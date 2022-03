30+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén

Ezen a héten is összegyűjtöttük nektek a legjobb hétvégi programokat Budapestről és környékéről. Koncertek, előadások, gasztroélmények, túrák és vásárok – nektek csak ki kell választani a hozzátok illőt!

Budapesti programok csütörtökön (2022. március 17.)

Dés László nem csak eljátssza dalait, de a keletkezésükről is mesél. Kulisszatitkokról, hogyan született a Nagy utazás, milyen volt dolgozni Bereményi Gézával, az előadókkal, filmrendezőkel. A II. Kerületi Önkormányzat a koncert teljes jegybevételét az ukrajnai menekültek megsegítésére fordítja.

Humanitárius segélykoncert az ukrajnai menekültek megsegítésére. A magyar blues-szakma legkiválóbb előadói rendhagyó programmal kívánnak segíteni a rászorultakon. A koncert teljes bevételét az előadók és a Muzikum Klub a Magyar Baptista Szeretetszolgálat jószolgálati tevékenységére ajánlja fel.

Az A38 Hajó és a Besh o droM zenekar pár év eltéréssel jelent meg a budapesti kulturális palettán. Míg a Hajó egy helyben ringva hozza el majd’ 20 éve Budapestre a nagyvilágból a jobbnál jobb zenekarokat, addig a Besh o droM ez idő alatt bejárta a világot. Március 17-én hosszú idő után ismét felejthetetlen randevút ad egymásnak ez a két megkerülhetetlen hungarikum.

Az Üllői úton és a Rákóczi úton araszoló autósokat a napfelkelték és a naplementék erős fényében kapta lencsevégre Soós Bertalan fotós. Az így készült fotók szokatlan, vicces és intim részleteket tárnak fel az emberek hétköznapjaiból. A kiállítás ingyenesen megtekinthető március 17-ig a Főfoto kiállítóterében.

Budapesti programok pénteken (2022. március 18.)

Jó tempójú esti túra a Velencei-hegység központi részének legszebb völgyeiben. Azoknak ajánlott, akik tudnak és szeretnek is gyalogolni. Erdőismeret, tájszeretet, földrajz, biológia, történelem egy igazán szenvedélyes, bakancskoptatós gyalogláson.

A pszichedelikus rock, a blues és a techno világát egyesítő Kerala Dust a világ számos fesztiválján és éjszakai klubjában fellépett 2017-es első turnéja óta, március 18-án pedig a budapesti A38-on a sor. A londoni trió mellett fellépnek még a Pure Lustos Kristóf Kelemen és Mirmur, valamint a Music Moves Europe-díjas Deva.

A 18 éves kora óta világot járó, majd hazánkban letelepedő Ripoff Raskolnikov felejthetetlen színpadi jelenlétével – az ország legkitűnőbb blues-americana zenekarának kíséretében – igazán páratlan zenei élményt nyújt. Ripoff szívbemarkolóan énekli meg az emberi érzelmek teljes skáláját. Dalai egyedi hangvételben szólalnak meg szerelemről, veszteségről, reményről a mindennapok nehézségeiről, a szépre való örök törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.

A Grand Mexican Warlock hosszabb hallgatás után 2021 nyarán tért vissza négy koncert erejéig, azóta újra csend van a zenekar körül. Idén tavasszal egyetlen alkalommal lehet elcsípni őket, elmondásuk szerint legközelebb akkor bújnak elő, ha új anyag lesz a tarsolyukban. Hogy ez mikorra tehető, arról nem szól a fáma, úgyhogy érdemes ellátogatni a Turbinába, könnyen lehet, hogy egy ideig nem lesz más lehetőség.

A Watch My Dying és a Cadaveres zenekarok nevei szorosan összefonódtak már a budapesti Dürer Kerttel. Rengeteg felejthetetlen hangulatú közös bulin vannak már túl

és folytatva a hagyományokat, ismét együtt veszik be az új klub frissen avatott színpadát.

Egy könyvbemutató, két dokumentumfilm után Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf duója áll a Gödör színpadára, ezt követően DJ Pándi Balázs keverget hajnali kettőig a kávézóban.

Március 18-20. között ingyenesen látogatható mangalica fesztivál helyszíne lesz a budapesti Szabadság tér. A rendezvényen különféle mangalicatermékeket vásárolhattok, emellett találkozhattok a tenyésztőkkel is, ráadásul testközelből megnézhetitek ezeket a Magyarországon őshonos állatokat.

Szombati programok Budapesten és környékén (2022. március 19.)

A Rákoskerti Lemaradás Egyesület ismét megrendezi 10 és 20 kilométeres túráját, mely szokás szerint Szépjuhászné vasútállomástól indul és ott is ér véget.

