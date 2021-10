A 7 kedvenc kocsmánk Budapesten, ha kieresztenéd a fáradt gőzt

A hosszú munkahetek alatt felgyülemlett fáradt gőz kieresztéséhez ajánlunk most olyan stresszmentes vendéglátóegységeket, ahol gond nem érhet. Következzenek kedvenc budapesti kocsmáink!

Az V. kerület kevésbé forgalmas részén, egy köpésre a Ferenciek terétől, az Astoriától és a Deák tértől találjuk a sallangmentes Fahéj Kávézót. Az üzlethelyiség mindössze két teremből – ezek egyike jól elszeparálható, így zártkörű rendezvények tartására is alkalmas –, valamint egy hangulatos, az utcafrontra néző kis teraszból áll. Főként italfronton mozognak otthonosan a Fahéjban, de azért éhen halni sem fogunk náluk, a retró sonkás melegszendvics például minden bajra jó.

1052 Budapest, Semmelweis utca 19.

A Magyar utcáról nyíló pincehelyiségben megbúvó Mélypontba jó pár éve, egyetemistaként a gumicukros macifröccsért és a más-más évtizedekből származó, kissé kopott, de legalább a miénk hangulatú bútorok közt kiteljesedő bölcsész életérzésért jártunk. Az azóta eltelt évek alatt velünk változott a presszó is, hiszen manapság macifröccs helyett a széles italkínálat kézműves sörei és különleges whiskyjei mellett tehetjük le itt a voksunkat. Hétfőtől szombatig este 6-kor nyitnak, vasárnap pedig kipihenik a hét fáradalmait.

1053 Budapest, Magyar utca 23.

Ízig-vérig brit pubra bukkanhatunk a VII. kerületi zsidónegyed egyik elsőre talán nem is olyan feltűnő üzlethelyisége mögött. Ha viszont belépünk a London Stone Pubba, tényleg olyan érzés kerít hatalmába, mintha a brit fővárosba csöppentünk volna. A galériás belső tér aprócska, de autentikus, míg az italválaszték folyamatosan változik, méghozzá olyan folyékony különlegességgel bővül újra és újra, melyek nem biztos, hogy a városban bárhol máshol kaphatók.

1077 Budapest, Wesselényi utca 13.

A Bartók Béla úti újhullámos vendéglátóhelyeket magunk mögött hagyva, a környék egészen új arca tárul elénk, aminek egyik zászlóvivője a fesztelen hangulata miatt közkedvelt MAG Pub. Ugyan már jelenlegi formájában is közel 10 éve működik, a MAG alapítása előtti 50 évben is kocsmaként vonzotta a fáradt gőzt kiengedni vágyókat. Az alapkoncepció, sőt, valójában a berendezés sem változhatott azóta sokat, és még mindig jólesik itt alkoholba és vérre menő csocsómeccsekbe fojtani örömünket, bánatunkat.

1111 Budapest, Bercsényi utca 9.

A Blaha Lujza tértől pár perc sétára rejtőzik Józsefváros egyik leghangulatosabb underground kocsmája, a hangulatvilágított szalonokat idéző Hintaló Iszoda. A gineket, rumokat és vodkákat bőségesen felsorakoztató italválasztékon túl egészen biztos, hogy beszippant majd a hely hintalovakban nem szűkölködő eklektikus atmoszférája, amely az utolsó múltszázadi rekamét, vonalas telefont és írógépet is körüllengi. Mindezt valahol elütő, mégis tökéletesen passzoló DJ-k és bulik egészítik ki.

1088 Budapest, Bacsó Béla utca 15.

A Dob utca árkádja alatt találjuk az esténként emberek morajától nyüzsgő Fekete Kutyát, ahol talán valamivel kevesebben tudják, hogy bizony, finom étkekbe is bele-belefuthatunk. Ami ennél még jobb hír, hogy ők is csatlakoztak a környezettudatos Rakun Dobozközösséghez, így a gondosan elkészített tapasokat, szendvicseket és mártogatóstálakat acéldobozokba is belepakolják nekünk. Dönthetünk persze úgy is, hogy elfogyasztjuk őket helyben, és ha már ott vagyunk, maradunk egy jó hideg fröccsre, na meg az esti bulira.

1074 Budapest, Dob utca 31.

Persze, kocsmaként sem utolsó, a Kisüzem ma már jóval több ennél: a Kis Diófa utca egyik legszínesebb jelensége. Nem sikerült még úgy elsétálnunk a Kisüzem előtt, hogy ne vonzotta volna az a több tíz ember a tekintetünket, aki vidáman beszélgetett egy pohár frissítővel a kezében a hely előtt, érdemes azonban betérni ide akkor is, ha fesztelen környezetben fogyasztanánk el egy-egy jól elkészített, szezonális fogást, vagy épp megtekintenénk egy feltörekvő művész kocsmakiállítását.

1072 Budapest, Kis Diófa utca 2.