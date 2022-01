8 különleges reggelizőhely Budapesten, ami nem mindennapi kínálattal vár

Nincs is jobb program hétvégente, mint ráérősen üldögélni a számtalan hangulatos budapesti reggelizőhelyek egyikében, és kellemes környezetben beszélgetni az élet nagy dolgairól, egy finom kávé mellett. Ha pedig a kávé mellé valami kiadósat is fogyasztanátok, akkor csemegézzetek alábbi listánkról, mutatunk néhány nem mindennapi kínálatot.

Kiadós francia reggelijét immár 13 helyszínen kínálja városszerte a francia étkek specialistája, az à table!. Megejthetjük kora reggeli randevúnkat egy fantasztikus, füstölt lazacszeletektől roskadozó nyitott szendvics, egy Tartine Saumon fölött, de bátran válasszuk Club Sandwich-üket, ha megkívántuk a pirított briósra halmozott csirke, bacon, avokádó, majonéz és saláta esszenciáját. Ha hagyományos ízekre fájna a fogunk, kérjünk Croque Monsieur-t cotto sonkával, emmentálival, besamellel, Croque Madame-ot vagy Croque Florentine-t, melyet tükörtojás koronáz meg. Tányérunkról semmiképp sem hiányozhat az Eggs Avocado, a 3 tojásból készült rántotta avokádóval, salátával és pirított brióssal, valamint a reggeliszeánszunkat kerekké varázsoló fogás, a csokoládéval nyakon öntött édes bundáskenyér, a Pain Perdú sem.

A Szimply csapata teljesen megreformálta a reggelizőhelyeken fellelhető általános reggeliválasztékot, így náluk nem igazán lehet tipikus fogásokat találni. Az étlapot kéthavonta lecserélik, de az azon szereplő ételeket mindig egészséges, szezonális ízek jellemzik. A fogásokat gyönyörűen tálalják, fő különlegességük, hogy ehető virágokkal díszítik az egyedi ízvilágú reggeliket, igazi élménnyé varázsolva az étkezést. Az acaí bowl és a chia puding verhetetlen náluk, de az avokádós bagel is igazán kiadós. A fókusz a kiegyensúlyozott táplálkozáson van, ezért mindenből elérhető vegetáriánus, vegán és gluténmentes változat is.

1052 Budapest, Károly krt. 22.

A Tosti névre keresztelt szendvicsezőt egy holland páros álmodta meg, akik Magyarországra érkezve gondoltak egyet és saját vendéglátóhelyet nyitottak. A melegszendvicsek az üzlet számára külön készült, toastkenyérméretű kovászos kenyérrel készülnek, melynek belsejét gouda sajttal töltenek meg. A klasszikus, csirkés, tonhalas és vegán változatok mellett igazi holland különlegességekre bukkanhatunk a szendvicsező kínálatában. Ilyen például a cukros almalével lekent toastkenyér, aminek gyümölcsös, ropogós réteg képződik a külsején, vagy egy másik nem mindennapi kombináció, a csokis kenyér. Bármelyiket is választjátok, biztosan nem fogtok csalódni.

1055 Budapest, Bajcsi-Zsilinszky út 76.

A Dohány utcai Pantry Brunch & Coffee vendéglátásban jártas tulajdonosai egy teljesen új koncepció kitalálásán dolgoztak, amikor ráeszméltek, hogy a legtöbb vendég más-más szempontok alapján válogatja össze a rendelését, különböző igények és ízlés szerint. Adott volt tehát az ötlet, miszerint nyissanak egy olyan helyet, ahol mindenki maga kombinálhatja össze a reggelijét, már az alapjaitól kezdve. A szezonálisan változó étlapon elérhető tételek közül 3, 5 és 7 darabot lehet választani, az ételek pedig kis adagokban, a spanyoloknál már jól ismert tapasokként érkeznek. Így egy nagy adag reggeli áráért többfajta ízvilágot is megkóstolhatunk.

1074, Budapest Dohány utca 5/B

Indítsátok a napot a város felett, a Normafa Delikát egész nap elérhető, egészséges reggelijével. A belterét tekintve a 60-as évekre emlékeztető üzlet természetközelisége mellett az ott kapható ételek miatt is különleges. Gondolunk itt például a krémes, meleg zabkására, amit aszalt gyümölcsökkel és vörösboros almával tálalnak, na meg a szendvicskrémekre és a friss gyümölcslevekre. A tulajdonosok különös figyelmet szentelnek annak, hogy helyi kistermelők termékeivel készítsék el az ételeket, emellett pedig még a környezettudatosság is fontos szerepet játszik a bolt minden területén. Jó idő esetén lehetőség van piknikkosár-bérlésre, amit igény szerint megpakolhatunk a delikátban kapható termékekkel.

1121 Budapest, Eötvös út 47-53.

Ha a tökéletes croissant-t keresitek reggelire, akkor irány a Freyja! A pékség és egyben reggelizőhely két egymás utáni évben is bezsebelte Az ország legjobb croissant-ja díjat az itt kapható, dán recept alapján készült, kívül roppanós, belül puha és lágy, 27 réteges francia süteményeknek köszönhetően. A croissantok többféle ganache-sal, sós és édes változatban, saját lisztből és magas minőségű vajból, 4 napon át készülnek, ez pedig mindenképpen garancia a minőségre. A Freyja története nemrégiben újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis pesti boltjuk után Budán nyitották meg második üzletüket.

1074 Budapest, Szövetség utca 10-12.

1021 Budapest, Vadaskerti uta 1-3.

Több mint tíz éve ad otthont Budapest egyik leggyönyörűbb reggelizőhelyének a Villa Bagatelle, ahol egész nap elérhető reggelivel várják a vendégeket. A budai villa földszintjén található Brót Pékségben friss péksüteményeket, az épület első emeletén pedig különleges fogásokat kínálnak a reggelizni vagy éppen bruncholni vágyóknak. A kéthetente változó ajánlatok gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, kezdve az édes, a sós vagy éppen a pezsgős reggelitől a mentes ételekig. Nyáron különösen érdemes ellátogatni egy kiadós reggelire, akkor ugyanis a villához tartozó teraszon étkezhettek, akár az év első napsütéses reggeleinek egyikén.

1126, Budapest Németvölgyi út 17.

Barcelona után az Arany János és Hercegprímás utca sarkán nyitotta meg magyarországi üzletét egy görög és spanyol gyökerekkel rendelkező házaspár, amit Cookie Beacon névre kereszteltek. A pár úgy érezte, hogy a magyaroknak is szüksége van arra, hogy egy kávé mellett lazítsanak, pont úgy, mint ahogy a mediterrán országokban már megszokott. Ezért Budapesten is megnyitották üzletüket, ami igazi üde színfolt a belvárosban, hatalmas ablakaival, kék színével és hangulatos berendezésével. Ételek tekintetében a kínálat kimeríthetetlen, a belga csokoládéval készült kekszhez például 100 féle receptet próbáltak ki, mielőtt megtalálták a tökéleteset, de van még avokádós-baconös gofriszendvics, eggs benedict, acai bowl, allergénmentes és keto étel is a repertoárban.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 15.

További különleges reggelizőhelyekért olvassátok el korábbi cikkünket:

Borítókép: Szimply Facebook