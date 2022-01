5 kézműves sörfőzde Budapesten és környékén, ahol megismerhetjük a sörfőzés titkát

A kézműves söröket kedvelőknek majdhogynem kötelező, az olthatatlan tudásszomjukat csillapítani vágyóknak kihagyhatatlan programot ajánlunk: mutatunk 5 kézműves sörfőzdét, ahol megismerhetitek a habzó sörgyönyör születésének kulisszatitkait.

Ha mindig is kíváncsi voltál arra, hogyan is születik a baráti beszélgetések mellett oly jólesően kortyolt kézműves sör, mondanunk sem kell, hogy itt a várva várt pillanat! Az ország egyik legnagyobb kézműves sörfőzdéjében, a FIRST Craft Beer Váci úti üzemében a sör alapanyagainak bemutatásától a sörfőzés mikéntjén át egészen a csomagolásig követhetjük végig a kompromisszummentes kisüzemi sörök születését. A látványfőzde természetesen arra is lehetőséget ad, hogy ne csak megismerjük, de a program előtt, alatt és után meg is kóstoljuk a frissen készülő sörkülönlegességeket a FIRST Craft Beer Taproomjában. Aligha kell ennél több.

1044 Budapest, Váci út 83.

Azt a történetet talán már mindannyian ismerjük, hogyan is lesz a vízből bor, a Fehér Nyúl Soroksári úti főzdetúráin azonban napvilágot látnak a víztől sörig történelem legapróbb mozzanatai is. A fehér nyúl üregében, egy merőben új világot feltáró idegenvezetés alkalmával a főzde alapítóival járhatjuk keresztül-kasul az üzemet. Fény derül a sörfőzés kulisszatitkaira, a palackozás kihívásaira, és malátaroppantás mellett megkóstolhatjuk a jobbnál is jobb nedűket. A közel másfél órás bejárást követően a sörfőzde taproomjában egy pohár folyékony gyönyör mellett folytathatjuk a program során kialakult baráti beszélgetéseket.

1095 Budapest, Soroksári út 110-112.

Sörkóstolással egybekötött főzdelátogatásra invitál a HopTop Brewery is, ráadásul nem is akárhova, hanem a több mint 100 éves múltra visszatekintő, egykori kőbányai Fővárosi Sörfőzde területén működő üzemébe. Az autentikus mikrosörfőzdében díjnyertes kraftsörök készítésébe pillanthatunk bele, de szigorúan csak azután, hogy megkóstoltuk a helyi sörből főzött röviditalt, a sörpárlatot. A kóstolás természetesen nem ér itt véget: terítékre kerül még friss maláta, és a legroppanósabb ízek érdekében közvetlenül az erjesztőtartályból kóstolhatjuk meg söreiket is, melyek mivel nincsenek pasztörizálva, sokkal intenzívebbek kisszériás társaiknál.

1106 Budapest, Maglódi út 47.

Nem megyünk messzire a már említett, egykori Fővárosi Sörfőzde területéről, épp csak a szomszédba, ahol a méltán népszerű Horizont sörök születésébe és kulisszatitkaiba kóstolhatunk bele. A többszörösen díjnyertes sörökből hatfélét ízlelhetünk meg autentikus környezetben, az újonnan kialakított kóstolóteremben, ha úgy döntünk engedünk a kíváncsiságunknak és ellátogatunk a 45 percet felölelő főzdetúrájukra. Olthatatlan tudásszomjunkkal és időközben felmerült kérdéseinkkel természetesen nem hagynak bennünket magunkra, olyan szakemberek gondjaira leszünk bízva, akikről nem túlzás azt mondani, hogy a sör az életük.

1106 Budapest, Maglódi út 47.

A családi vállalkozásként működő kézműves sörfőzde, az Etyeki Sörmanufaktúra specialitása a szűretlen, pasztőrözetlen és palackban érlelt sör. A főzde alapítói anno menthetetlen szerelembe estek a belga sörkultúra iránt, Belgiumban tett látogatásukat követően nem is volt kérdés, hogy hazaérve sörfőzdét nyissanak. Budapesttől egy szempillantásnyira található főzdéjükben a palackban érlelt gyöngyszemeknek, az utóerjesztett élősörök teremtéstörténetének előbb az elméletébe, a manufaktúra működésének megismerését, a főzde bejárását követően annak pazar produktumába kóstolhatunk bele. És ha nehezünkre esne elszakadni e világtól, tavasztól sörteraszukon folytathatjuk tovább a kóstolgatást.

2091 Etyek, Kolumbusz u. 1.