóban ismerjük? Tudjuk, hogy mely királyaink sorakoznak a kolonnádban, és miért pont ők? Tudjuk, hogy a szobrokat több ízben leváltották, és hogy a tér húsz éven át készült? Ha kíváncsiak vagytok a tér részletes történetére, turistáskodjatok a Hősök terén! Sétavezető: Maczó Balázs várostörténész, muzeológus.

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület beporzó-vándortanösvényén kicsik és nagyok is megismerkedhetnek a beporzó rovarok varázslatos világával, és hazavihető rovarhoteleket is készíthetnek.

Egyre jobb idő van, kerülnek elő bringák, rollerek és egyéb csoda járművek, ezért fontos, hogy a kisebbeknek is felhívjuk a figyelmét a közlekedésbiztonságra, persze játékos formában.

A Barlanglakás Emlékkiállítás ismét megnyitja kapuit a Tájházak Napja alkalmából. Ezen a délutánon a konyhakertek növényeivel és a belőlük készült festékekkel ismerkedhettek meg.

Nyúl ábrát rajzoló futás a Népliget betonozott útjain, földutakon, és néhol a földutakat elhagyva. Tervezett átlagos tempó: 6:45 perc / km. A részvétel ingyenes.

Az immáron hagyományos Wekerlei Garázsvásár alkalmával számos társasház megnyitja kapuit az érdeklődőknek. A séta során megismerkedhettek a telep történelmével, beleshettek több lakóház udvarába is, miközben elveszhettek a házi kincsek tengerében.

Tekerj át a városon úgy, ahogy máskor nem lehet!

Április 23-án, szombaton a Föld Napja alkalmából interaktív természetismereti oktatójátékokkal várnak titeket a Budakeszi Vadasparkban. Továbbá Mészáros Ádám, hidrobiológus segítségével a vízi élővilág érdekességeivel ismerkedhettek meg.

Április 23-án 19.00 órától sétáló borkóstolót tartanak a Krúdy Gyula utcai Zengő Bárban. A zenés, lazulós eseményen különböző borkiválóságokat lehet majd kóstolni, miközben a háttérben DJ pörgeti a lemezeket.

Szombaton a „Lánchídnál dokkoló giga yachton” elindítja az outdoor szezont a Funkyzeit.

A hirtelen beköszöntött nyári idő elhozta az első nappali House Piknik Terasz bulit.

A rendezvény 18 órától kezdődik fent a kilátónál kis zene és gyönyörködés a naplementében. Majd a buli az Erzsébet kilátó belsejében fog folytatódni kifulladásig.

A tizenegy éves basszusgitáros-őstehetség, Hodek Áron és a nemzetközi hírű szaxofonista-innovátor, Logan Richardson komplex, ízig-vérig mai zenéje a jazz, a hiphop és az R&B határmezsgyéjén bontakozik ki április 23-án az Opus Jazz Clubban.

A ’80-as évek elején alakult, Menyhárt Jenő gitáros–énekes–igazgató köré épülő Európa Kiadó története nem hagyományos zenekartörténet. A zenekar közel 40 éves fennállása alatt számos emblematikus felállásban működött, jelenleg Menyhárt Jenő mellett Bujdosó János, Kálmán András, Koroknay András és Gyenge Lajos a zenekar tagjai. Az együttes 2020-ban rögzítette új lemezanyagát, Love 2020 címen, amely végül 2021. októberében jelent meg.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. április 24.)

Április 24-én újra élettel telik meg a Ferenc tér, hiszen remek termelői piac és izgalmas programok várnak titeket tánccal, énekkel, játékokkal.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közös Föld Napi rendezvénye idén is a megszokott helyen, a Pál-völgyi kőfejtőben várja a családokat.

2022-ben is túrázzatok együtt, és a „csúcson” koccintsunk egyet egy jó hideg SHARE-rel!

Ismerjétek meg a budai zsidóság várbéli történetének helyszíneit és eseményeit!

Mesebeli tájra invitálnak a szervezők: Budapesttől egy órára az Ipoly-folyó alsó szakaszára.

Ebben a kertben a kutyák és a gazdik is fantasztikusan érezhetik magukat. A pikniken a kézműves kellékek, kutyás és kutyabarát termékek beszerzésén túl az érdeklődők megoszthatják a kutyás városi lét tapasztalatait is.

A Szatyor Bár és Galéria szokásos, ismert bloggerek ruháit felsorakoztató gardróbvására egészül ki ez alkalommal egy SZERKÓ vintage ruhavásárral.

Ha nektek is hozott a nyuszi olyan ajándékokat, amikre nincs feltétlenül szükségetek, itt új gazdára találhatnak.

A Platz piachoz hűen egész napos közösségi piknikezéssel várnak benneteket.

A Magyar Zene Házában az iamyank Live Ensemble szintén tavalyi, Sarah című műsorának kibővített változatával lép fel április 24-én. A koncertet másnap 18 órától workshop követi, amely koncertjeggyel ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.

Három ikonikus zenekar, a műfaj kvalitásos művészei és egy hosszú este a Kobuciban, amikor minden a jazzről szól.