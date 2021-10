Sörgyári capriccio: 6 hangulatos sörház, ahol a város legkiválóbb kézműves söreit kóstolhatjuk

Budapest eldugott utcácskáiban, lakóházak alatt húzódó pincehelyiségekben, csillagfényes teraszokon és gyárépületek árnyékában lelhetünk rá olyan buján habzó, folyékony kincsekre, melyekkel valójában mindennap átélhetjük az Oktoberfest hangulatát.

A valaha Tündérgyárként ismert, eredetileg üvegfúvóműhelynek épült Tűzoltó utcai épületben bújik meg az a gasztronómiai sétálóutca, melyet manapság Élesztőháznak hívunk. A nem kevesebb mint 30 sörcsappal rendelkező hely a sörforradalom megkerülhetetlen képviselője, bázisa és egyben a magyar kézműves sör első romkocsmája, mely végtelen mennyiségben, minőségben és változatban folyó, válogatott sörökkel vár, minőségi kultúrával és forradalmi gasztronómiával megfűszerezve. Bátran tobzódhatunk a jobbnál jobb seritalok között a régi ipari udvarban, ahol könnyedén megismerhetjük azt a világot, amelyben a jó sör nem kizárólag az ínyencek kiváltsága.

1094 Budapest, Tűzoltó utca 22.

Néhány lépésre a Szent Gellért tértől, az első sarkon befordulva találjuk a kézműves, kisüzemi és újhullámos csapolt sörök magyarországi és nagyvilágbéli nagykövetét, a KEG Sörművházat. Kínálatuk 32 jeles hazai és nemzetközi nedűjét végigkóstolni a gesztenyefák árnyékában, a Bartók Béla út nyüzsgését és fényeit szemlélve, de akár hangulatos pincehelyiségükben is egyet jelent a nagybetűs boldogsággal. A több generáció olvasztótégelyeként is működő KEG-ben ráadásul változatos és nem kevésbé ízletes á la carte konyhájuk kínálatából, kifogástalan kocsmaételeik ölelésében kortyolhatjuk a habos örömöt.

1114 Budapest, Orlay utca 1.

Budapest éjjel-nappal lüktető szíve, az Anker köz ad otthont a Mad Scientist sörfőzde bisztrójának, a város kétségkívül egyik legjobb teraszának és multifunkciós gasztrojátszóterének, a Madhouse-nak. A 25 sörcsapból majdhogynem megállás nélkül, folyvást folyó és mindig változó, saját és külföldi gyöngyszemeket is felsorakoztató sörkínálat mellett a hagyományos és újhullámos bisztrókonyha, valamint a folyékony kenyér ételekben való újjászületésének is tanúi lehetünk.

1061 Budapest, Anker köz 1-3.

A kézműves sörfőzdék főhadiszállásának címét legjobb lesz, ha mindannyian felvéssük egy jól látható helyre, és felkerekedünk, hogy Újpesten találjunk rá valami egészen rendkívülire. A Váci út 83-as szám alatt találjuk ugyanis a FIRST Craft Beer bázisát, ahol szomjunkat a 10 csappal rendelkező speciális söröző enyhíti, míg kíváncsiságunkat az az üvegablak, ahol a jóleső sörözés közben követhetjük nyomon a sörfőzde működését. Az első osztályú, ízgazdag és különleges sörök közül érdemes a lehető legizgalmasabbakat is megízlelni, legyen szó savanyú sörökről vagy épp a sörpremierek alkalmával bemutatkozó újdonságokról.

1044 Budapest, Váci út 83.

Vesd be magadat az ismeretlenbe és kövesd bátran a Fehér Nyulat! A Boráros tértől mindössze tíz percnyi buszozásra találjuk a szabadság, a kíváncsiság, a szenvedély és a nyitottság sörben megmutatkozó origóját. Az ódon textilfestőüzem épületének árnyékában nemcsak a lehető legkülönlegesebb nedűket kóstolhatjuk frissen csapolva vagy épp üvegbe zárva, de ha hajt a kíváncsiság, bejelentkezés után pénteki és szombati napokon bepillanthatunk akár a sörfőzés kulisszái mögé is.

1095 Budapest, Soroksári út 110-112.

A Bartók Boulevardról nyíló, egyszerre csendes, mégis kellemesen nyüzsgő Lágymányosi utcában, egy lakóház aljában találjuk a kézműves sörfőzdék nem is olyan rég itt letelepedett Mekkáját, a Guri Serházat. A több helyszínről is visszaköszönő név ezúttal a XI. kerületet hódítja meg, hiszen nincs olyan nap, hogy valaki ne szeretne bele a saját recept alapján készült, frissen csapolt, 24 féle sör bármelyikébe. Ha pedig úgy döntenénk, hazaviszünk magunkkal egy üveg folyékony aranyat, mindezt frissen csapolva és palackba zárva meg is tehetjük.

1111 Budapest, Lágymányosi utca 13.