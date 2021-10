Szomorú a vasárnapod? Mutatunk 5+1 tippet, amivel könnyedén tehetsz ellene

Szinte minden ember számára ismerős lehet az érzés, ami általában vasárnap délután vagy este jelentkezik, és az előttünk álló munkahét miatti szorongást eredményezi. Ezt angolul Sunday Scariesnek hívják, magyar megfelelőjeként pedig a szomorú vasárnap kifejezés írja le leginkább.

Nem számít, mennyire volt pihentető és kellemes a hétvégéd, az aggódó gondolatok akkor kezdenek el igazán cikázni az elmédben, amikor éppen a vasárnap utolsó szabad óráit próbálnád élvezni. A jelenség nem újkeletű, de a koronavírus-járvány hatására egyre több embernél jelentkezik az érzés. Van, akinél gyakrabban, van, akinél soha, és olyan is akad, akinél akár minden egyes vasárnap jelentkezhet.

Egy LinkedIn által végzett, 2018-as felmérés szerint az Egyesült Államokban az emberek 80%-át önti el szorongás vasárnaponként, sokan pedig azt sem tudják, mi miatt érzik ilyen rosszul magukat.

A vasárnapi szomorúságot leggyakrabban a munkahelyi stressz és az ezzel összefüggő hormonok váltják ki, melyek még akkor is jelentkeznek, ha éppen nem áll előttünk stresszesnek ígérkező munkahét. Egyenlőségjelet teszünk a stressz és a munka közé, ezért az agyunk elkezdi egyfajta fenyegető érzésként felfogni a munkával kapcsolatos gondolatokat. Ez pedig anticipációs szorongást válthat ki.

Ne ijedj meg, nem kell azonnal frissítened a CV-det és karrierváltáson gondolkodnod, inkább mutatunk néhány tippet, ami segíthet a szorongató érzés leküzdésében.

1. Legyen egy megszokott vasárnap esti rutinod

Ez jelenthet bármit, ami segít abban, hogy nyugodtan zárd le a hetet, és ugyanilyen mindsettel tekints az előtted álló feladatokra. Tölts időt a szeretteiddel, kirándulj, készíts habfürdőt, olvass, jógázz, írj naplót, vagy nézd meg a kedvenc sorozatod új részeit. Csinálj olyat, ami megnyugtat, és ami a legfontosabb, aludd ki magad másnapra!

2. Hangolódj rá az előtted álló hétre

Egy 2020-as felmérés szerint az emberek jelentős százaléka a hétfői nap gondolatától szorong a legjobban. Ennek az lehet az oka, hogy sokan hajlamosak vagyunk 0-ról 100-ra felpörögni hétfőnként, azt remélve, hogy így minél hamarabb elvégezzük a dolgainkat. Ha legközelebb ezen kapod magad, vegyél néhány mély levegőt, gondold át, hogy mik a teendőid, és megfontoltan, inkább lassabban fogj hozzá. Ha megtanulod kezelni az energiáidat, akkor tudatosabban végezheted el a feladataid, és már nem lesz annyira félelmetes a hétfő reggel.

3. Találj ki valamit, ami várakozással tölt el a hétfő iránt

Nem kell nagy dolognak lennie, csak gondold át, mik azok az apró dolgok, amik boldoggá tesznek a hétköznapokban. Készíts egy hétfő reggeli lejátszási listát a kedvenc dalaiddal, próbálj ki egy új reggelizőhelyet, szép időben sétálj egyet tömegközlekedés/autó helyett, vagy szervezz közös kávézást a kedvenc kollégáiddal. Nem is sejtenéd, hogy ilyen kis változások is mennyit segíthetnek abban, hogy másként tekints az előtted álló hétre.

4. Meditálj rendszeresen

Ahogy sok-sok mindenre, úgy a vasárnapi szorongás leküzdésére is kiváló gyógyír a meditáció. Főleg akkor, ha rendszeresen csinálod. Akár öt perc meditáció is segíthet abban, hogy a jelenre összepontosíts, így pedig a jövőn való aggódás is megszűnik. Mi a Headspace és a Calm nevű applikációkat ajánljuk, de rengeteg videót találsz Youtube-on is, amennyiben magyar nyelvű vezetett meditációt keresel. Ha pedig mozgásformát keresel a befelé forduláshoz, akkor próbálj ki egy csoportos jógaórát.

5. Rakj rendet nemcsak az elmédben, hanem a környezetedben is

Tudományosan bizonyított tény, hogy otthonod állapota befolyásolja a lelkiállapotodat is, így valószínűleg te is sokkal jobban érzed magad egy alapos rendrakás után. A vasárnapok általában úgyis kevésbé aktívan telnek, ezért ha úgy érzed, tele van a szobád az eldobált és itt-ott lerakott dolgaiddal, tégy rendet magad körül. Ettől biztosan helyre kerül a lelked, mert a rendrakásra összpontosítasz, és a munkád eredményeként egy sokkal kellemesebb környezetben gondolhatod át a következő heti teendőidet.

+1 Ne félj segítséget kérni

Persze ezt könnyű mondani, de fontos, hogy merj segítséget kérni, ha úgy érzed túlterhelnek a munkahelyeden. Sokan úgy gondolják, inkompetensnek tűnnek ettől a főnökük szemében, pedig ha segítséget kapsz, az a hétvégi hangulatodra is hatással lehet, hiszen nem arra fogsz gondolni vasárnap este, hogy mennyi feladat vár még rád, amikor hétfőn visszatérsz az irodába. Ha pedig teljesen átvette az uralmat mindennapjaidon a szorongás, érdemes olyan szakemberhez fordulnod, akinek kibeszélheted a problémáidat.