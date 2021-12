6 meglepetés, ha tudatosságot, énidőt vagy öngondoskodást ajándékoznál idén karácsonykor

Van úgy, hogy kifogyunk az ötletekből, nem szeretnénk szerettünket egy újabb tárggyal, ruhával vagy egyéb csecse-becsével megajándékozni, ezért összeválogattunk 6 olyan ajándéktippet, amivel tudatosságot, öngondoskodást, énidőt és figyelmet adhattok a másiknak.

Hogy némiképp lépést tudjunk tartani a fenntartható divattal és jobban elejét tudjuk venni a túlfogyasztásnak, érdemes elsőként a gardróbunkban körülnézni. A színtanácsadás ebben segít tudatosabbá válnunk: lehetőséget ad nemcsak egy hatékony kapszulagardrób kialakítására, de abban is támogat, hogy a jövőben csak olyan ruhát vásároljunk, aminek viselése magabiztossá tesz az egyszerű hétköznapokon is. Idén karácsonykor egy újabb ruhadarab helyett igazi kuriózum lehet tehát egy színtanácsadás.

Öngondoskodás és énidő: Hello Me Box – Bontsd ki az életed!

A pszichológusok által megalkotott Hello Me Box korszerű, kreatív és szakszerű segítséget nyújt a magunkra való fókuszált odafigyelésben. Öngondoskodás füzetüket tartalmazó dobozukban kreatív gyakorlatok, a magunk felé forduláshoz szükséges hasznos és ráhangoló eszközöket találunk, melyek mind-mind hozzájárulnak egy kiegyensúlyozottabb életvitel kialakításához. Ha valaki számára az öngondoskodás lehetőségét adnád, itt az alkalom: ajándék annak is, aki adja és ajándék annak is, aki kapja.

A Mesevonal tematikus e-mail kurzusai főként abban segítenek, hogy az évnek és a mindennapoknak legyen egy olyan kerete, ritmusa, amiben az ember igazán komfortosan érzi magát. Mivel minden hónap, minden évszak saját üzenettel, elmélyíteni valóval bír, így egy ilyen tematikus e-mail kurzus abban is segít, hogy könnyebben megéljük, könnyebben ráhangolódjunk ezekre az időszakokra a mesék, mítoszok és csillagképek által.

Ha van olyan ismerősöd, aki szeret elmélyülni a periodikusságban és azon belül is a holdciklusokban, számára egy the city fairies Hold Harmónia csomag kitűnő meglepetés lesz. Annak érdekében, hogy az ember jobban el tudjon merülni ebben a világban útmutató kalauzol, a Hold természetéhez, ciklusaihoz és ritmusához alkalmazkodva pedig egy újraértékelt életritmus kialakítására nyílik lehetőség, amivel egy jóval természetközelibb és tudatosabb életvitelt lehet a jövőben követni.

Tudatos ruhatár: Gardrobvilága szett zsonglőr

Ha a meglévő ruhatárból szeretnénk kihozni a legtöbbet vagy tudjuk, hogy van valaki, aki igazán örülne egy ilyen ajándéknak, ezesetben Csillag Rita szett zsonglőr szolgáltatását ajánljuk. Annak megakadályozására, hogy még több ruha halmozódjon fel a szekrényekben tökéletes ez a néhány órás program, hiszen ezzel számtalan variációjú összeállítást tudunk kihozni meglévő darabjainkból, ahelyett, hogy újak vásárlásába kezdenénk.

Tudatos évkezdés: Évrendező

Aprócska figyelmesség, de talán annál hasznosabb az évről-évre ingyenes letölthető és nyomtatható Évrendező. Az immár tizedik évébe forduló füzet segít, hogy áttekintsük a megélt évet, lezárjuk és elengedjük azt és hogy új célokat fogalmazhassunk meg a következőre, jóval tudatosabban átlépve így az új esztendőbe. Korábbi cikkünkben bővebben is olvashatsz róla.