Ez a szép túra Budapestről, a Farkasréti temetőtől indul, valóban átmegy a János-hegyen, és a Hűvösvölgyben ér véget.

A pomázi 937. Szent Tarzicius Cserkészcsapat szervezésében idén tavasszal, két év kimaradás után újra megrendezésre kerül a márciusi emlék- és teljesítménytúra.

A tavasz és a jó idő alkalmából sokan sétálnak a Gellérthegyen, az ImagineBudapest március 19-i vezetett sétája azonban túltekint a kilátáson. A program sorra veszi a villákat, szobrokat, az egykori lakókat, a legkülönfélébb történeteket, keltáktól a boszorkányokon át a szőlőművesekig, a hegytetőről nyíló kilátáson túltekintve pedig mi is megtudhatjuk mi volt az, ami megdobogtatta a valaha itt élők szívét.

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket. Szépségápolás, lakberendezés, ajándék és finomságok várnak rátok a Szimpla Kertben.

Ezen a napon a vadmacska és a vadászgörény életéről tanulhattok, de az amerikai származású mosómedvék életmódjába is betekinthettek.

A HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum, a MISZJE – Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület, illetve az EOGY – Evangélikus Országos Gyűjtemény jótékonysági árverést rendez az ukrajnai menekültek megsegítésére. Híres kortárs írók, költők, gyerekkönyvesek és felnőttkönyvesek dedikált könyveit, illetve kortárs illusztrátorok dedikált képeit bocsájtják árverezésre.

Ír, skót tradicionális dallamok, balladák, kocsmadalok több száz év népzenei kincséből merítve. A koncert után táncház kicsiknek és nagyoknak.

A Muriel eredeti felállása hét év kihagyás után újra együtt. A burjánzó örökzöldek mellett új dalok is felcsendülnek.

A Cabaret Medrano egy jellegzetesen budapesti zenekar, amely zenéjében és szövegeiben is ötvözi a város sokszínűségét. Dalaikban keverednek a különböző stílusok, a magyar és a balkáni népzene, a jazz és a sanzonok világa.

Fedezzetek fel egy új cukrászdát Budapest környékén!

Hazánk egyik legmarkánsabb poszt-rock/experimentális zenekara a Dürer Kertben lép színpadra.

2020 februárja után ismét Tesco Disco az A38 hajó gyomrában, ráadásul végre védettségi igazolvány nélkül!

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2022. március 20.)

Egy izgalmas történelmi túra a Budai hegyek változatos világában. A túra visszarepít titeket a 15. századba, amikor a terület királyi vadaskertként üzemelt, és Pálos szerzetesek éltek itt kolostoruk rideg kőfalai között.

2022 első WAMP vására a megújulás jegyében. Ingyenes, kreatív, színes, gyerek- és kutyabarát vásári forgatag a Bálnában.

A közösségi vegán piac március 20-án újra vár titeket a Radisson Blu Béke Hotelben.

A Maratonman sorozat első, és egyben legújabb állomása. Itt a klasszikus félmaraton mellett, rövidebb távokon is próbára teheted magad, így a futással még csak most ismerkedők is találnak maguknak megfelelő távot.

A Mesélő Házak és a Hadik közös sétáján kilépünk a télen oly kellemes kávéházi hangulat falai közül és irodalmi séta keretében útnak indulunk, hogy felfedezzük a Bartók Béla utat és a huszadik századi magyar irodalom nagyjainak emlékét. Zenei aláfestés kíséri majd kultúrsétánkat és a szervezők azt ígérik, nekünk elég a jókedvet és kíváncsiságot hoznunk, minden másról, a meleg italról, a jó történetekről és a Hadik Kávéház ikonikus desszertjéről, a Karinthy szeletről ők gondoskodnak.

Egy túrázás mindig szuper hétvégi program:

Az 53 éves múltra visszatekintő együttes nevéhez több ezer koncert fűződik, utánozhatatlan hangzáskultúrájuknak köszönhetően fellépéseiket mindig telt ház és hangos siker kíséri. Kórusok által sosem énekelt populáris zenéket előadva, angolos vonzerejükkel és precíz zenei tudásukkal világszerte megnyerték a közönség szívét.

Márciusban játsszatok együtt a Gödör Galériáján. Négy este kipakolják a legjobb partijátékokat és segítenek abban, hogy játszótársra leljetek.

A két jó barát, Noodles és Max, New York zsidó negyedében nőtt fel. Hamar rájönnek, hogy a szegénységből egyetlen kiút van számukra: a bűnözés, de álmukban sem fordul meg a fejükben, hogy egy napon egymásra kezdenek majd vadászni.