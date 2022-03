7 különleges sörös program, ami pillanatok alatt kiszakít a megszokott hétköznapokból

Sörkóstolóból, főzdetúrából szinte sosem elég, ezúttal viszont olyan programokat ajánlunk -természetesen sörrel a főszerepben -, aminek nincs párja Budapesten.

Minden hónapban két alkalommal ad otthont a Brew!Studio a 3 órát felölelő, könnyed hangulatú, fesztelen, laza és sörkóstolással gazdagított sörfőző estjeinek. A program résztvevői az elejétől a végéig maguk is nyomon követhetik a sör születését a cefrézéstől kezdve, a komlózáson át egészen a palackozásig. De természetesen a sörfőzés elsajátítása sem marad el, gyakorlati ismeretekkel gazdagodva egy többször kipróbált ale recept elkészítésére nyílik majd lehetőség.

Nem csalás, nem ámítás, ráérős, kényelmes sörfürdőt venni Budapesten két helyszínen lehetséges: a Lukács Fürdőben, illetve a Széchenyi Fürdő földszintjén és annak emeletén is akár. Az 1000 literes dézsákat 36 fokos ásványi anyagokban gazdag termálvízzel töltik fel, ebbe kerülnek aztán a sörfőzés természetes hozzávalói, a komló, az árpa, a maláta, a sörélesztő, majd végezetül a sörsó és a sörhab. A termálvíz és a hozzávalók eredménye egy különleges, gyógynövényes fürdő, ami legalább annyira jó a testnek, mint a léleknek és amihez korlátlan cseh sör fogyasztása jár.

Ha az otthon kényelmében merülnénk inkább el a hétköznapi sörélményben, lehetséges ez anélkül is, hogy kitennénk lábunkat a lakásból. A Craft Beer Club exkluzív sörklubtagságával minden hónapban egy gondosan válogatott doboznyi sörmennyország érkezik a klubtagok otthonai elé. A klubtagok az igényes sörmagazin mellett, sörmerchöt, sörsnacket és 6 kiváló, kisüzemi sört találnak a boldogságpakkban, klubeseményekkel, sörkóstolóval és sörbemutatóval megtoldva.

A 2022-es évet egy igazán különleges programmal kezdte meg a MONYO, hiszen egészen egyedi és hiánypótló módon sörjógát hirdettek meg a sörfőzdében. A sikeres első alkalom után érdemes figyelemmel kísérni eseményeiket és a jövőben nem kihagyni ezt a különleges programot, ami nemcsak nem mindennapi helyszínre hozza el a jógaélményt, de 45 perces főzdetúrával, magyar alternatív zenekarok zenéivel megfűszerezett 60 perces jógával és a MONYO sörújdonságaival kedveskedik a résztvevőknek.

Van az a városnézés, ami egy tősgyökeres budapestinek is felejthetetlen marad. Ha szeretnéd valóban más színben látni a világot, de leginkább Budapest ismert vagy épp legismertebb helyszíneit, ráadásul emelnéd poharad a Parlament árnyékában, az Astoria forgatagában vagy a Hősök tere szomszédságában, csak tessék! 90 perces városnézés, ami kéz a kézben jár a jó hangulattal és a frissen csapolt korlátlan sörfogyasztással.

Hol máshol lehetne megtalálható minden, amit a sörről tudni kell, mint a Dreher Sörgyárakban? A Dreher Sörmúzeum nemzetközi szinten is egyedülálló állandó tárlata a gyár és a söripar történetét, eszközeit mutatja be modern és interaktív kiállításelemeket nem nélkülözve. A múzeumi tárlat ráadásul lehetőséget biztosít, hogy a sörgyár udvarában lévő mini, Kolodko Mihály által készített bronzszobrokat is megtekinthessük.

Elrajtolt a FIRST Taproom főzdekvízének 2022-es évada, ahol a meghirdetett események alkalmával újra foroghatnak a berozsdásodott agytekervények. A történelemtől, a szolfézson át a filmtörténetig, a sok sörrel megtámogatott baráti hangulatig bármi előfordulhat ezen az egy estén, amire sörrajongó, 3-6 fős csapatok jelentkezését várják.

