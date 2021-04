Reggeli új köntösben: 7+1 budapesti reggelizőhely hamisítatlan, hétvégi brunchélménnyel

Az otthon töltött napokba igazi ünnepet hozhat kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és időseknek egy fenséges reggeli, egy napindító terülj-terülj asztalkám. Ajánlónkban most 7+1 olyan budapesti reggelizőhelyet ajánlunk, ahol a bruncélményhez alternatív programokat, kikapcsolódási lehetőségeket is kínálunk a még teljesebb élményért, a testi-lelki feltöltődésért.

A Wesselényi utcai Anyám szerint, méltán a reggelizők és brunch-olni vágyók Mekkája, ahol gazdag és bőséges reggeli finomságokból válogathatnak a korán- és későn kelők egyaránt. Gyerek- és fiatalkorunk reggeli élményei, édesanyánk nagy gonddal és odafigyeléssel készített napindítói újraelevenednek, ahol ha esik, ha fúj az idén 89. születésnapját ünneplő Eszti néni reggelijét mindenképp érdemes kipróbálni, ahogy a méltán híres szerdai réteseket is. De van itt falatokban újjászületett mennyország: angol reggeli, palacsinta, sós és édes bundás kenyér ki-ki a maga párjával, de még Tojásbuger is a Papa szájíze szerint elkészítve. A végeérhetetlen választékból kihívás választani, de ebben az a jó, hogy bármi mellett is döntsünk, nem fogunk csalódni! Reggelinket kérhetjük telefonon (06 20 440 0525) személyes átvétellel vagy a Wolton, a Netpincéren és a Bolt Foodon házhoz szállítással is.

Funzine-tipp: Hívjátok át a nagyszülőket és induljon a nagy családi habzsi-dőzsi! Egy Anyám szerint reggeli tökéletes napindító egy felejthetetlen kirándulás vagy felfedező városi séta előtt.

1077 Budapest, Wesselényi utca 25.

A belvárosi Double shot méltán híres a páratlan brunchajánlatáról, melyet nemcsak reggel, hanem sokunk nagy örömére egész nap kínálnak. Érdemes hát kihasználni az egész napos brunchélményt, megkóstolni a sétakompatibilis breakfast burritot, netalán a burger triót, melyek mindegyike tökéletes kiegészítője a hétvégi kirándulásnak. Ökotudatos vendégeiknek ökológiai lábnyomot minimalizáló burgerrel kedveskednek, egyik kezünkben egy “Save the planet” burgerrel, másikban duplán főzött saját pörkölésű kávéjukkal nem lehet ismeretlen a világot megváltó napkezdet. Házhoz szállítva kérhetjük a Wolton keresztül, ha viszont beugranánk hozzájuk, ne hagyjuk pillantás és szó nélkül az újdonsült deli részt sem, ahol akár a délelőttre szánt, saját pörkölésű szemes kávéikat, akár az esti beszélgetésekhez elengedhetetlen széles választékú prémium söröket, borokat, és cidereket is beszerezhetjük.

Funzine-tipp: Kerekedjetek fel a haverokkal, üljetek ki a Duna-partra a barátokkal és beszélgessétek át a napot, nézzétek meg a napfelkeltét egy forró fekete mellett vagy koccintsatok egy kézműves sörrel a naplemente fényében.

1053 Budapest, Veress Pálné utca 33.

A Batthyány tértől néhány lépésre, egy csendes, mégis hangulatos budai kis utcában bújik meg a fenséges mentes- és egészséges reggelijéről híres Franziska. Zabkásák számtalan variációjából válogatva, gyümölcssalátával vagy mennyei Breakfast Burgerrel, Eggs vagy Salmon Benedicttel indítva a napot új értelmet nyer szinte minden. Tápláló, laktató és mennyei ételeiket mind a környezet, mind a testünk meghálálja majd, hiszen minden földi jóval, például háztáji tojással készülnek a napsárga omlettek és rántották is, olyanok amelyek után nem vágyunk majd másért, máshova. Ha reggeli sétával kötnénk össze a reggeli beszerzést, ejtsük őket útba és kérjük elvitelre a mennyei mannákat, de ha kényelmesen kezdenénk a napot, rendeljük meg egyszerűen Wolton keresztül.

Funzine-tipp: Énidő és mesésen finom reggeli a teraszon, egy csokor tulipán, egy jó könyv vagy kedvenc újság társaságában és nem is kell más, hogy jól induljon a nap.

1011 Budapest, Iskola utca 29.

Tagadhatatlan, hogy élünk-halunk a Margit utca napsugaras brunchbisztrójáért, ahol csakugyan az egész napos reggelik kánaánjában dúskálhatunk. A bejáratott reggeli fogásokon túl specialitásokkal is készülnek, ahol helyet kap olyan mint vegán bundás kenyér, napköszöntő shakshuka, gyümölcsökkel és kókuszchipssel sűrűn hintett acai bowl és túrós-barackos krémmel töltött bundás kalács, vagyis Fuity French Toast is. Kötelező kávénk mellé pedig érdemes a különféle gyümölcslevekből és frissen préselt juice-okból is szemezgetni. Ami biztos, hogy a minőségi francia, olasz és magyar alapanyagokból készült finomságokért nemcsak a testünk, a lelkünk is hálás lesz. A bisztróban személyes átvételre van lehetőség, de reggelinket Wolton is megrendelhetjük, ha kihagynánk a kellemesen meredek, ámde frissítő bisztróhoz vezető sétát.

