6 hangulatos lemezbolt Budapesten, ahol igazi kincsekre lelhetsz

Manapság újra reneszánszát élik a bakelit lemezek, ami a vinylek időtállóságát tekintve nem is olyan meglepő. Gyűjtők és nem gyűjtők számára is igazi kincseket rejthetnek a listánkon szereplő budapesti lemezboltok.

A budapesti alter fiatalok körében legendás kulthelynek számító Beat on The Brat nemrégiben egy Frankel Leó úti lemezbolttá reinkarnálódott. A Nyár utcai szórakozóhely bezárása után egy teljesen új koncepcióval állt elő a hely tulajdonosa, így bulik helyett itt inkább a bakelit lemezek, a kávé és a különböző alkoholos italok vannak középpontban. A BOTB vinyl készlete főként a 80-as és 90-es évek előadóira fókuszál, a lemezboltrészleg pedig 7 órakor bezár, hogy utána már csak a szórakozásé legyen a főszerep. A hangulatról egy minden pénteken és szombaton DJ gondoskodik.

1027 Budapest, Frankel Leó út 14.

Amennyiben egy gondosan összeválogatott használtlemez-boltot keresel, a Kalóz Records a te helyed. Hiszen a VIII. kerületi üzlet kínálatában nincs olyan zenei stílus, ami ne lenne megtalálható. Kezdve a kubai zenétől, a death metálon át az erdélyi jazzig, itt tényleg mindenki találhat kedvére való bakelitet. A kínálatot tekintve a fókusz főként a ritkaságnak számító helyi lemezeken, a világzenén, a jazzen, az avantgárdon és a soul zenén van. A személyzet véleményét bátran kikérhetitek, hozzáértően válaszolnak majd kérdéseitekre.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 25.

Sokak szerint Kelet-Európa legjobb használtlemez-boltja a Laci bácsi Lemezboltja, ahol átlagon felüli választék tárul elénk, legfőképp jazz és magyar zenék terén. A lemezek zenei stílus helyett egytől egyig abc sorrendbe vannak rendezve a hatalmas sárga színű tárolókban, így megkönnyítve a keresgélést. A választékot tekintve itt tényleg bármire rábukkanhatunk, ezért érdemes lehet többször is visszatérni az üzletbe. Laci Bácsi lemezei pedig már nem csak helyben, online is elérhetőek.

1073 Budapest, Kertész utca 42.

Budapest legendás lemezboltja a belvárosban található Wave, amelynek jelenlegi tulajdonosa 25 évig volt eladó a boltban, így valószínűleg nehezen találni olyan lemezt, amit ne ismerne. Az alternatív zene Mekkájaként is emlegetett üzlet Magyarország legrégebb óta működő vinylekkel kereskedő boltja, legalábbis ami az indie és alternatív kategóriát illeti. Így ha ezek között a zenei stílusok között mozogtok, mindenképp érdemes betérnetek a Wave-be, biztosan nem távoztok üres kézzel. A Wave régóta közkedvelt helyszín a zenészek, lemezgyűjtők és turisták körében, egyszer pedig még a brit BBC Radio 1 DJ-e, John Peel is megfordult náluk.

1065 Budapest, Révay köz 1.

A XIII. kerületi Média Pont a lemezboltnak már a Facebook-oldala is megér néhány görgetést, igazi kincseket találhatnak itt a zene- és egyben kutyakedvelők. Bakelit lemezek tekintetében a fókusz főként a 60-as és 70-es évekbeli magyar előadókon van, de természetesen itt is találni más különlegességeket is, csak elég kitartónak kell lenni hozzá, a választék ugyanis óriási. A legnagyobb kincsek általában először a bolt Facebook-, illetve Instagram-oldalára kerülnek fel, ezeket hamar el is kapkodják, így inkább az online térben érdemes résen lennetek, ha különleges lemezekre vadásztok.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 18.

A klasszikus, jazz és blues vonal kedvelőinek a Teréz körúti Newport Records üzletét ajánljuk, de emellett a boltban fellelhető francia folk-, pop- és rockgyűjtemény is figyelemreméltó. Az aprócska bolt kínálata a méretéhez mérten nem túl nagy, de aprólékosan összeválogatott a tulaj, és egyben bakelit szakértő Bálint Ferenc által. Vinyl lemezeinket kedvező áron akár helyben meg is tisztítják, valamint egy elkülönített részen találhatunk használt bakeliteket, amelyek szintén kedvezményes áron elérhetőek. Az üzletben korábban még a Sonic Youth frontembere is megfordult, és nem távozott üres kézzel.

1061 Budapest, Teréz körút 8. udvar