Funzine-tipp: Üljetek ki a bisztró melletti parkba vagy sétáljatok el a Margit-szigetre és piknikezzetek egy nagyot, de a bátrabbak nyakukba vehetik a Rózsadomb kanyargós utcáit, sőt mi több, buszra pattanva még akár a Zugligeti Libegőhöz is ellátogathattok!

1023 Budapest, Margit utca 27.

Az à table! pékségei nemcsak francia falatokat, hanem francia finomságaikkal egészében képesek francia hangulatot varázsolni az otthonokba. Nem is lenne francia reggeli, ha hiányozna a croissant ölelte sonka, ementáli sajt, saláta és besamel alkotta Croissant Jambon, a csakugyan croissant ölelte kacsamájkrém szeletek, fügelekvár, rukkola produkciója a Croissant Foie Gras, néhány francia quiche szelet, na meg persze az édes töltelékkel sűrűn töltött, kívül mégis ropogós muffin alakú croissant, a hamisítatlan Bobine. A francia kényeztetés elmaradhatatlanja persze a zamatos kávé, de ha némi csavart vinnék a reggelbe, próbáljuk ki most az egészségesebb verziót, a gyömbér shotot. Franciaországot tálalni manapság ennyire egyszerű, kérheted elvitelre bármely pékségükben vagy rendeld meg egyszerűen Wolton keresztül.

Funzine-tipp: Hamisítatlan párizsi hangulat az ágyban. Lepd meg kedvesed egy romantikus francia reggelivel, hangulatfokozásként pedig szóljon Édith Piaf vagy ZAZ. Töltsétek a délelőttöt egymással!

Tévedés, hogy Buda törzshelyére, az Émile-be a lenyűgöző ebéd és vacsorakompozíciókért érdemes el vagy visszalátogatni, ugyanennyire igaz ez a fejedelmi reggelikre is, mely egy szempillantás alatt ünnepi asztalt varázsolnak bármely lakásba vagy nap melengette kert, terasz asztalára. Ropogós pékáruk, gazdagon töltött leveles tészták, pozsonyi kiflik, vajtól dúsan illatozó croissant, cipók és kenyerek várják, hogy tányérra kerülhessenek és minőségi pezsgők, hogy pohárban csilingeljenek. Az élményt már csak egy-egy falat kiváló csokoládé emelheti édenkerti magasságokba, melyet személyes átvétellel, de házhoz rendelve is kérhetünk a Wolt, Netpincér vagy a Bolt felületének segítségével.

Funzine-tipp: Ünnepi napindító a szeretteidnek. A születésnap vagy ünnep reggele torta helyett induljon most pezsgővel!

1026 Budapest, Orló utca 1.

Az Artizán Pékség melletti “porridge bar”, a Fågel by artizán különösen arról ismert, hogy mindig tudnak valami egészen újat mutatni még egy egyszerűnek vélt zabkásából is. Sós és édes kásák is sorakoznak itt, a zabkásák egészen új generációi, az éppen aktuális ízeknek és zamatoknak köszönhetően éppen a pillanatra hangolva. Többek közt ezért is képtelenség megunni, amellett, hogy tápláló reggeli gyanánt biztosan nem éhezünk meg idejekorán. Választhatunk, hogy sósra vagy édesre hangolnánk a napunk indítását, esetleg mindkettőre, egy biztos, vétek lenne bármelyiket is kihagyni. Ugorjunk be hozzájuk és kérjük elvitelre, kérjük saját ízlésünk szerinti ízkombinációban vagy rendeljünk egyszerűen a Netpincéren keresztül.

Funzine-tipp: Tökéletes csajos napindító, ugorj be a legjobb barátnődhöz egy finom zabkásával, készítsetek egy frissítő, házi arcpakolást és elő a legjobb sztorikkal!

1054 Budapest, Hold utca 3.

A Krisztina tértől egy pillantásra, egy csendes, de annál meghittebb utcában bújik meg a Rojt és Bojt kávéskuckó, ami ugyan a jelenlegi helyzetben csak hétfőtől péntekig tart nyitva, ezzel ugyanolyan ünnepet hozva a dolgos hétköznapokba. Útban a Gellért-hegy vagy a Tabán felé, édes és sós, helyben sütött croissant és bagel köpeny rejtette ínycsiklandó szendvicsekkel, frissen préselt narancslével és az elmaradhatatlan feketével kecsegtetnek bennünket, de reggeli ajánlatukkal a hónunk alatt is meghódíthatjuk a budai természetet. Nincs más dolgunk, mint telefonálni, Messengeren üzenni és útban a cél felé magunkhoz venni a kávéskuckó finomságait, de ha mégis úgy döntenénk, hogy az otthon kényelmében fogyasztjuk el a hétköznapi ünnepi reggelit, akkor a Netpincéren van lehetőségünk leadni rendelésünket.

Funzine-tipp: Reggeli meglepetés piknik a Gellért-hegyen. Vigyetek tollast, frizbit vagy csak táncoljatok mezítláb a fűben, selyemszalagokkal, lufikkal díszítsetek fel egy bokrot vagy zugot, így a gyerekeknek is felejthetetlen élmény lesz egy ,,átlagos hétköznap reggel az ébredő főváros felett”.

1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 4.